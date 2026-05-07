A sessão desta quinta-feira promete ser relativamente movimentada, tanto em termos de divulgações macroeconómicas como de discursos de responsáveis dos bancos centrais. Os investidores centrarão a sua atenção principalmente nos dados industriais e comerciais europeus, nas decisões sobre as taxas de juro na Suécia e na Noruega, bem como nos inúmeros comentários de representantes do BCE e da Reserva Federal. Os dados industriais alemães positivos estão a suscitar especial atenção, uma vez que poderão contribuir para melhorar o clima de confiança em torno da economia europeia. No decorrer do dia, o foco do mercado deslocar-se-á para os EUA, onde os dados do mercado de trabalho e as declarações de responsáveis da Reserva Federal serão fundamentais. Calendário Económico de Hoje 08:00 Alemanha : Encomendas Industriais s.a. (m/m) : Março : real 5% : (previsão 1%) : (anterior 1,4%) 08:00 Alemanha : Encomendas industriais n.s.a. (a/a) : Março : (anterior 2,2%) 08:00 Alemanha : Encomendas industriais w.d.a. (a/a) : Março : real 6,3% : (anterior 3,5%) 08:30 Hungria : Vendas a retalho ajustadas sazonalmente (a/a) : Março : (anterior 3,8%) 08:45 França : Balança comercial ajustada sazonalmente (EUR) : Março : (previsão -5,6 mil milhões) : (anterior -5,78 mil milhões) 09:00 Suíça: Taxa de desemprego n.s.a.: abril: (anterior 3,1%) 09:00 Suíça: Taxa de desemprego s.a.: abril: (previsão 3%): (anterior 3%) 09:00 República Checa: Balança Comercial (CZK): Março: (previsão 19,8 mil milhões): (anterior 19,3 mil milhões) 09:00 República Checa: Produção Industrial (a/a): Março: (previsão 1,9%): (anterior 1,3%) 09:00 Eslováquia : Balança Comercial (EUR) : Março : (anterior 321,6 milhões) 09:00 Eslováquia : Vendas a Retalho (a/a) : Março : (anterior -2,5%) 09:00 Zona Euro : Discurso de Luis de Guindos, Membro da Comissão Executiva do BCE 09:30 Suécia : Decisão sobre a taxa de juro : Maio : (previsão 1,75%) : (anterior 1,75%) 10:00 Noruega : Decisão sobre a taxa de juro : Maio : (previsão 4,00%) : (anterior 4,00%) 11:00 Zona Euro: Vendas a retalho s.a. (m/m): Março: (previsão -0,3%): (anterior -0,2%) 11:00 Zona Euro: Vendas a retalho w.d.a. (a/a): Março: (previsão 0,9%): (anterior 1,7%) 13:30 EUA: Relatório Challenger sobre cortes de postos de trabalho: Abril: (anterior 60,62 mil) 14:30 EUA: Custos unitários do trabalho preliminares (trimestral): 1.º trimestre: (previsão 2,6%): (anterior 4,4%) 14:30 EUA: Produtividade preliminar (trimestral): 1.º trimestre: (previsão 1,1%): (anterior 1,8%) 14:30 Chile: Balança comercial (USD): Abril: (anterior 3061 milhões) 14:30 República Checa : Decisão sobre a taxa de juro do CNB : Maio : (previsão 3,50%) : (anterior 3,50%) 14:30 EUA : Pedidos iniciais de subsídio de desemprego : Semana : (previsão 205 mil) : (anterior 189 mil) 14:40 Zona Euro : Discurso de Philip R. Lane, membro do Conselho Executivo do BCE 15:00 Polónia : Discurso do Governador do NBP, Adam Glapiński 16:00 EUA : Despesas com a construção (m/m) : Fevereiro : (anterior -0,3%) 16:00 EUA : Despesas com a construção (m/m) : Março : (previsão 0,2%) 16:30 EUA : Variação semanal das reservas de gás natural : Semana : (anterior 79 mil milhões) 19:00 Zona Euro: Discurso de Isabel Schnabel, Membro da Comissão Executiva do BCE 20:05 EUA: Discurso de Beth Hammack, Presidente do Fed de Cleveland 21:00 EUA: Crédito ao Consumidor (USD): Março: (previsão 12,5 mil milhões): (anterior 9,48 mil milhões) 21:30 EUA: Discurso de John Williams, Presidente do Fed de Nova Iorque

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