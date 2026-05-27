RBNZ: decide manter as taxas de juro, mas com tom hawkish O RBNZ tomou uma decisão que o mercado interpretou como uma clássica «manutenção com tom hawkish». A Taxa Oficial de Juro (OCR) foi mantida inalterada em 2,25%, mas apenas após uma rara divisão de votos de 3 a 3 no seio do Comité de Política Monetária. A governadora Anna Breman, Karen Silk e Paul Conway votaram a favor da manutenção das taxas, enquanto Carl Hansen, Hayley Gourley e Prasanna Gai apoiaram um aumento imediato de 25 pontos base para 2,50%. O voto decisivo de Breman manteve a política inalterada, mas a mensagem geral foi clara: a fase de flexibilização terminou e o próximo passo será de subida. O RBNZ afirmou explicitamente que a OCR terá de subir mais cedo e em maior medida do que o banco esperava ainda em fevereiro. Um ambiente macroeconómico mais desafiante O panorama macroeconómico tornou-se significativamente mais complicado. O banco central enfrenta agora um choque de oferta negativo decorrente do conflito no Médio Oriente — principalmente através de preços mais elevados do petróleo, do gás e dos produtos petroquímicos — enquanto a procura interna já começa a enfraquecer. Prevê-se agora que a inflação atinja um pico de 4,3% no terceiro trimestre de 2026, não sendo esperado o regresso à meta de inflação de 2% antes de meados de 2027. Ao mesmo tempo, os indicadores de confiança das empresas e dos consumidores, a atividade no mercado imobiliário e os planos de contratação das empresas deterioraram-se. Na prática, isto significa que o RBNZ enfrenta uma combinação difícil de fatores: os riscos de inflação são claramente mais elevados, especialmente se as empresas e os trabalhadores começarem a tratar o choque energético como permanente;

os riscos de crescimento são claramente mais baixos, uma vez que os custos mais elevados dos combustíveis reduzem os rendimentos reais, as margens e o consumo;

a capacidade disponível e o desemprego elevado deverão limitar parcialmente os efeitos de segunda ordem, mas não o suficiente para que o banco ignore o risco de a inflação se tornar enraizada. Implicações para os investidores A principal conclusão para os investidores é que a decisão não foi dovish, apesar de as taxas terem sido mantidas inalteradas. Todos os seis membros do MPC concordaram que os aumentos das taxas nas próximas reuniões serão provavelmente necessários para evitar que a inflação de curto prazo alimente as expectativas de inflação de médio prazo. A trajetória atualizada das taxas aponta para uma postura significativamente mais restritiva no futuro, e os comentários do mercado sugerem uma elevada probabilidade de aumentos nas reuniões de julho, setembro e outubro. Reação do dólar neozelandês O dólar neozelandês valorizou. O mercado centrou-se mais na orientação futura de tom restritivo do que na própria manutenção das taxas. O NZDUSD subiu 0,70% em direção à zona dos 0,5870 após a divulgação da decisão. Tal reação é lógica: a votação dividida, a trajetória mais elevada da OCR e a sugestão clara de que são prováveis aumentos ainda este ano apoiam a moeda através das expectativas de diferenciais de taxas de juro mais amplos. Ao mesmo tempo, o potencial de subida pode não ser unidirecional. A mesma declaração também enfatizou o crescimento interno mais fraco, o sentimento económico frágil e os riscos para a atividade, enquanto o próprio RBNZ apontou para a elevada volatilidade da taxa de câmbio do NZD ponderada pelo comércio.

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