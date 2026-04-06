A sessão de hoje é invulgar, uma vez que os mercados europeus estão encerrados por ocasião da Segunda-feira de Páscoa, o que permite aos investidores concentrarem-se inteiramente no mercado norte-americano. O principal evento macroeconómico do dia é a divulgação do índice ISM de Serviços dos EUA referente a março. Isto surge na sequência do PMI final dos serviços dos EUA da semana passada, que ficou abaixo das expectativas e apontou para um abrandamento da dinâmica no setor. O valor do ISM de fevereiro foi o mais forte desde 2022, o que significa que o índice de referência poderá ter dificuldade em superar a leitura anterior, especialmente no contexto do conflito no Médio Oriente e do aumento dos preços da energia.

Calendário económico

15h00 GMT, ISM de Serviços dos EUA, março: previsão de 54,9 contra 56,1 anteriormente

Índice de Preços: previsão de 67 contra 63 anteriormente

Novas Encomendas: previsão de 56,8 contra 58,6 anteriormente

Emprego: previsão de 51,0 contra 51,6 anteriormente

18h00 GMT, discurso de Donald Trump relacionado com a guerra no Irão

Deve esperar-se um aumento significativo no subíndice de preços. Quanto maior for a diferença entre esse componente e indicadores como novas encomendas ou condições do mercado de trabalho, mais credível se torna o risco de um cenário de estagflação na economia. Preços mais elevados dos combustíveis significam menor rendimento disponível para milhões de famílias, uma dinâmica que, historicamente, tem coincidido frequentemente com correções de mercado ou mercados em baixa.

É importante referir que o subíndice de preços não afeta diretamente o índice ISM composto, o que pode aumentar a probabilidade de uma correção mais acentuada no índice global. Ao mesmo tempo, uma surpresa negativa acentuada não parece particularmente provável após os dados regionais mais fortes do que o esperado divulgados pelo Fed de Dallas, pelo Fed de Filadélfia, pelo Empire State, pelo Fed de Richmond e pelo Fed de Kansas City, todos os quais ficaram acima das expectativas. O índice de preços poderá subir para níveis não observados desde 2022.

EUR/USD (D1)

Um resultado forte do ISM, combinado com um aumento acentuado no índice de preços, poderá pesar significativamente sobre o EUR/USD e potencialmente desencadear um impulso de baixa no par. Vale a pena salientar que a economia dos EUA é significativamente mais resiliente a um choque energético do que a Europa e está menos exposta a perturbações no abastecimento de combustível. Por outro lado, a fraqueza nos principais indicadores do ISM, excluindo os preços, poderá apontar para uma continuação da consolidação dentro do intervalo de 1,15 - 1,16.