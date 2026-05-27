O petróleo Brent (OIL) está hoje a desvalorizar quase 3%, sendo negociado a cerca de 93 dólares por barril e prolongando a tendência de baixa a curto prazo, na qual a pressão do lado da oferta continua a dominar, apesar da incerteza em torno do Estreito de Ormuz. Ao mesmo tempo, algumas empresas de research, como a Piper Sandler, estão cada vez mais a posicionar-se no campo da «crise prolongada», em vez de esperarem uma rápida desaceleração da tensão em torno de Ormuz. Segundo o banco, o mercado poderá estar a interpretar os sinais de um potencial acordo com o Irão de forma demasiado otimista, enquanto a situação real do transporte marítimo na região permanece altamente frágil. Piper Sandler aposta na subida dos preços do petróleo Na publicação mais recente do banco, a Piper Sandler argumenta que o Estreito de Ormuz poderá permanecer efetivamente parcialmente fechado durante vários meses mais. Tal implicaria uma perturbação contínua dos fluxos de petróleo bruto e GNL do Médio Oriente para a Ásia, aumentando a pressão sobre o mercado físico do petróleo. A questão principal não é necessariamente um «fecho» formal de Ormuz, mas sim o declínio dramático no tráfego de petroleiros comerciais. De acordo com a Piper Sandler, as hipóteses de os volumes de transporte marítimo recuperarem, mesmo que seja para 50% dos níveis pré-crise, parecem baixas — não só nas próximas semanas, mas potencialmente também nos próximos meses.

Os mercados têm recebido sinais contraditórios nos últimos dias. Por um lado, Donald Trump sugeriu que um acordo com o Irão está praticamente negociado. Por outro lado, o Pentágono confirmou ataques adicionais a instalações militares iranianas e a navios que lançavam minas perto do Estreito. Estes desenvolvimentos sugerem que as tensões militares continuam a agravar-se, em vez de se atenuarem.

A Piper Sandler acredita que Washington está relutante em prosseguir com um confronto em grande escala, uma vez que uma retaliação iraniana mais ampla poderia desestabilizar a região e perturbar ainda mais as cadeias de abastecimento globais. Ao mesmo tempo, Teerão parece convencida de que ainda detém uma vantagem significativa nas negociações, reduzindo a probabilidade de um compromisso rápido.

Tudo isto leva o banco a uma conclusão bastante agressiva: os preços do petróleo ainda poderão atingir novos máximos anuais no final deste verão. É difícil ignorar essa perspetiva. Até recentemente, cerca de um quinto do comércio marítimo global de petróleo passava pelo Estreito de Ormuz. Se o tráfego de petroleiros permanecer limitado por um período prolongado, a questão passa da volatilidade do mercado de futuros para a disponibilidade física de crude — particularmente para a Ásia. As reservas estratégicas dos EUA rumam para leste Os Estados Unidos estão agora a enviar uma carga invulgar de petróleo bruto da sua Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) para a Ásia, o que realça a profundidade com que a crise de Ormuz está a remodelar os fluxos energéticos globais. De acordo com dados de transporte marítimo citados pela Reuters, um petroleiro que transporta petróleo da SPR dos EUA partiu do Golfo do México com destino às Filipinas. Isto marca o primeiro envio de petróleo bruto estratégico dos EUA para a Ásia desde o final de 2022. A medida é invulgar, mas estrategicamente lógica. A interrupção do tráfego normal de petroleiros através de Ormuz afetou gravemente as rotas tradicionais de abastecimento do Médio Oriente para a Ásia. Antes da crise, as economias asiáticas importavam cerca de 80% do seu petróleo bruto do Médio Oriente, enquanto as Filipinas dependiam fortemente da Arábia Saudita, do Iraque e dos Emirados Árabes Unidos.

Por exemplo, o VLCC grego Arosa transporta atualmente cerca de 616 000 barris de crude ácido dos EUA provenientes da SPR, juntamente com outros 700 000 barris de uma mistura de crude ácido dos EUA distinta. Isto demonstra que Washington não está apenas a redirecionar o crude para a Europa, mas também a tentar, cada vez mais, compensar a escassez na Ásia.

O problema é que a escala da potencial interrupção do abastecimento do Médio Oriente continua a ser enorme. As estimativas sugerem que entre 14 e 15 milhões de barris por dia de produção poderão ser afetados pelas tensões em curso. Mesmo uma libertação ampla e coordenada por parte dos Estados-Membros da AIE poderá revelar-se insuficiente se a crise do Estreito de Ormuz se prolongar. Apesar da recente retração nos preços do petróleo, o mercado global de crude está a entrar numa fase de reorganização forçada. A Ásia — a região mais dependente dos fornecimentos energéticos do Médio Oriente — deverá suportar os custos logísticos e de preços mais elevados. Entretanto, os Estados Unidos estão a agir cada vez mais como um fornecedor de emergência, não só para a Europa, mas também para os compradores asiáticos. Brent (gráfico D1) De acordo com a Piper Sandler, o mercado poderá estar a antecipar a normalização demasiado cedo. Se a crise persistir, poderão surgir novas pressões sobre a oferta, o que poderá voltar a impulsionar os movimentos de alta. No entanto, é importante notar que o preço do Brent está a fazer novos mínimos esta semana e está a ser negociado numa zona técnica desafiante que ao ser quebrada, abre espaço para movimentos de baixa ainda maiores. Fonte: xStation5

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