O calendário económico de hoje centrar-se-á nos dados dos EUA, as ofertas de emprego (JOLTS), que proporcionarão uma visão mais precisa da dinâmica do mercado de trabalho em março, e, acima de tudo, o relatório ISM dos serviços, em que o mercado antecipa uma ligeira descida em relação ao mês anterior, a par de um componente de preços que continua a ser muito elevado.
Calendário Económico
5h30 GMT - Taxa de juro de referência do RBA e comunicado - taxa de juro: 4,35% (previsão: 4,35%, anterior: 4,10%). A decisão esteve em linha com as expectativas; os mercados estão agora a analisar o comunicado em busca de sinais sobre um novo aperto monetário e as perspetivas para a inflação.
7h30 GMT - IPC da Suíça (variação homóloga) - previsão: 0,6% a/a, anterior: 0,3%. Espera-se que a inflação acelere, embora permaneça baixa em comparação com os seus pares globais.
7h30 GMT - IPC da Suíça (variação mensal) - previsão: 0,3% m/m, anterior: 0,2%. Indica uma recuperação modesta nas pressões de preços a curto prazo.
7h30 GMT - IPC subjacente da Suíça (ano a ano) - previsão: 0,5% a/a, anterior: 0,4%. A inflação subjacente mantém-se moderada, limitando a pressão sobre o SNB.
7h45 GMT - Saldo orçamental da França - anterior: -32,12 mil milhões de euros. Não há previsão disponível; importante para avaliar a estabilidade orçamental na zona euro.
13h30 GMT - Balança Comercial dos EUA - previsão: -69,5 mil milhões de dólares, anterior: -57,3 mil milhões de dólares. Um défice mais acentuado poderá pesar sobre o dólar americano.
13h30 GMT - Balança Comercial do Canadá - previsão: -2,5 mil milhões de dólares canadianos, anterior: -5,74 mil milhões de dólares canadianos. A melhoria esperada poderá apoiar o dólar canadiano.
13h55 GMT - Redbook dos EUA (variação anual) - anterior: 7,7%. Um indicador da atividade de consumo em tempo real nos EUA.
14h45 GMT - PMI de Serviços S&P dos EUA (final) - previsão: 51,3, anterior: 51,3. Indica estabilização no setor de serviços.
14h45 GMT - PMI Composto S&P dos EUA (final) - previsão: 52,1, anterior: 52,0. Ligeira melhoria na atividade económica global.
15h00 GMT - Vagas de emprego JOLTS dos EUA - previsão: 6,85 milhões, anterior: 6,882 milhões. Reflete uma procura de mão-de-obra estável; um indicador-chave para a Reserva Federal.
15h00 GMT - PMI de Serviços ISM dos EUA - previsão: 53,7, anterior: 54,0. Espera-se um declínio modesto, mas o setor mantém-se em território de expansão.
15h00 GMT - Vendas de casas novas nos EUA - previsão: 0,652 milhões, anterior: 0,587 milhões. Espera-se uma recuperação da procura no setor imobiliário.
15h00 GMT - Vendas de casas novas nos EUA (variação mensal) - previsão: 3,0%, anterior: -17,6%. Forte recuperação após uma queda acentuada anterior.
15h00 GMT - Preços pagos no setor de serviços do ISM dos EUA - anterior: 70,7. Níveis elevados sinalizam pressão inflacionária persistente.
15h00 GMT - Emprego no setor de serviços do ISM dos EUA - anterior: 45,2. Abaixo de 50, indicando contração no emprego no setor de serviços.
15h00 GMT - Novas encomendas no setor de serviços do ISM dos EUA - anterior: 60,6. Forte componente de procura a apoiar o setor de serviços.
Intervenções de representantes dos bancos centrais
06:30 GMT - Conferência de imprensa do RBA (em curso)
09:00 GMT - Panetta, do BCE
15:00 GMT - Bowman, da Fed
16:40 GMT - Lane, do BCE
17:30 GMT - Barr, da Fed
Divulgação de resultados
11h45 GMT - Pfizer, 1.º trimestre de 2026
12h00 GMT - PayPal, 1.º trimestre de 2026
21h15 GMT - AMD, 1.º trimestre de 2026
21h50 GMT - Super Micro, 3.º trimestre fiscal de 2026
EURUSD (D1)
Resumo matinal: Bitcoin recupera os 81 mil dólares, Wall Street regista ganhos apesar da subida dos preços do petróleo (05.05.2026)
Resumo do dia: Conflito volta a escalar - petróleo em alta
Palantir vai apresentar resultados hoje
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