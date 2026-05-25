As perspetivas de progresso nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão, sinalizadas pelo Presidente Trump no fim de semana, estão a impulsionar ganhos nos mercados acionistas globais — em particular nos futuros do Nasdaq 100 dos EUA (US100), que registam uma subida superior a 1,5 %, apesar de os mercados norte-americanos permanecerem encerrados hoje devido a um feriado. Os futuros do petróleo Brent (OIL) registam hoje uma queda de cerca de 4%, o que está a aliviar as taxas de rendibilidade das obrigações e a apoiar os fluxos para ativos de risco, enquanto o dólar americano se enfraquece. O Índice MSCI All Country World subiu para níveis próximos dos máximos históricos, enquanto a sessão asiática foi dominada por um sentimento otimista, com o Nikkei japonês a valorizar quase 3% num contexto de fortes avanços nas ações do setor tecnológico.

As últimas semanas demonstraram que as maiores empresas tecnológicas do mundo continuam dispostas a investir centenas de milhares de milhões de dólares em infraestruturas de IA, apoiando muitas empresas cotadas na Nasdaq. Ao mesmo tempo, o crescimento dos lucros no primeiro trimestre entre as empresas do S&P 500 atingiu aproximadamente 26% em termos homólogos — de acordo com o Bank of America, o resultado mais forte desde 2021. Apesar do tom cauteloso por parte dos executivos das empresas, as orientações futuras permanecem claramente acima das médias históricas.

Os principais relatórios de resultados desta semana serão divulgados pela Marvell Technology e pela Salesforce na quarta-feira, seguidos pelos retalhistas Costco, Dell, Best Buy, Dollar Tree e Gap na quinta-feira. Os investidores acompanharão também de perto o próximo relatório de inflação PCE, o indicador de inflação preferido da Reserva Federal. Os mercados continuam a acompanhar um potencial acordo com o Irão e a possível reabertura do Estreito de Ormuz, desenvolvimentos que poderão influenciar os preços do petróleo e as futuras decisões da Reserva Federal em matéria de taxas de juro. US100 (gráfico D1) Fonte: xStation5

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