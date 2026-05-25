Esta segunda-feira, 25 de maio, começou nos mercados financeiros com uma queda acentuada nos preços do petróleo, uma abertura forte dos futuros de Wall Street e ganhos no mercado de metais preciosos. Esta situação desenrola-se num dia de feriado nos mercados norte-americanos devido ao Memorial Day. Ao longo do fim de semana, surgiram indícios de que um acordo entre os EUA e o Irão está muito próximo, embora o próprio Trump tenha admitido que provavelmente ainda poderá demorar mais alguns dias. Embora nada tenha realmente mudado na realidade, o mercado está mais uma vez a alimentar-se de esperança e a reagir claramente à potencial reabertura do Estreito de Ormuz.
O petróleo Brent está a perder quase 5%, sendo negociado a níveis próximos dos 95 dólares por barril, enquanto o petróleo WTI está a cair ligeiramente mais, sendo negociado em torno dos 91 dólares por barril. Por outro lado, os preços do ouro subiram 1% para 4.550 dólares, e a prata está a valorizar-se em até 2,5%, sendo negociada acima dos 77 dólares por onça. Os futuros do S&P 500 estão a atingir máximos históricos consecutivos, aproximando-se dos 7.559 pontos, com uma valorização de quase 1% antes da abertura do mercado europeu.
O petróleo está a perder cerca de 5% no início da última semana de maio, atingindo os seus níveis mais baixos em mais de um mês. No entanto, mesmo com um otimismo significativo, parece que um piso a curto prazo poderá situar-se em torno dos 85 dólares por barril e, com um retorno maciço da oferta, algures entre os 75 e os 80 dólares por barril.Fonte: xStation5
O que está realmente em cima da mesa de negociações?
O esboço técnico do potencial acordo que vazou para a imprensa não significa uma paz duradoura, mas sim um congelamento temporário da crise. O rascunho em discussão prevê uma prorrogação de 60 dias do atual e frágil cessar-fogo. Durante este período, o Estreito de Ormuz seria reaberto condicionalmente ao tráfego comercial de petroleiros, e o Irão receberia permissão temporária para vender o seu próprio petróleo bruto.
Em troca desta medida, Teerão concordou «em princípio» em eliminar as suas reservas de urânio altamente enriquecido. No entanto, o diabo está nos detalhes: o calendário preciso para este processo e a moratória final sobre o enriquecimento futuro serão adiados e negociados apenas num futuro não especificado. O projeto de acordo inclui também o encerramento do conflito paralelo entre Israel e o Hezbollah no Líbano, que eclodiu há cerca de três meses na sequência de um ataque conjunto das forças norte-americanas e israelitas a Teerão.
Apesar de o Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ter declarado publicamente que está «muito confiante» de que se poderá chegar a um bom compromisso, as tensões políticas internas de ambos os lados podem fazer fracassar as negociações a qualquer momento:
- A disputa sobre milhares de milhões congelados: O Irão exige firmemente o descongelamento imediato dos seus ativos financeiros. Entretanto, representantes da administração de Donald Trump informaram claramente aos jornalistas que o atual quadro do acordo não prevê, de forma alguma, a libertação desses fundos. A agência de notícias iraniana Tasnim já está a alertar que, devido a isso, todo o projeto de acordo poderá rapidamente ser deitado no lixo.
- Ausência de restrições fundamentais: O quadro que está a ser desenvolvido não impõe uma proibição direta ao Irão de desenvolver o seu arsenal de mísseis nem uma proibição permanente do enriquecimento de urânio — os dois principais objetivos originais de Trump. Isto está a provocar fúria entre os falcões americanos. O presidente da Comissão de Serviços Armados do Senado, Roger Wicker, classificou abertamente o novo cessar-fogo como um «desastre» que desperdiça todas as conquistas militares anteriores da Operação Epic Fury. Ao mesmo tempo, vale a pena notar que Trump salienta a cada ocasião que o Irão nunca terá uma arma nuclear.
- Pressão de Israel: O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, numa conversa pessoal com Trump, lembrou-lhe que qualquer acordo final deve eliminar incondicional e completamente a ameaça nuclear iraniana.
Realidade logística: Por que razão o regresso do petróleo levará meses
Mesmo assumindo um cenário ultra-otimista em que os documentos sejam assinados nos próximos dias, a reconstrução física das cadeias de abastecimento interrompidas é uma questão de muitos meses, se não anos. Os mercados de futuros reagem instantaneamente, mas a infraestrutura física opera sob regras totalmente diferentes.
O conflito armado bloqueou o fluxo de aproximadamente 14 milhões de barris de petróleo por dia. O Estreito de Ormuz era responsável por quase 20% do abastecimento global de petróleo e combustível, bem como por 20% do transporte de gás natural liquefeito (GNL). Embora a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos tenham maximizado a capacidade dos oleodutos que contornam o estreito, estas rotas alternativas não conseguiram compensar o enorme défice de abastecimento. Até ao momento, a guerra interrompeu o fluxo de mais de mil milhões de barris da mercadoria.
A previsão mais reveladora vem do CEO da empresa petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos, a Adnoc. De acordo com as suas estimativas, mesmo que as hostilidades terminassem imediatamente, a recuperação dos volumes para apenas 80% dos níveis pré-guerra levará pelo menos 4 meses. A capacidade total de trânsito pré-guerra só será restabelecida, na melhor das hipóteses, no primeiro ou segundo semestre de 2027. No entanto, vale também a pena recordar que, na década de 1990, a recuperação da produção da OPEP foi rápida e a queda dos preços foi ainda mais rápida.
A produção petrolífera da OPEP caiu para níveis nunca vistos desde 1990. Naquela altura, a recuperação da produção foi muito rápida e marcou o início de um aumento constante da extração de petróleo pelo cartel até ao final da década.Fonte: Bloomberg Finance LP
Previsões de preços: Será que o Brent se despediria definitivamente dos 100 dólares?
A atual fuga de capitais dos contratos de petróleo bruto pode revelar-se prematura. Se não surgirem provas concretas nos próximos dias de que o otimismo dos EUA era bem fundamentado, o preço do petróleo Brent voltará facilmente a subir acima do limiar dos 100 dólares por barril.
O principal problema estrutural nos mercados continua a ser o esgotamento drástico das reservas globais. Os países consumidores, para salvar as suas economias da paralisia, esgotaram os inventários a um ritmo recorde. Só em março e abril, esses estoques diminuíram em mais várias centenas de milhões de barris. O mundo enfrenta agora a necessidade de reabastecer esses tanques vazios.
Desde que o tráfego marítimo seja efetivamente retomado em junho, a Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) prevê um preço médio do petróleo Brent de 89 dólares por barril até o final deste ano e de 79 dólares em 2027. No entanto, economistas independentes, como Hamad Hussain, da Capital Economics, estão a moderar as expectativas, salientando que uma melhoria real no equilíbrio entre a oferta e a procura só ocorrerá no final de 2027, mantendo os preços das matérias-primas elevados durante grande parte dos próximos doze meses.
Os preços do petróleo bruto começam a seguir a trajetória traçada pelas situações de 1990 e 2022. No entanto, como a história demonstra, o percurso futuro do petróleo poderá continuar acidentado durante muitos meses.Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Para o consumidor final, permanece outro fator fundamental: os preços nas bombas de gasolina poderão descer muito mais lentamente do que as cotações do petróleo no mercado bolsista. Até que o petróleo bruto mais barato chegue às refinarias e os custos de transporte diminuam, os preços nas bombas permanecerão elevados. Vale também a pena referir que os países produtores necessitarão de preços elevados em relação às realidades do mercado para reconstruir as suas infraestruturas e canais de transporte.
A curva atual de futuros coincide quase na totalidade com o que apresentava há um mês. Por outro lado, há uma semana, situava-se entre vários e uma dúzia de dólares acima. A normalização dos spreads de calendário já é bastante significativa, e o mercado parece estar numa fase de equilíbrio para abril de 2027, altura em que se prevê que o petróleo seja negociado a 80 dólares por barril.Fonte: Bloomberg Finance LP
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