A atenção dos investidores centra-se hoje no relatório do IPC dos EUA de junho, a ser divulgado às 13h30 GMT. As previsões do Goldman Sachs sugerem que o relatório poderá ser interpretado como moderadamente dovish. A componente mais importante da inflação, os custos da habitação, continua a abrandar, enquanto o setor automóvel tem exercido uma ligeira pressão desinflacionista. Os preços do petróleo também registaram uma queda acentuada em relação aos seus picos recentes. Apenas alguns serviços específicos, como tarifas aéreas e hotéis, continuam a apresentar uma pressão notável sobre os preços, mas não o suficiente para alterar o panorama geral. O Goldman Sachs considera que alguns dos dados recentes favoráveis relativos à inflação podem ter refletido efeitos sazonais, o que significa que um único relatório ainda não confirmaria um regresso duradouro da inflação à meta do Fed;



A GS prevê que o IPC global aumente 3,8 % em termos homólogos e o IPC subjacente 2,8 %. Por outro lado, os preços do petróleo recuperaram mais de 20 % em relação ao seu mínimo recente, o que poderá levar os investidores a considerar que mesmo um relatório favorável do IPC está, em parte, desatualizado. Dados macroeconómicos 11h00 GMT - Estados Unidos: Índice de Otimismo das Pequenas Empresas da NFIB, previsão: 95,7, valor anterior: 95,3.

13h15 GMT - Estados Unidos: Variação semanal do emprego da ADP, previsão: nenhuma, valor anterior: 21 000.

13h30 GMT - Estados Unidos: inflação do IPC em termos homólogos, previsão: 3,8%, valor anterior: 4,2%.

13h30 GMT - Estados Unidos: inflação do IPC em termos mensais, previsão: -0,1%, valor anterior: 0,5%.

13h30 GMT - Estados Unidos: inflação do IPC subjacente em termos homólogos, previsão: 2,8%, valor anterior: 2,9%.

13h30 GMT - Estados Unidos: inflação do IPC subjacente em termos mensais, previsão: 0,2%, valor anterior: 0,2%.

13h55 GMT - Estados Unidos: Índice Redbook em termos homólogos, previsão: nenhuma, valor anterior: 11,5%. Resultados empresariais 11h35 GMT - JPMorgan Chase: resultados do 2.º trimestre de 2026.

11h40 GMT - Wells Fargo: resultados do 2.º trimestre de 2026.

11h45 GMT - Bank of America: resultados do segundo trimestre de 2026.

12h25 GMT - Goldman Sachs: resultados do segundo trimestre de 2026.

13h00 GMT - Citigroup: resultados do segundo trimestre de 2026. Discursos de membros do FOMC e BoE 15h00 GMT - Kevin Warsh, presidente da Reserva Federal

- 15h30 GMT - Christopher Waller, Reserva Federal.

17h40 GMT - Austan Goolsbee, Reserva Federal.

18h30 GMT - Susan Collins, Reserva Federal.

19h55 GMT - Michelle Bowman, Reserva Federal.

21h00 GMT - Andrew Bailey, Banco de Inglaterra. Outros eventos 21h00 GMT - Início previsto do bloqueio naval dos EUA ao Irão. EUR/USD (D1) Os preços do petróleo recuperaram mais de 20 % em relação ao seu mínimo recente, próximo dos 70 dólares, o que tem contribuído para novas quedas na cotação do EUR/USD e para o fortalecimento do dólar norte-americano. A cotação do EUR/USD está a ser negociada abaixo de duas médias móveis fundamentais: a EMA200, representada pela linha vermelha, e a EMA50, representada pela linha laranja, o que aponta para uma tendência descendente a médio prazo. Fonte: xStation5 Calendário de resultados empresariais para a semana completa de 13 a 17 de julho de 2026 Fonte: XTB Research Fonte: Goldman Sachs

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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