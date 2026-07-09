A sessão europeia iniciou-se num contexto de regresso ao apetite pelo risco, apesar da escalada do conflito entre os EUA e o Irão – os futuros do S&P 500 registam uma subida de 0,3 por cento, os futuros do Nasdaq 100 registam uma subida de 0,61 por cento e os futuros do Dow Jones registam uma subida de cerca de 0,15 por cento. O principal fator a impulsionar o mercado é a tensão no Médio Oriente: o Presidente Trump anunciou o fim do cessar-fogo com o Irão, na sequência do qual os EUA levaram a cabo novos ataques aéreos contra alvos iranianos, em resposta ao ataque a petroleiros no Estreito de Ormuz, o que desencadeou uma onda de aversão ao risco já na quarta-feira. Apesar disso, os índices europeus estão a recuperar esta quinta-feira — o Stoxx 600 registou uma subida de 0,5 por cento, enquanto o CAC 40 francês e o DAX alemão registaram ambos uma subida de 0,6 por cento, embora o FTSE 100 de Londres tenha registado uma descida de 0,2 por cento, arrastado pela queda acentuada da AstraZeneca. O petróleo bruto WTI, após uma forte subida de 6% na quarta-feira, mantém-se em níveis elevados, embora tenha recuado ligeiramente na manhã de quinta-feira, num contexto de expectativas de um possível reinício das negociações, sendo negociado a cerca de 77 dólares por barril. O dólar norte-americano mantém-se em máximos semanais — o índice DXY está a ser negociado em torno dos 100,9–101,2 pontos, apoiado pela procura de ativos de refúgio e pelas expectativas de subidas das taxas de juro por parte da Reserva Federal, em resposta ao impacto inflacionista do aumento dos preços do petróleo, com o iene japonês sob pressão particular, a testar o nível de 162,5–162,7 face ao dólar. No mercado bolsista europeu, os setores da tecnologia e dos materiais lideram as subidas – as ações da ASML registam uma subida de 2,6 por cento, as da Siltronic de +10,5 por cento e as da Soitec de +4,5 por cento, impulsionadas ainda por notícias de que as empresas chinesas de IA poderão ter acesso aos chips H200 da Nvidia. O setor da saúde é o que apresenta o pior desempenho, registando uma queda de cerca de 1,5% devido à queda acentuada da AstraZeneca, enquanto os setores alimentar e das telecomunicações também continuam sob pressão. O IBEX espanhol está a recuperar 1,1% após quedas anteriores associadas aos comentários de Trump sobre a política da NATO. Fonte: XTB Informações sobre a empresa A AstraZeneca registou uma queda de 9 a 10 por cento — o seu pior dia desde março de 2020 — depois de o medicamento Wainua (em colaboração com a parceira Ionis) não ter atingido o objetivo primário de um ensaio de Fase III para o tratamento da ATTR-CM (cardiomiopatia amilóide), o que está a levantar dúvidas quanto à credibilidade da administração na conceção de ensaios clínicos.

As ações da Ionis Pharmaceuticals desceram 12,5 a 13,8 por cento, enquanto as das suas concorrentes com terapias prontas para comercialização para a ATTR-CM — a Alnylam e a BridgeBio — subiram 11 a 16 por cento, respetivamente, uma vez que o fracasso do Wainua reforça a sua posição no mercado.

A Hugo Boss aconselha os seus acionistas a rejeitar a oferta pública de aquisição do Frasers Group, argumentando que o preço proposto de 38 euros por ação (um prémio de apenas 4,3 por cento) não reflete o valor e o potencial da empresa.

A SK Hynix registou uma procura mais de sete vezes superior à oferta antes da sua estreia na bolsa de valores dos EUA na sexta-feira, enquanto as ações da empresa em Seul subiram 5,3 por cento.

A Nordex sobe 5% na sequência do anúncio de um aumento das encomendas de projetos no segundo trimestre para 3 054 MW, impulsionado pela forte procura proveniente dos EUA, enquanto a Computacenter regista um salto de 11,1% graças a resultados superiores ao esperado, apoiados pela procura de infraestruturas de IA.

A Novo Nordisk está a lançar o Awiqli, uma injeção de insulina semanal, na Índia, na esperança de acelerar a sua expansão no mercado da diabetes, que conta com mais de 100 milhões de doentes, embora a empresa continue a enfrentar a concorrência da Eli Lilly e dos fabricantes locais de genéricos.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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