A Caterpillar (CAT.US) apresentou um trimestre sólido em termos de receita e lucro por ação, mas as tarifas claramente destacaram-se como o principal risco para 2026. A empresa estima que o impacto negativo total das tarifas em 2026 poderá atingir aproximadamente $2,6 mil milhões, notavelmente acima da faixa comunicada em outubro de 2025 ($1,6 a $1,75 mil milhões por ano). A Caterpillar também se tornou uma beneficiária um pouco menos óbvia do boom dos centros de dados e, embora continue a ser um clássico «barómetro» do ciclo industrial global, o seu negócio de produção de energia está a funcionar como um amortecedor, ajudando a estabilizar os resultados, mesmo com o ciclo de construção ainda em modo de recuperação. Resultados do quarto trimestre (trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025) Receita: $19,1 mil milhões contra $16,2 mil milhões no ano anterior

Lucro por ação ajustado: $5,16 contra $5,14 no ano anterior

Lucro operacional: $2,66 mil milhões, uma queda de 9% (conforme relatado) A Caterpillar apontou para $1,03 mil milhões em custos de produção desfavoráveis, em grande parte ligados ao aumento das tarifas. A procura e os volumes são favoráveis, mas o contexto dos custos continua a ser desafiante. Então, o que, especificamente, sustentou o trimestre? Procura sustentada e forte por equipamentos de produzão de energia/geradores de reserva .

. O fator impulsionador imediato é a rápida expansão dos centros de dados (IA → maior necessidade de poder computacional → milhares de milhões em gastos com infraestruturas → maior procura por energia de reserva).

(IA → maior necessidade de poder computacional → milhares de milhões em gastos com infraestruturas → maior procura por energia de reserva). A empresa também tem aumentado os preços em parte do seu portfólio de equipamentos industriais, o que ajudou a proteger as margens e compensar parcialmente as condições mais fracas no setor tradicional da construção civil. Olhando para o futuro, as expectativas para 2026 são mais construtivas: os analistas antecipam um retorno ao crescimento na construção, apoiado por encomendas mais fortes dos revendedores, estabilização na atividade de construção não residencial (embora não necessariamente na habitação) e aumento da procura por parte das frotas de aluguer de equipamentos. No curto prazo, a narrativa de Wall Street para a CAT é uma mistura interessante: forte procura por geradores + poder de fixação de preços versus tarifas, custos de fabricação mais elevados e um cenário de construção ainda moderado. Após a divulgação dos resultados, as ações estão a ser negociadas perto de níveis recordes, em torno de $660 por ação. Gráfico CAT (W1) Fonte: xStation5

