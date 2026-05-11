China, Saudi Aramco e Petróleo - O que vem a seguir?

Uma das evoluções mais marcantes dos últimos meses é a forma como o sentimento e as expectativas divergiram completamente — algo claramente visível na diferença entre os analistas do mercado de matérias-primas e os analistas do mercado bolsista.

Os analistas de matérias-primas estão a dar o alarme e a alertar para uma catástrofe decorrente da perda de cerca de 20 % do abastecimento global de petróleo e combustíveis. Ao mesmo tempo, os analistas do mercado bolsista explicam as sucessivas revisões em alta das previsões do EPS. Quem está certo?

US500 vs PETRÓLEO (W1)

Fonte: xStation5

Por enquanto, ainda se observa um misterioso impasse — os índices e os preços das ações estão a bater novos recordes, apesar de os preços do petróleo estarem muito acima dos níveis esperados há apenas alguns meses.

A Saudi Aramco é a maior empresa de energia do mundo, controlando uma indústria construída em torno do petróleo bruto na Arábia Saudita. O CEO da empresa comentou a situação do mercado.

O CEO utiliza uma linguagem forte. Segundo Amin Nasser, o mercado encontra-se num período de profundo desequilíbrio entre a oferta e a procura. Ele estima que, mesmo que o Estreito de Ormuz fosse reaberto amanhã, o mercado precisaria de cerca de um ano para se normalizar. O presidente da empresa fala de uma perda de mil milhões de barris de oferta de petróleo e salienta que a dimensão da crise é sem precedentes.

Também é difícil afirmar que a situação atual não seja benéfica para a empresa. A Arábia Saudita construiu o poderoso oleoduto «Leste-Oeste» através do Deserto da Arábia precisamente para um cenário como o que se desenrola agora. Ao mesmo tempo, os resultados da empresa mostram que a subida dos preços do petróleo impulsionou o lucro líquido em quase 25% no primeiro trimestre de 2025.

Qual poderá ser a razão pela qual os preços do petróleo parecem estar a reagir de forma bastante cautelosa a uma crise desta magnitude?

Fonte: Bloomberg Finance Lp

Um fator destacado tanto pelas análises do Morgan Stanley como da Bloomberg são os stocks — as reservas de petróleo estão entre os elementos mais importantes.

O interveniente mais importante neste contexto é a China. A China importava cerca de 25–35% do seu petróleo do Golfo Pérsico. Ao mesmo tempo, os dados mais recentes mostram que as importações de petróleo da China caíram de 12 milhões de barris para pouco mais de 8 milhões — uma queda de mais de 3 milhões de barris, ou mais de 30%. Isto não é coincidência: a China aproveitou a queda dos preços do petróleo em 2025 para constituir uma enorme reserva de crude. Terão estas reservas sido constituídas precisamente para uma contingência deste tipo?

Fonte: Bloomberg Finance Lp

É impossível afirmar — e, na prática, isso não importa. O que isso efetivamente significa é que, devido exclusivamente às ações da China, poderemos assistir a um atraso significativo na forma como a redução da oferta se reflete nos preços. A China está a absorver a escassez e a pressão inflacionária — e tem um forte incentivo para o fazer. A indústria chinesa permanece numa fase de abrandamento, enquanto a manutenção do comércio com o Ocidente é imperativa para a China.

Uma inflação interna mais elevada poderia, nas circunstâncias atuais, ajudar a reduzir o peso real do aumento da dívida e estimular o consumo e o investimento. Entretanto, o Ocidente evita uma recessão — algo que seria tão doloroso para a China como o seria para o próprio Ocidente. O que é crucial compreender é que este congelamento do mercado persistirá enquanto a China continuar a subsidiar de facto a desinflação global. Esta pode ser uma das questões-chave, mas raramente mencionadas, no contexto da próxima reunião entre Trump e Xi.

Kamil Szczepański

Analista de Mercados Financeiros da XTB