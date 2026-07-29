Conferência de imprensa da Reserva Federal: Warsh elogia o investimento em ativos fixos e melhora o sentimento do mercado

Inflação e Política Monetária Processo a longo prazo: Os problemas de inflação que se prolongam há mais de cinco anos não podem ser resolvidos em nove semanas;



Os problemas de inflação que se prolongam há mais de cinco anos não podem ser resolvidos em nove semanas; Sem flexibilidade quanto à meta: A Reserva Federal está determinada a garantir a estabilidade dos preços, não se fala de uma meta de inflação «flexível». Ao mesmo tempo, porém, o próprio Warsh volta a não dar respostas sobre como tenciona agir;



A Reserva Federal está determinada a garantir a estabilidade dos preços, não se fala de uma meta de inflação «flexível». Ao mesmo tempo, porém, o próprio Warsh volta a não dar respostas sobre como tenciona agir; Disponibilidade para agir: Se necessário e adequado, o comité não hesitará em tomar medidas. O fim da era da orientação prospectiva Sem previsões: O comunicado de hoje evita deliberadamente fazer previsões sobre futuros movimentos das taxas de juro. Warsh critica veementemente a orientação prospectiva;



O comunicado de hoje evita deliberadamente fazer previsões sobre futuros movimentos das taxas de juro. Warsh critica veementemente a orientação prospectiva; Novo papel para o banco central: Os participantes no mercado devem aprender a «jogar o jogo, não a fazer de árbitro». A atenção dos investidores centra-se diretamente nos dados económicos concretos;



Os participantes no mercado devem aprender a «jogar o jogo, não a fazer de árbitro». A atenção dos investidores centra-se diretamente nos dados económicos concretos; A FED fora dos holofotes: A situação em que o banco central não tem de estar constantemente no centro das atenções dos mercados é, na opinião de Warsh, uma mudança para melhor. Por outro lado, vale a pena notar que a FED atuava anteriormente como estabilizador do mercado, embora as palavras de Warsh hoje sobre o CapEx possam melhorar um pouco o sentimento. Situação da economia e do mercado obrigacionista Resiliência económica: A economia americana demonstra uma resiliência impressionante, mesmo perante os recentes choques;



A economia americana demonstra uma resiliência impressionante, mesmo perante os recentes choques; Mercado de trabalho e inflação: O crescimento do emprego acompanha o crescimento da força de trabalho, mas a inflação mantém-se elevada em comparação com a meta de 2%;



O crescimento do emprego acompanha o crescimento da força de trabalho, mas a inflação mantém-se elevada em comparação com a meta de 2%; Rendimentos mais elevados: Os rendimentos nominais e reais dos títulos do Tesouro estão visivelmente mais elevados ao longo de toda a curva. Setor tecnológico e despesas de capital (CapEx) Salto no investimento: O rápido aumento das despesas de capital no setor de alta tecnologia ( CapEx de alta tecnologia ) é surpreendente e digno de nota;



O rápido aumento das despesas de capital no setor de alta tecnologia ( ) é surpreendente e digno de nota; Bases para o crescimento: As despesas de CapEx preparam o terreno para o crescimento económico futuro. Ambiente no seio do FOMC Discurso construtivo: Apesar da presença de vozes dissidentes que defendem aumentos das taxas de juro, as discussões no seio do FOMC são descritas como colegiais e construtivas. Como interpretar as palavras do presidente da Reserva Federal? Retórica «hawkish» sem pormenores; Adeus oficial à orientação prospectiva As palavras de Warsh sobre a inflação soam duras e intransigentes (uma lembrança da falta de flexibilidade em relação à meta de 2% ou da ausência de soluções fáceis). No entanto, esta retórica de tom severo não é acompanhada por quaisquer declarações firmes nem por um calendário de decisões futuras. Warsh sinaliza explicitamente um afastamento da tradicional orientação prospectiva. A Reserva Federal está a abdicar da responsabilidade de orientar manualmente as expectativas dos investidores e a obrigar o mercado a tornar-se totalmente dependente dos dados. Os investidores devem analisar os indicadores macroeconómicos, em vez de procurarem significados ocultos nas palavras dos responsáveis do banco central. Sinal positivo para a tecnologia e o investimento (CapEx) Um aspeto muito significativo e otimista da declaração foi a abordagem aos gastos de investimento no setor tecnológico. O mercado bolsista tinha-se mostrado recentemente muito preocupado com os enormes gastos de capital (CapEx) em infraestruturas de IA e novas tecnologias, considerando-os um risco de escoamento de liquidez sem uma rápida taxa de retorno. Warsh avalia esta tendência como inequivocamente positiva: vê o aumento do CapEx não como uma ameaça ou uma bolha, mas como um alicerce fundamental para a produtividade futura e o crescimento económico a longo prazo. Tal opinião da Reserva Federal dá luz verde aos gigantes tecnológicos, dissipando parte da narrativa sobre a «queima de capital». Em resposta às suas palavras, o US100 neutralizou toda a queda, aumentando as esperanças de uma recuperação do US100 acima dos 28 000 pontos. Se os resultados da MSFT e da META forem bons, existe a possibilidade de um fecho positivo dos contratos pela primeira vez em seis sessões. US100 (D1) Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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