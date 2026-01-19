Cripto em queda: Bitcoin recua para 92 mil e risco de perder os 90 mil aumenta As criptomoedas estão a registar quedas significativas nesta segunda-feira, com o Bitcoin a recuar de cerca de $96.000 para $92.000, em paralelo com a fraqueza dos principais índices bolsistas e a incerteza associada ao agravamento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a Europa. Este é mais um episódio de desalavancagem, até agora relativamente modesto, que pouco contribui para ajudar as criptomoedas a recuperar o ímpeto e regressar a um mercado em alta. Se não houver um influxo significativo de capital no mercado de BTC em breve, o Bitcoin poderá ter dificuldades para se manter acima de $90.000. Por enquanto, o sentimento permanece cauteloso, e parece improvável que os investidores retornem ao BTC com compras agressivas até que a tendência em Wall Street se torne mais convincente. Os ativos digitais encontram-se numa situação difícil e, se o BTC não voltar rapidamente para os 100 000 dólares, o setor poderá começar a ser dominado pela resignação e pela sensação de que o «combustível» necessário para reiniciar a recuperação está a esgotar-se. Fundos ETF sem convicção Os fundos ETF aproveitaram a última recuperação para vender BTC a preços mais elevados, entre 95 000 e 96 000 dólares. É importante ressaltar que observamos duas sessões de vendas no fundo Fidelity. A BlackRock continuou a registrar entradas principalmente positivas por um período prolongado, mas a escala de capital novo que entra no mercado parece limitada e está com dificuldades para sustentar a tendência de alta. De acordo com dados da CoinGlass, as posições longas liquidadas no mercado de BTC já ultrapassaram US$ 525 milhões. Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Nos últimos 30 dias, os fluxos líquidos para a Ethereum foram claramente negativos, e a sexta-feira trouxe pouco menos de $4 milhões em entradas líquidas positivas. Os volumes gerais de negociação de ETF para a ETH caíram significativamente em comparação com o outono, reforçando a incerteza em torno da próxima etapa da tendência. Bitcoin e Ethereum (H1) Analisando as duas maiores criptomoedas, no intervalo de tempo horário, o Bitcoin mantém atualmente uma potencial estrutura corretiva de 1:1, o que dá aos otimistas alguma esperança de que $92.000 possam manter-se como um nível de suporte importante. Por outro lado, o Ethereum recuou para o limite inferior do seu canal de preço ascendente, e a tendência de alta permanece intacta, desde que o preço não caia abaixo de $3.200. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5 O Bitcoin voltou a cair abaixo da EMA50 (linha laranja) e não conseguiu permanecer acima da média por um período prolongado. Se o preço voltar a subir acima de $93.600 ainda hoje, isso poderá indicar uma provável e rápida reversão da tendência de queda de curto prazo. Supondo que um “arrefecimento” das tensões comerciais entre os EUA e a Europa seja plausível, o Bitcoin poderá eliminar relativamente rápido a reação de pânico. Bitcoin (D1) Bitcoin (D1) Recentemente, a Ethereum tem enfrentado dificuldades para ultrapassar um nível de resistência significativo representado pela média móvel de 200 sessões no intervalo de tempo diário (EMA200). No momento, parece que a área em torno de $3.400 é o que separa a ETH de um mercado em alta mais amplo. O principal nível de suporte é a zona psicológica de $3.000, enquanto os compradores devem manter o preço acima da EMA50 ($3.200) para que o momentum se mantenha. Ethereum (D1) Fonte: xStation5

