A indústria automóvel europeia atravessa um dos momentos mais desafiantes das últimas décadas. A Volkswagen está a ponderar fechar quatro fábricas na Alemanha e eliminar até 100.000 postos de trabalho em todo o mundo, num plano de reestruturação que evidencia a pressão crescente sobre os fabricantes tradicionais. Enquanto as ações da empresa afundam para mínimos de 16 anos, investidores questionam se este é apenas um problema da Volkswagen ou o início de uma crise mais ampla para todo o setor automóvel europeu.

Volkswagen pondera fechar fábricas e cortar 100 mil postos de trabalho

Os recentes relatos de que a Volkswagen está a equacionar o fecho de quatro fábricas na Alemanha (Hanover, Zwickau, Emden e a unidade da Audi em Neckarsulm) e o corte de até 100.000 postos de trabalho globalmente enviaram uma onda de choque para os mercados financeiros, arrastando as ações da gigante alemã para mínimos de 16 anos.

A dimensão dos cortes propostos pelo CEO Oliver Blume supera em escala reestruturações históricas, como a da General Motors na crise de 2009.

Para além dos despedimentos (que duplicam as previsões mais pessimistas anteriores), a marca planeia reduzir em 15% o investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D) nos próximos cinco anos.

Os elevados custos de produção na Alemanha e a rigidez laboral são apenas sintomas. A verdadeira causa é a crise de vendas e a perda acelerada de quota de mercado. A Volkswagen, que outrora dominou o mercado chinês, caiu para a terceira posição na China, ultrapassada pela BYD e pela Geely.

Análise técnica das ações da Volkswagen

As ações da Volkswagen, nos últimos 12 dias de negociação, já derreteram cerca de 20€ por ação, o que corresponde a uma queda de 22%. Nesta altura as ações já desceram mais de 90% desde os seus máximos.

Plataforma de investimentos da XTB

Olhando para o gráfico da Volkswagen (VOW) vemos que a mesma já partiu os mínimos que outrora tinha feito em 2020, e que dirige a uma zona muito importante entre os 61,30/66 (aproximadamente) que acaba por coincidir com os máximos registados nos anos de 2001/2002 e 2006, e com os mínimos registados no ano de 2010.

► Volkswagen | ISIN: DE0007664039 | Ticker: VOW1.DE

Como estão a resistir os principais fabricantes automóveis europeus?

Sara Kurfeß / Unsplash

A deterioração da Volkswagen levanta uma questão inevitável: estará toda a indústria automóvel europeia sob pressão? A resposta varia consoante o posicionamento de cada fabricante.

Stellantis continua sob forte pressão

A Stellantis, proprietária de marcas como Peugeot, Fiat, Citroën e Opel, continua a perder competitividade perante a crescente concorrência chinesa e enfrenta dificuldades na transição para os veículos elétricos. A necessidade de competir através de reduções de preços está a pressionar as margens operacionais, enquanto a procura pelos modelos de combustão interna continua a enfraquecer.

Plataforma de investimentos da XTB

​​​​​​Do ponto de vista técnico, a tendência ascendente iniciada em 2008 foi quebrada no primeiro trimestre de 2025. Desde então, o título continua a registar sucessivos mínimos relativos, refletindo a deterioração do sentimento dos investidores.

► Stellantis | ISIN: NL00150001Q9 | Ticker: STLAM.IT

BMW mantém maior resiliência

Entre os grandes fabricantes europeus, a BMW continua a demonstrar maior capacidade de resistência. O segmento premium continua a beneficiar de uma procura relativamente sólida, permitindo ao grupo manter um desempenho superior ao restante setor, apesar do abrandamento económico.

Plataforma de investimentos da XTB

No gráfico de longo prazo, a ação permanece inserida num amplo movimento lateral. Embora tenha registado novos mínimos relativos recentemente, a intensidade da queda continua a ser inferior à observada em fabricantes como Volkswagen ou Stellantis.

► BMW | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW.DE

Mercedes-Benz continua resiliente, mas enfrenta riscos na China

A Mercedes-Benz também tem conseguido apresentar um desempenho relativamente sólido, beneficiando da força da marca e da expansão em alguns mercados europeus, incluindo Portugal.

No entanto, a desaceleração da economia chinesa já começou a afetar as expectativas de crescimento do segmento premium, levando o mercado a rever em baixa as perspetivas de lucro.

Plataforma de investimentos da XTB

Tecnicamente, as ações da Mercedes-Benz, similar à BMW, mantém um processo lateral de longo prazo e continua a apresentar maior resistência do que a maioria dos concorrentes europeus.

► Mercedes-Benz Group | ISIN: DE0007100000 | Ticker: MBG.DE

Renault resiste melhor do que Stellantis

A Renault tem conseguido limitar o impacto da crise através da forte procura por marcas mais acessíveis, como a Dacia, e da aposta em motores híbridos.

Apesar disso, a crescente entrada de fabricantes asiáticos no segmento de entrada continua a representar uma ameaça significativa ao crescimento da empresa.

Plataforma de investimentos da XTB

Do ponto de vista técnico, as ações aproximam-se dos mínimos registados em 2022, coincidindo também com zonas de suporte observadas entre 2008 e 2011, mantendo uma estrutura relativamente mais sólida do que a Stellantis.

► Renault | ISIN: FR0000131906 | Ticker: RNO.FR

Fabricantes chineses aceleram expansão na Europa

A crescente presença dos fabricantes chineses tornou-se um dos principais desafios para a indústria automóvel europeia.

Empresas como BYD, Chery, SAIC e Leapmotor duplicaram a sua quota de mercado na Europa em 2026, beneficiando da liderança na produção de baterias e de estruturas de custos significativamente mais competitivas.

Mesmo após a introdução de tarifas aduaneiras pela União Europeia, os fabricantes chineses continuam a oferecer veículos tecnologicamente avançados a preços que muitos construtores europeus têm dificuldade em igualar sem comprometer a rentabilidade.

O que significa esta crise para os investidores?

A reestruturação da Volkswagen poderá representar um ponto de viragem para todo o setor automóvel europeu.

Entre os principais fatores a acompanhar destacam-se:

Dividendos sob pressão: a redução do fluxo de caixa poderá colocar em causa a política de remuneração dos acionistas de alguns fabricantes.

Maior volatilidade nas ações: os processos de reestruturação e os potenciais conflitos laborais poderão aumentar a volatilidade das ações automóveis, sobretudo no mercado alemão.

Rotação para tecnologia: os investidores continuam a privilegiar empresas ligadas à inteligência artificial e ao software, penalizando setores industriais intensivos em capital.

Uma nova fase para a indústria automóvel europeia?

O plano de reestruturação da Volkswagen dificilmente será um caso isolado. A combinação entre concorrência chinesa, transição para a mobilidade elétrica, custos elevados na Europa e menor procura global está a obrigar os fabricantes tradicionais a reverem profundamente os seus modelos de negócio.

Para os investidores, o foco deverá passar por identificar as empresas com maior flexibilidade financeira, capacidade de inovação e vantagem tecnológica, numa indústria que enfrenta uma das maiores transformações da sua história recente.