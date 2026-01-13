Principais conclusões Europa recua, mas futuros dos EUA estabilizam

Mercados aguardam o IPC americano

Os índices europeus estão apresentando um desempenho relativamente fraco no início da segunda fase da sessão de negociação desta terça-feira. O DAX alemão está em queda de 0,19%, enquanto o FRA40 francês está em queda de 0,58% e o FTSE100 britânico está em queda de 0,14%. Ao mesmo tempo, porém, os futuros dos EUA estão a ser negociados sem alterações, aumentando as esperanças de uma recuperação quando a sessão de negociação à vista dos EUA for aberta. O principal tema da sessão de hoje são os dados do IPC dos EUA, que serão divulgados em menos de uma hora. Fonte: xStation5 O mercado acionista europeu, representado pelo Stoxx Europe 600, teve um desempenho impressionante, subindo 17% em 2025 e mais 3,2% no início de 2026, superando o S&P 500. O índice mostra sinais de sobreaquecimento: o RSI de 14 dias ultrapassou 80, o que raramente aconteceu nos últimos 20 anos e sugere um risco de consolidação ou um pico iminente. Os analistas da Oddo BHF e da Societe Generale alertam para o crescimento excessivamente rápido das avaliações, especialmente em setores cíclicos, dado o fraco crescimento económico (previsto em 1,2% em 2026) e os lucros corporativos estáveis no ano anterior. Cotações atuais para contratos importantes. Fonte: xStation5 Volatilidade atual observada no mercado europeu em geral. Fonte: xStation5 DE40 (D1) Fonte: xStation5 Durante a sessão de negociação desta terça-feira, o DAX está a consolidar os ganhos de ontem, mas continua a ultrapassar a barreira anteriormente mencionada de 24.780 pontos, que era o principal nível de resistência em 2025. Além disso, o atual impulso de alta, que conseguiu empurrar o contrato acima da média móvel exponencial de 50 dias (curva azul no gráfico) e da média móvel exponencial de 100 dias (curva roxa), é, de uma perspectiva técnica, uma indicação de uma tendência de alta de curto prazo no instrumento. Enquanto o DE40 permanecer acima dessas barreiras de suporte, é provável que a tendência atual continue. Notícias corporativas importantes As ações da Symrise (SY1.DE) subiram 4,6% em resposta ao anúncio de uma mudança estratégica no portfólio da empresa. A empresa alemã-americana especializada em aromas e sabores decidiu vender a sua unidade Terpenes e investir na empresa sueca Swedencare. A transação faz parte de uma tendência de reestruturação que visa concentrar-se em segmentos de negócio mais rentáveis e melhorar a eficiência do capital. A decisão de se desfazer da indústria química (Terpenes) e investir no setor de cuidados animais (Swedencare) sinaliza uma mudança estratégica em direção ao setor de saúde e bem-estar animal, considerado mais promissor. O mercado reagiu positivamente ao anúncio, conforme refletido na valorização do preço das ações. A empresa de energia Orsted (ORSTED.UK) subiu 5% após anunciar que ganhou um processo judicial impedindo a administração Trump de retomar um projeto suspenso de parque eólico offshore nas águas costeiras dos EUA. A decisão judicial é uma vitória significativa para o setor de energia renovável, que tem enfrentado a política da administração de limitar o investimento em fontes de emissão zero. À medida que o preço das ações da Orsted sobe, o interesse em outras empresas de energia limpa também cresce. A decisão judicial sinaliza que, mesmo diante da oposição política, os investimentos em energia renovável podem ser protegidos por instituições jurídicas, o que melhora as perspectivas para todo o setor de energia verde. ORSTED.DK (D1) As ações da empresa abriram a sessão de hoje com uma subida significativa. Fonte: xStation5 Atividades dos analistas de bancos de investimento: ATUALIZAÇÕES: Aena atualizada para neutra pela BofA.

Atoss Software atualizada para compra pela Jefferies; preço-alvo €140.

Aurubis atualizada para compra pelo Bankhaus Metzler; preço-alvo €161.

Bittium atualizada para acumular pela Inderes; preço-alvo €36.

A HMS Networks foi atualizada para “comprar” pela Pareto Securities; preço-alvo de 480 coroas suecas.

A Lufthansa foi atualizada para “comprar” pelo DBS Bank; preço-alvo de 10 euros.

PVA TePla foi atualizada para “comprar” pela Jefferies; preço-alvo €31.

Pan African foi atualizada para ‘sobreponderar’ pelo Nedbank CIB; preço-alvo 149,27 pence.

Swissquote foi atualizada para “desempenho superior” pela Oddo BHF; preço-alvo CHF 555.

Zalando foi atualizada para “sobreponderar” pelo Barclays; preço-alvo €35. DESCLASSIFICAÇÕES: ASM Intl rebaixada para abaixo da média pela Jefferies; PT €495

Airtel Africa rebaixada para manter pela HSBC; PT 400 pence

BAE rebaixada para manter pelo Deutsche Bank; PT 2140 pence

BMW rebaixada para neutra pela UBS; PT €93

Continental rebaixada para manter pela Berenberg

Eiffage rebaixada para neutra pela BofA.

Heineken rebaixada para “manter” pelo HSBC; preço-alvo €78.

Leonardo rebaixado para “manter” pelo Deutsche Bank; preço-alvo €57.

SMA Solar rebaixado para ‘manter’ pelo Jefferies.

Thales rebaixado para “manter” pelo Deutsche Bank; PT €280

Vinci rebaixado para abaixo da média pelo BofA

Volvo rebaixado para manter pelo Morgan Stanley; PT SEK 323

