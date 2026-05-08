DE40: As quedas regressam à Europa💡

Os índices bolsistas europeus estão em queda nesta sexta-feira – o Stoxx 600 registou uma descida de cerca de 0,65%, o DAX caiu 0,89% e o CAC 40 registou uma descida de 0,88%. O principal fator a exercer pressão sobre os mercados é a escalada da retórica comercial do presidente Donald Trump, que, numa publicação na Truth Social na quinta-feira, ameaçou com tarifas «significativamente mais elevadas» sobre os produtos da UE caso esta não cumpra os termos do acordo comercial do ano passado – nomeadamente, a redução para zero das suas próprias tarifas sobre os produtos dos EUA.

Ao mesmo tempo, os mercados estão a acompanhar o troca de tiros entre os EUA e o Irão no Estreito de Ormuz, o que, embora oficialmente não tenha impacto no cessar-fogo, está a aumentar a incerteza geopolítica. O petróleo bruto está a reagir fortemente à escalada – o WTI subiu cerca de 2% e oscila em torno dos 94,67 dólares por barril, enquanto o Brent está acima dos 100 dólares por barril. O dólar está ligeiramente mais fraco – o índice USDIDX caiu 0,36% e o par EUR/USD mantém-se estável em torno de 1,1771. Entre os setores, o da energia está a apresentar o melhor desempenho – apoiado pela subida dos preços do petróleo, liderado pela Eni com um ganho de 2,28%; o financeiro e o industrial estão a registar os piores resultados, com ambos os setores a perderem, no total, cerca de 1%, arrastados pela Allianz (-4,96%) e pela Rheinmetall (-4,77%). Uma tabela que apresenta os títulos com melhor e pior desempenho durante a sessão de negociação de hoje na Europa. Fonte: Departamento de Investigação da XTB HQ Desempenho do setor Fonte: Departamento de Investigação da XTB HQ Empresas Commerzbank publicou os seus resultados relativos ao primeiro trimestre de 2026 – o lucro líquido aumentou 9,4%, para 913 milhões de euros, superando a previsão consensual de 868 milhões de euros. O banco elevou a sua previsão de lucro líquido para o ano inteiro para, pelo menos, 3,4 mil milhões de euros e anunciou novas metas estratégicas com o objetivo de duplicar os lucros até 2030 e atingir um retorno sobre o capital próprio de 21%. Ao mesmo tempo, o banco anunciou uma terceira vaga de despedimentos – 3.000 postos de trabalho serão eliminados como parte de uma estratégia defensiva contra uma aquisição hostil por parte do UniCredit, que já detém uma participação de quase 30%. O UniCredit apresentou uma oferta pública de aquisição formal no valor de 37 mil milhões de euros, mas enfrenta resistência tanto da administração do Commerzbank como do governo alemão – o chanceler Friedrich Merz rejeitou categoricamente as tentativas de aquisição «hostis e agressivas».

publicou os seus resultados relativos ao primeiro trimestre de 2026 – o lucro líquido aumentou 9,4%, para 913 milhões de euros, superando a previsão consensual de 868 milhões de euros. O banco elevou a sua previsão de lucro líquido para o ano inteiro para, pelo menos, 3,4 mil milhões de euros e anunciou novas metas estratégicas com o objetivo de duplicar os lucros até 2030 e atingir um retorno sobre o capital próprio de 21%. Ao mesmo tempo, o banco anunciou uma terceira vaga de despedimentos – 3.000 postos de trabalho serão eliminados como parte de uma estratégia defensiva contra uma aquisição hostil por parte do UniCredit, que já detém uma participação de quase 30%. O UniCredit apresentou uma oferta pública de aquisição formal no valor de 37 mil milhões de euros, mas enfrenta resistência tanto da administração do Commerzbank como do governo alemão – o chanceler Friedrich Merz rejeitou categoricamente as tentativas de aquisição «hostis e agressivas». IAG (proprietária da British Airways e da Iberia) publicou os seus resultados do primeiro trimestre de 2026 – a receita situou-se nos 7,18 mil milhões de euros (+1,9% em termos homólogos), enquanto o lucro operacional subiu 77% para 351 milhões de euros, superando as expectativas. No entanto, a empresa alertou que o lucro anual seria inferior ao inicialmente previsto devido ao aumento dos custos do combustível – a conta total de combustível deverá atingir cerca de 9 mil milhões de euros, 70% dos quais estão cobertos por contratos de cobertura. As ações da IAG registam uma queda de cerca de 1,5%, e o setor das viagens é um dos que apresenta pior desempenho nesta sexta-feira.

(proprietária da British Airways e da Iberia) publicou os seus resultados do primeiro trimestre de 2026 – a receita situou-se nos 7,18 mil milhões de euros (+1,9% em termos homólogos), enquanto o lucro operacional subiu 77% para 351 milhões de euros, superando as expectativas. No entanto, a empresa alertou que o lucro anual seria inferior ao inicialmente previsto devido ao aumento dos custos do combustível – a conta total de combustível deverá atingir cerca de 9 mil milhões de euros, 70% dos quais estão cobertos por contratos de cobertura. As ações da IAG registam uma queda de cerca de 1,5%, e o setor das viagens é um dos que apresenta pior desempenho nesta sexta-feira. A Rheinmetall regista uma queda de quase 5% nesta sexta-feira e é a maior perdedora no índice Euro Stoxx 50. A empresa publicou os seus resultados do primeiro trimestre de 2026 – a receita aumentou 7,7% em relação ao ano anterior, para 1,94 mil milhões de euros, mas desapontou claramente o mercado, que esperava mais de 2,1–2,2 mil milhões de euros. O resultado operacional situou-se nos 224 milhões de euros (+17% em termos homólogos), mas também ficou aquém da estimativa consensual de 262 milhões de euros, enquanto o resultado por ação (EPS) de 2,42 euros ficou abaixo dos 2,70 euros esperados. No entanto, a administração manteve a sua previsão de um crescimento das vendas de 40–45% para o ano completo, apontando para uma carteira de encomendas recorde de 73 mil milhões de euros (+30% em termos homólogos) como confirmação de uma procura estrutural sólida. Vale a pena notar que os resultados mais fracos não dissuadiram os insiders – dois membros-chave do conselho de administração, incluindo o CEO, adquiriram ações num valor total de quase 1 milhão de euros, o que, historicamente, pode sinalizar confiança no valor a longo prazo da empresa.

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