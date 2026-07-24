Principais conclusões O DE40 (o contrato de futuros sobre o índice alemão DAX) está a subir e a testar a zona dos 25 000 pontos .

(o contrato de futuros sobre o índice alemão DAX) está a subir e a testar a zona dos . As ações da SAP registam uma subida superior a 6 % , na sequência da divulgação dos resultados trimestrais da empresa.

registam uma subida superior a , na sequência da divulgação dos resultados trimestrais da empresa. Os dados do PMI da Alemanha revelaram-se significativamente mais sólidos do que as expectativas do mercado.

O DAX abriu a sessão desta sexta-feira em território positivo, apoiado principalmente por uma forte recuperação das ações da SAP. A melhoria do sentimento em torno da maior empresa de tecnologia da Alemanha ofuscou as preocupações com as mais recentes tarifas dos EUA, com o índice de referência alemão a avançar em direção à marca dos 25 000 pontos. As ações da SAP registaram uma subida de quase 7% após a divulgação dos resultados do segundo trimestre. Os investidores reagiram positivamente ao forte crescimento do negócio de nuvem da empresa, que continua a ser o seu principal motor de crescimento. Dado o peso significativo da SAP no DAX, a recuperação ajudou a compensar a pressão decorrente das mais recentes medidas comerciais dos EUA.

Os Estados Unidos impuseram tarifas de 10% e 12,5% sobre as importações provenientes de 60 parceiros comerciais, incluindo a União Europeia. As medidas entraram em vigor na manhã de sexta-feira, hora alemã, coincidindo com o termo da vigência da taxa tarifária global temporária de 10%.

Os mercados têm demonstrado uma reação relativamente moderada às novas tarifas, uma vez que estas não representam um encargo adicional em comparação com o quadro tarifário anterior.

A Volkswagen está entre as empresas com desempenho mais fraco de hoje. Apesar da forte procura por veículos elétricos de menor porte, a fabricante automóvel alertou os investidores para que esperassem receitas mais fracas, o que fez com que as suas ações caíssem quase 2,5%.

Consequentemente, a Volkswagen figura entre as empresas com pior desempenho no DAX, com os investidores a centrarem-se nas perspetivas de vendas cada vez mais desfavoráveis da empresa. Entretanto, no índice SDAX, a Atoss Software está a atrair a atenção, uma vez que as suas ações subiram quase 7% após a empresa ter divulgado um forte crescimento das receitas e dos lucros no primeiro semestre do ano.

O PMI Composto da Alemanha subiu para 51,2, bem acima das expectativas de 49,7 e em alta face aos 49,5 do mês anterior. O PMI dos Serviços manteve-se estável em 49,6, superando a previsão consensual de 49,0 e melhorando face aos 48,6 anteriores, enquanto o PMI da Indústria Transformadora subiu para 52,2, ultrapassando tanto as expectativas de 50,5 como o valor anterior de 50,3. Gráfico do DE40 (intervalo D1) Os futuros do DAX estão atualmente a testar o limite inferior do seu canal de preços ascendente. Um retorno acima dos 25 100 pontos, onde se situa a EMA de 50 períodos (linha laranja), poderá sinalizar um renovado impulso de alta. O suporte mais importante situa-se em torno dos 24 500 pontos. Uma quebra abaixo deste nível poderá potencialmente abrir caminho para uma descida em direção aos 23 800 pontos, onde ocorreram reações de preço anteriores, marcadas pelas longas baquetas inferiores das velas formadas em abril e maio deste ano. Fonte: xStation5

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