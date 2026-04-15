Despedimentos devido à «IA»: Será ficção?

As notícias sobre demissões sucessivas, já realizadas ou planeadas, principalmente nos EUA e sobretudo em setores relacionados com a tecnologia, tornaram-se uma espécie de lenda, omnipresentes na maioria dos meios de comunicação dedicados à economia ou aos negócios.

O sentimento do público em relação ao mercado de trabalho, especialmente entre os jovens e os recém-licenciados, está a tornar-se cada vez mais sombrio. Esta visão é apenas parcialmente confirmada pelos dados subjacentes para 2025. Analisando as indústrias individualmente, o emprego em muitos setores, particularmente aqueles essenciais para os trabalhadores «de colarinho branco» e os jovens, diminuiu claramente. O panorama geral, no entanto, continua a mostrar um aumento líquido distinto. O que requer especial atenção é o facto de o crescimento do emprego estar fortemente concentrado nos setores da saúde e da educação. No entanto, a questão que deveria ser colocada com mais veemência no contexto do mercado de trabalho não é se este se está realmente a deteriorar, mas até que ponto as tendências atuais são verdadeiramente impulsionadas pela IA.

Ao analisar as comunicações oficiais das empresas norte-americanas sobre despedimentos, as perspetivas parecem muito sombrias e pessimistas para quem está a pensar mudar de emprego ou a procurar trabalho, especialmente no setor tecnológico. E talvez seja, mas os dados mostram algo diferente.

As demonstrações financeiras ou as conferências sobre resultados raramente, ou nunca, se centram no número de funcionários. As empresas norte-americanas têm, no entanto, a obrigação regulamentar de comunicar o número de funcionários nos seus relatórios 10-K, e estes retratam uma imagem drasticamente diferente das declarações públicas. Apenas uma pequena parte das empresas líderes de mercado que se gabam de reduções de pessoal registou, de facto, uma diminuição no número de funcionários. Com exceção da Intel, a maioria das reduções é simbólica; os aumentos predominam. É importante referir que, ao comparar estes dados com as tendências nas demonstrações financeiras, especialmente nos custos com pessoal, é possível observar um aumento a curto prazo que acaba por diminuir. Isso indica reduções de custos sem alterações no número de funcionários, o que é característico da deslocalização. Por que é que isto é perigoso para as avaliações? Grande parte dos ganhos observados no mercado de ações nos últimos trimestres baseou-se na suposição de que a IA tornaria as empresas mais eficientes. Uma medida dessa eficiência é, entre outras coisas, a quantidade de pessoal necessária. A eficiência aumentou frequentemente, mas o problema é que tal não se deveu à IA, mas sim a uma combinação de deslocalização, subcontratação e mudanças nas práticas de contratação. A Oracle é um exemplo disso. Uma notícia de destaque foi a Oracle ter despedido até 30 000 pessoas; o que recebeu menos atenção da comunicação social foi o facto de a empresa ter recontratado muito rapidamente 8 000 das pessoas que tinha despedido, mas através de um intermediário e a um salário inferior. Devemos questionar-nos sobre quando e em que medida as avaliações teriam de ser ajustadas, se tivermos em conta que as mudanças no emprego nas empresas não são o resultado da implementação da IA. Estas empresas continuam claramente a precisar de funcionários; apenas as suas práticas e a política corporativa estão a mudar. Trata-se mais de um desvio do que de uma revolução.

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