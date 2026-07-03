🗓️ Análise do mercado de ontem
A sessão de ontem foi dominada pela publicação dos dados do NFP, que se revelaram uma surpresa desanimadora para os investidores.
- Os dados revelaram uma criação de novos postos de trabalho significativamente inferior ao esperado (+49 mil contra +107 mil), acompanhada por uma revisão substancial em baixa dos dados relativos aos dois meses anteriores (-74 mil).
Figura 1: Variação na Folha de Pagamentos Não Agrícola (NFP) e no Subcomponente de Emprego do PMI do ISM (2023 - 2026)
Fonte: XTB Research, 03.07.2026
- A taxa de desemprego desceu para 4,2%, o que, normalmente, suscitaria otimismo, não fosse a queda significativa da taxa de participação na força de trabalho (61,5%). Esta métrica só tinha registado níveis tão baixos durante o período da pandemia.
Figura 2: Taxa de desemprego e taxa de participação na força de trabalho nos EUA (2023 - 2026)
Fonte: XTB Research, 03.07.2026
- O crescimento salarial não se desviou das expectativas (3,5%); no entanto, atingiu valores negativos em termos reais (-0,7%) após ter em conta a inflação. Este facto é significativo, dado que o consumo nos EUA está atualmente a ser sustentado, em grande parte, à custa das poupanças, tendo a taxa de poupança descido para meros 3%.
Figura 3: Inflação do IPC e crescimento salarial nos EUA (2006 - 2026)
Fonte: XTB Research, 03.07.2026
O relatório desencadeou uma correção na trajetória das taxas de juro implícitas no mercado para a Reserva Federal. Os investidores continuam a prever plenamente um aumento das taxas antes do final do ano, embora atribuam uma probabilidade cada vez menor a que tal medida ocorra em qualquer uma das próximas duas reuniões. Isto pesou naturalmente sobre o dólar, que enfraqueceu 0,5% face ao euro.
Os dados também proporcionaram um impulso temporário ao mercado acionista. Durante as últimas horas de negociação, assistimos a uma nova rotação de capitais e a uma onda de vendas de ações do setor tecnológico. Gigantes como a Intel e a Micron registaram perdas superiores a 5%, pesando sobre o Nasdaq 100 (-0,7%). Em contrapartida, o Dow Jones, de caráter mais defensivo, encerrou o dia com um ganho claro (+1,1%).
🌏 Negociação nos mercados asiáticos
O sentimento negativo em relação às grandes empresas tecnológicas também esteve presente na abertura das negociações asiáticas. No entanto, a maré mudou à medida que o dia avançava, e os índices estão a encerrar a sessão com uma força significativa. Após uma onda inicial de vendas, os gigantes da bolsa coreana SK Hynix (10,2%) e Samsung (8%) registaram uma recuperação robusta, permitindo que o KOSPI fechasse com uma subida superior a 5%. Nos últimos 12 meses, o índice registou uma variação de quase 160%.
O Nikkei 225 japonês e o Hang Seng chinês também valorizaram mais de 1%. Na China, as subidas foram impulsionadas por empresas que beneficiam da subida dos preços do ouro, que subiram 4% nos últimos dois dias.
🌍 Geopolítica
Donald Trump afirmou numa entrevista à CNBC que as negociações com o Irão estão a decorrer com sucesso e que Teerão «concordou com praticamente tudo o que precisamos». Acrescentou ainda que o país foi «completamente destruído militarmente».
Na plataforma Truth Social, continuou as suas críticas à NATO.
Os mercados prestaram, no entanto, maior atenção aos comunicados emitidos pelo comando militar iraniano: «Qualquer desrespeito pelas ordens, desvio das rotas designadas ou negligência dos protocolos de navegação da República Islâmica do Irão no Estreito de Ormuz será alvo de uma resposta imediata e decisiva por parte das forças armadas, colocando em risco a segurança das embarcações que violarem a proibição.»
🛢️ Matérias-primas
Isto poderá justificar, em parte, o aumento modesto dos preços do petróleo bruto na abertura do mercado.
- O petróleo bruto Brent (+0,9%) está atualmente a ser negociado a cerca de 72 dólares por barril.
- O WTI (+1,1%) está a ser cotado ligeiramente acima dos 69 dólares.
Os preços do gás natural também registaram uma subida:
- O NATGAS (+1,2%) oscila em torno dos 3,24 dólares por MMBtu.
- O TTF (+2,9%) está a ser negociado a pouco mais de 44 dólares por MWh.
Os metais preciosos continuam a sua subida, o que pode ser atribuído principalmente à descida das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro nas principais economias. Este movimento é apoiado pelos dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados ontem.
- O ouro está atualmente a ser negociado a pouco menos de 4181 dólares por onça troy, enquanto a prata está cotada a mais de 62 dólares. Isto representa aumentos de 4% e 6,3%, respetivamente, nos últimos dois dias, desde o início de julho.
📈Dados macroeconómicos
Durante o horário de negociação asiático, a atenção centrou-se nos dados do PMI de junho.
China
O crescimento no setor dos serviços abrandou ligeiramente, mas manteve-se robusto (54,1). Um fator determinante foi o aumento das encomendas para exportação.
- O número de encomendas aumentou pelo oitavo mês consecutivo, levando a um novo aumento do emprego ao ritmo mais rápido desde julho de 2024.
- Os custos mais elevados com pessoal, matérias-primas e transportes impulsionaram os preços para cima, em consonância com os dados recentes da inflação do Índice de Preços ao Produtor (3,9%, o nível mais elevado em quase 4 anos).
Japão
No Japão, a atenção centrou-se principalmente nas revisões dos dados, que são de importância secundária. No entanto, o índice do setor dos serviços subiu de 51,8 para 52,2.
- Vale a pena referir que as novas encomendas, tanto no setor industrial como no dos serviços, cresceram ao segundo ritmo mais rápido dos últimos três anos, em grande parte devido a uma procura interna mais forte, e não às exportações.
Chamaram ainda mais a atenção as declarações da Ministra das Finanças, Satsuki Katayama, que afirmou que Tóquio continua preparada para intervir no mercado cambial. Salientou igualmente a estreita cooperação com Washington a este respeito. Além disso, abordou o aumento das taxas de rendibilidade das obrigações, afirmando que a política orçamental será gerida de forma a restaurar a confiança do mercado.
Austrália
Na Austrália, registou-se igualmente uma modesta revisão em alta dos dados do PMI de junho.
- O índice do setor dos serviços foi finalmente confirmado em 50,5.
- No entanto, as novas encomendas, tanto nacionais como estrangeiras, registaram uma descida.
- A inflação dos preços de produção atingiu o seu nível mais baixo desde janeiro.
- A confiança relativamente às perspetivas para os próximos 12 meses caiu para o seu ponto mais baixo desde novembro de 2023, influenciada por preocupações com o ambiente económico e pelas alterações fiscais no orçamento federal.
💱 Moedas
O dólar continua a onda de vendas iniciada pelos dados dececionantes do NFP divulgados ontem. O par EUR/USD está atualmente a ultrapassar o nível de 1,146, recuperando mais de 1% em relação aos mínimos recentes.
O iene também se está a valorizar face ao dólar, com o USD/JPY a regressar abaixo do nível de 161.
Estamos igualmente a observar uma melhoria no sentimento em relação à maioria das moedas dos mercados emergentes.
🔴 As Melhores Ações Para Julho
Resumo do dia: Ouro dispara 2%, IA e Nasdaq100 com quedas fortes
US100 desce 2%; as ações do setor dos semicondutores registam uma queda acentuada, com a SanDisk a cair 13%!
EIA: Variação dos stocks de gás natural superior ao esperado
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