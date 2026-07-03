🗓️ Análise do mercado de ontem

A sessão de ontem foi dominada pela publicação dos dados do NFP, que se revelaram uma surpresa desanimadora para os investidores.

Os dados revelaram uma criação de novos postos de trabalho significativamente inferior ao esperado (+49 mil contra +107 mil), acompanhada por uma revisão substancial em baixa dos dados relativos aos dois meses anteriores (-74 mil).

Figura 1: Variação na Folha de Pagamentos Não Agrícola (NFP) e no Subcomponente de Emprego do PMI do ISM (2023 - 2026)

Fonte: XTB Research, 03.07.2026

A taxa de desemprego desceu para 4,2%, o que, normalmente, suscitaria otimismo, não fosse a queda significativa da taxa de participação na força de trabalho (61,5%). Esta métrica só tinha registado níveis tão baixos durante o período da pandemia.

Figura 2: Taxa de desemprego e taxa de participação na força de trabalho nos EUA (2023 - 2026)

Fonte: XTB Research, 03.07.2026

O crescimento salarial não se desviou das expectativas (3,5%); no entanto, atingiu valores negativos em termos reais (-0,7%) após ter em conta a inflação. Este facto é significativo, dado que o consumo nos EUA está atualmente a ser sustentado, em grande parte, à custa das poupanças, tendo a taxa de poupança descido para meros 3%.

Figura 3: Inflação do IPC e crescimento salarial nos EUA (2006 - 2026)

Fonte: XTB Research, 03.07.2026

O relatório desencadeou uma correção na trajetória das taxas de juro implícitas no mercado para a Reserva Federal. Os investidores continuam a prever plenamente um aumento das taxas antes do final do ano, embora atribuam uma probabilidade cada vez menor a que tal medida ocorra em qualquer uma das próximas duas reuniões. Isto pesou naturalmente sobre o dólar, que enfraqueceu 0,5% face ao euro.

Os dados também proporcionaram um impulso temporário ao mercado acionista. Durante as últimas horas de negociação, assistimos a uma nova rotação de capitais e a uma onda de vendas de ações do setor tecnológico. Gigantes como a Intel e a Micron registaram perdas superiores a 5%, pesando sobre o Nasdaq 100 (-0,7%). Em contrapartida, o Dow Jones, de caráter mais defensivo, encerrou o dia com um ganho claro (+1,1%).

🌏 Negociação nos mercados asiáticos

O sentimento negativo em relação às grandes empresas tecnológicas também esteve presente na abertura das negociações asiáticas. No entanto, a maré mudou à medida que o dia avançava, e os índices estão a encerrar a sessão com uma força significativa. Após uma onda inicial de vendas, os gigantes da bolsa coreana SK Hynix (10,2%) e Samsung (8%) registaram uma recuperação robusta, permitindo que o KOSPI fechasse com uma subida superior a 5%. Nos últimos 12 meses, o índice registou uma variação de quase 160%.

O Nikkei 225 japonês e o Hang Seng chinês também valorizaram mais de 1%. Na China, as subidas foram impulsionadas por empresas que beneficiam da subida dos preços do ouro, que subiram 4% nos últimos dois dias.

🌍 Geopolítica

Donald Trump afirmou numa entrevista à CNBC que as negociações com o Irão estão a decorrer com sucesso e que Teerão «concordou com praticamente tudo o que precisamos». Acrescentou ainda que o país foi «completamente destruído militarmente».

Na plataforma Truth Social, continuou as suas críticas à NATO.

Os mercados prestaram, no entanto, maior atenção aos comunicados emitidos pelo comando militar iraniano: «Qualquer desrespeito pelas ordens, desvio das rotas designadas ou negligência dos protocolos de navegação da República Islâmica do Irão no Estreito de Ormuz será alvo de uma resposta imediata e decisiva por parte das forças armadas, colocando em risco a segurança das embarcações que violarem a proibição.»

🛢️ Matérias-primas

Isto poderá justificar, em parte, o aumento modesto dos preços do petróleo bruto na abertura do mercado.

O petróleo bruto Brent (+0,9%) está atualmente a ser negociado a cerca de 72 dólares por barril.

O WTI (+1,1%) está a ser cotado ligeiramente acima dos 69 dólares.

Os preços do gás natural também registaram uma subida:

O NATGAS (+1,2%) oscila em torno dos 3,24 dólares por MMBtu.

O TTF (+2,9%) está a ser negociado a pouco mais de 44 dólares por MWh.

Os metais preciosos continuam a sua subida, o que pode ser atribuído principalmente à descida das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro nas principais economias. Este movimento é apoiado pelos dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados ontem.

O ouro está atualmente a ser negociado a pouco menos de 4181 dólares por onça troy, enquanto a prata está cotada a mais de 62 dólares. Isto representa aumentos de 4% e 6,3%, respetivamente, nos últimos dois dias, desde o início de julho.

📈Dados macroeconómicos

Durante o horário de negociação asiático, a atenção centrou-se nos dados do PMI de junho.

China

O crescimento no setor dos serviços abrandou ligeiramente, mas manteve-se robusto (54,1). Um fator determinante foi o aumento das encomendas para exportação.

O número de encomendas aumentou pelo oitavo mês consecutivo, levando a um novo aumento do emprego ao ritmo mais rápido desde julho de 2024.

Os custos mais elevados com pessoal, matérias-primas e transportes impulsionaram os preços para cima, em consonância com os dados recentes da inflação do Índice de Preços ao Produtor (3,9%, o nível mais elevado em quase 4 anos).

Japão

No Japão, a atenção centrou-se principalmente nas revisões dos dados, que são de importância secundária. No entanto, o índice do setor dos serviços subiu de 51,8 para 52,2.

Vale a pena referir que as novas encomendas, tanto no setor industrial como no dos serviços, cresceram ao segundo ritmo mais rápido dos últimos três anos, em grande parte devido a uma procura interna mais forte, e não às exportações.

Chamaram ainda mais a atenção as declarações da Ministra das Finanças, Satsuki Katayama, que afirmou que Tóquio continua preparada para intervir no mercado cambial. Salientou igualmente a estreita cooperação com Washington a este respeito. Além disso, abordou o aumento das taxas de rendibilidade das obrigações, afirmando que a política orçamental será gerida de forma a restaurar a confiança do mercado.

Austrália

Na Austrália, registou-se igualmente uma modesta revisão em alta dos dados do PMI de junho.

O índice do setor dos serviços foi finalmente confirmado em 50,5.

No entanto, as novas encomendas, tanto nacionais como estrangeiras, registaram uma descida.

A inflação dos preços de produção atingiu o seu nível mais baixo desde janeiro.

A confiança relativamente às perspetivas para os próximos 12 meses caiu para o seu ponto mais baixo desde novembro de 2023, influenciada por preocupações com o ambiente económico e pelas alterações fiscais no orçamento federal.

💱 Moedas

O dólar continua a onda de vendas iniciada pelos dados dececionantes do NFP divulgados ontem. O par EUR/USD está atualmente a ultrapassar o nível de 1,146, recuperando mais de 1% em relação aos mínimos recentes.

O iene também se está a valorizar face ao dólar, com o USD/JPY a regressar abaixo do nível de 161.

Estamos igualmente a observar uma melhoria no sentimento em relação à maioria das moedas dos mercados emergentes.