Os responsáveis da administração Trump adotaram um tom claramente mais moderado em relação ao Irão, sinalizando uma menor disposição para uma nova escalada.

Rubio anunciou o fim da Operação Epic Fury, enquanto Hegseth afirmou que o cessar-fogo se mantém. O general Caine afirmou que os ataques iranianos não tinham ultrapassado o limiar que exigiria o reinício de operações de combate de grande envergadura. Os mercados interpretaram isto como uma clara mudança no sentido da desescalada.

Trump suspendeu o Projeto Freedom — a operação norte-americana destinada a prestar assistência a navios encalhados no Estreito de Ormuz. A decisão visa apoiar as negociações e reduzir a desconfiança iraniana em relação às intenções dos EUA. O bloqueio em si permanece em vigor, mas as operações de escolta a navios foram temporariamente suspensas. O mercado interpreta isto como uma concessão tática destinada a ajudar a finalizar um acordo.

Os preços do petróleo estão hoje a cair 1,70%, para 108,50 (OIL) e 100,90 (OIL.WTI). No entanto, os riscos permanecem elevados, uma vez que o bloqueio de Ormuz continua formalmente em vigor.

As ações em toda a região Ásia-Pacífico registaram fortes subidas, à medida que o sentimento melhorou com as esperanças de paz. O KOSPI da Coreia do Sul está a valorizar mais de 6%, os índices chineses estão a subir entre 0,60% e 0,90%, o índice australiano subiu 0,85% e o índice japonês está a valorizar 0,40%.

Os futuros dos EUA também subiram, com o Nasdaq a ser apoiado pelos fortes resultados da AMD.

O dólar australiano atingiu o seu nível mais alto em quatro anos, enquanto o dólar neozelandês subiu para o seu nível mais alto em dois meses. A recuperação foi impulsionada pela fraqueza generalizada do USD e pela melhoria do sentimento global de apetite pelo risco.

O ouro aproximou-se do nível de 4.650 USD, ganhando quase 2,00% devido ao dólar mais fraco e à queda dos preços do petróleo.

A União Europeia apelou aos EUA para que regressassem às tarifas de 15% acordadas no âmbito do Acordo de Turnberry. Bruxelas pretende que as disposições centrais do acordo sejam restabelecidas antes do seu primeiro aniversário, em julho. Trump ameaçou aplicar tarifas mais elevadas aos automóveis europeus, acusando a UE de não cumprir o acordo. Ambas as partes concordaram em intensificar as negociações comerciais.

A taxa de desemprego da Nova Zelândia caiu para 5,3%, superando as expectativas do mercado. O crescimento do emprego abrandou ligeiramente, mas os custos com a mão-de-obra aumentaram mais do que o previsto.

O Ministério das Finanças do Japão intensificou os esforços contra a desvalorização do iene, levando o USDJPY ao seu nível mais baixo em dez semanas. As autoridades estão a tentar ganhar tempo até que a situação no Médio Oriente se estabilize.

A AMD.US superou as expectativas do mercado em termos de EPS, receitas e resultados operacionais. A empresa também elevou as suas previsões de receitas e margens para o segundo trimestre. O preço das ações está a subir 16,50% no mercado pós-bolsa.

A Super Micro excedeu as previsões de EPS ajustado, embora as receitas tenham ficado abaixo das expectativas. As margens brutas ficaram significativamente acima das previsões e as orientações para o EPS do quarto trimestre excederam o consenso. O preço das ações está a subir 18,00% no mercado pós-bolsa.

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