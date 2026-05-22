A tomada de posse de Kevin Warsh como presidente da Reserva Federal, realizada hoje por Donald Trump, constitui um manifesto público a favor de uma profunda reforma do banco central dos EUA. As declarações do presidente dos EUA na cerimónia definem claramente o que a Casa Branca espera do novo presidente e a agenda que Warsh traz para a instituição. Source: Associated Press Pilares fundamentais da doutrina Trump-Warsh O fim da orientação prospectiva: O anúncio de Trump de que Warsh irá restringir a prática da orientação prospectiva sinaliza uma revolução na comunicação com o mercado. Até agora, a Reserva Federal antecipava as suas medidas com meses de antecedência, o que, segundo os críticos (incluindo Warsh), tornava o banco central refém dos caprichos de Wall Street e privava-o de flexibilidade. Sob a sua nova liderança, espera-se que a Reserva Federal deixe de «dar a mão aos investidores» e se torne mais imprevisível, reagindo aos dados que vão surgindo em vez de a promessas estabelecidas há muito tempo. Warsh também já tinha salientado anteriormente que a Reserva Federal deveria ser capaz de tomar decisões com base nas suas próprias previsões, sem esperar que os dados concretos se concretizassem (se estamos confiantes nas nossas previsões, por que razão não estamos a reagir?).



O anúncio de Trump de que Warsh irá restringir a prática da orientação prospectiva sinaliza uma revolução na comunicação com o mercado. Até agora, a Reserva Federal antecipava as suas medidas com meses de antecedência, o que, segundo os críticos (incluindo Warsh), tornava o banco central refém dos caprichos de Wall Street e privava-o de flexibilidade. Sob a sua nova liderança, espera-se que a Reserva Federal deixe de «dar a mão aos investidores» e se torne mais imprevisível, reagindo aos dados que vão surgindo em vez de a promessas estabelecidas há muito tempo. Warsh também já tinha salientado anteriormente que a Reserva Federal deveria ser capaz de tomar decisões com base nas suas próprias previsões, sem esperar que os dados concretos se concretizassem (se estamos confiantes nas nossas previsões, por que razão não estamos a reagir?). «Crescimento Económico Não Significa Inflação»: Esta é a base da filosofia económica da dupla. Trump desafiou diretamente a visão macroeconómica conservadora, afirmando que uma economia forte e produtiva pode e deve crescer rapidamente sem desencadear automaticamente pressões sobre os preços. Warsh tem a tarefa de provar que estimular a oferta e a inovação é um remédio melhor para a inflação do que estrangular a procura.



Esta é a base da filosofia económica da dupla. Trump desafiou diretamente a visão macroeconómica conservadora, afirmando que uma economia forte e produtiva pode e deve crescer rapidamente sem desencadear automaticamente pressões sobre os preços. Warsh tem a tarefa de provar que estimular a oferta e a inovação é um remédio melhor para a inflação do que estrangular a procura. Sair da dívida através do crescimento, em vez de apertar o cinto: Trump declarou: «Temos algumas dívidas de que queremos tratar. Vamos sair da dívida através do crescimento.» Isto significa rejeitar políticas de austeridade em favor de um crescimento agressivo do PIB, o que reduzirá relativamente o peso da dívida dos EUA. No entanto, este plano requer um presidente da Reserva Federal que não aumente o custo do dinheiro ao primeiro sinal de recuperação económica.



Trump declarou: Isto significa rejeitar políticas de austeridade em favor de um crescimento agressivo do PIB, o que reduzirá relativamente o peso da dívida dos EUA. No entanto, este plano requer um presidente da Reserva Federal que não aumente o custo do dinheiro ao primeiro sinal de recuperação económica. Um regresso à «missão principal»: A afirmação de Trump de que «o FED se desviou da sua missão principal» critica a recente tendência do banco central para se envolver em questões periféricas. Para Warsh, regressar às origens significa concentrar-se na estabilidade do dólar, proteger o sistema financeiro e reduzir um balanço que atingiu os seus limites absolutos. O paradoxo da «independência total» O discurso de Trump revela um dualismo na sua abordagem às instituições independentes que é típico dele: «Quero que Warsh seja totalmente independente. Não olhe para mim, faça o que achar melhor», declarou o Presidente, apenas para acrescentar momentos depois: «Warsh compreende que, quando a economia está bem, deve deixar que ela prospere.» Esta declaração define com precisão os limites dessa «independência». Warsh tem carta branca desde que as suas ações apoiem um crescimento económico robusto. Para o novo presidente da Reserva Federal, isto representará um enorme desafio de gestão e de relações públicas. Ele assume o cargo com um forte mandato do presidente, mas o seu verdadeiro teste de independência surgirá quando as duras realidades do mercado exigirem decisões que vão contra a agenda política da Casa Branca. Limitar a comunicação através de orientações prospectivas poderá, na verdade, proporcionar-lhe a cortina de fumo perfeita para executar uma política autónoma sem ter de responder constantemente aos mercados e aos políticos. O próprio Trump concluiu que o mercado está otimista quanto ao futuro, apontando para o Dow Jones Industrial Average atingir máximos históricos bem acima dos 50 000 pontos. US30 (D1) Fonte: xStation5

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