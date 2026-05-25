Calendário económico: Os EUA, o Reino Unido e algumas regiões da Europa estarão fechados para negociação

Nota: o volume de negociação é muito reduzido hoje. Os mercados estão encerrados nos EUA (Memorial Day), no Reino Unido (feriado bancário da primavera) e em parte da Europa (Alemanha, França, Suíça – Pentecostes). A Euronext e a Xetra estarão abertas, mas com livros de ordens reduzidos; qualquer notícia proveniente de Teerão ou Washington poderá provocar movimentos bruscos. 🌍 O que move o mercado? O tema principal são as negociações entre os EUA e o Irão e o Estreito de Ormuz. Durante o fim de semana, Trump anunciou inicialmente que o acordo estava «praticamente negociado», mas acabou por reverter a sua posição no domingo – o bloqueio naval mantém-se em vigor até que o acordo seja assinado e ratificado. Apesar disso, o mercado está animado pelo otimismo: dois navios-tanque de GNL deixaram o Estreito de Ormuz e um superpetroleiro que transportava petróleo iraquiano para a China partiu do Golfo após ter ficado retido durante quase três meses. 📈 Abertura do mercado – apetite pelo risco Os futuros europeus estão a abrir em modo de apetite pelo risco: DE40 +1,65% (25 252 pontos), EU50 +1,60% (6094 pontos). O Nikkei 225 atingiu hoje um recorde histórico – ultrapassando sucessivamente os 64 000 e os 65 000 pontos, fechando em 65 263 pontos (+3,04%). O Taiex de Taiwan também atingiu um máximo histórico acima dos 43 000 pontos (+2,91%). Os futuros do S&P 500 subiram +0,7%, os futuros do Nasdaq +1,2%. 🛢️ Petróleo – o maior perdedor O PETRÓLEO (Brent) caiu -5,35% para 94,52 $/bbl, enquanto o WTI caiu -5,75% para 90,65 $/bbl – os níveis mais baixos em duas semanas. Esta é uma reação direta ao progresso nas negociações com o Irão. O ouro subiu +1,21% para 4.562 $/onça – impulsionado por um dólar mais fraco, e não pelo clássico efeito de porto seguro. A prata está mais forte, com uma subida de +2,91%. 💱 Moedas O dólar está sob pressão: o USDIDX caiu 0,30% para 98,93. O EUR/USD subiu para 1,1643 e o GBP/USD para 1,3486. O yuan chinês na cotação do PBOC situa-se em 6,8318 – o seu nível mais forte desde fevereiro de 2023. 🔑 O que deve ter em atenção? Qualquer tweet ou publicação de Trump, ou qualquer declaração de Rubio sobre o Irão, poderá desencadear movimentos acentuados no petróleo, no dólar e nos futuros de índices. Com a baixa liquidez, o efeito poderá ser amplificado. Uma sessão de negociação completa com liquidez normal só será retomada na terça-feira – altura em que o mercado também estará a enfrentar a época de resultados: na quarta-feira, Salesforce e PDD Holdings; na quinta-feira, Royal Bank of Canada, Dell Technologies e Autodesk

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