Os ataques que ocorreram no fim de semana entre Israel e o Irão colocaram em causa o frágil cessar-fogo na região. Sob pressão de Washington, ambas as partes suspenderam novos ataques. A contenção da situação ajudou a acalmar os receios dos mercados, permitindo que as empresas recuperassem parte das perdas anteriormente sofridas. Os principais índices norte-americanos fecharam em alta ontem: o S&P 500 (+0,3%) e o Nasdaq Composite (+0,9%). Observou-se um sentimento menos uniforme nos mercados europeus. No entanto, vale a pena notar que estes sofreram perdas menores na sexta-feira. Positivos: O italiano FTSE MIB (+0,6%) , o britânico FTSE 100 (+0,1%) e o polaco WIG20 (+0,6%) registaram todos ganhos.

O italiano , o britânico e o polaco registaram todos ganhos. Negativos: O alemão DAX (-0,6%), o francês CAC40 (-0,2%) e o espanhol IBEX 35 (-0,7%) encerraram o dia com perdas. 🌍 Geopolítica A crise mais grave entre Israel e o Irão desde abril foi desarmada. Israel reserva-se o direito de realizar operações direcionadas no sul do Líbano caso o Hezbollah retome os bombardeamentos.

O Irão, por sua vez, declara que retomará os ataques se Israel reiniciar os ataques aéreos sobre o Líbano. 🛢️ Matérias-primas Os preços das matérias-primas energéticas subiram quase 4% após a abertura do mercado na segunda-feira, mas a maior parte desses ganhos já foram anulados O petróleo Brent está atualmente a ser negociado a pouco mais de 93 dólares por barril, enquanto o WTI se situa em torno dos 90 dólares .

está atualmente a ser negociado a pouco mais de por barril, enquanto o se situa em torno dos . O gás TTF (bolsa holandesa) por MWh voltou a cair abaixo dos 50 dólares, enquanto o NATGAS oscila em torno dos 3,15 dólares. Os preços dos metais preciosos estão a estabilizar, com o ouro e a prata a registarem hoje ganhos modestos. Uma onça troy de ouro custa atualmente cerca de 4347 dólares, enquanto a prata se situa nos 68,5 dólares. 📈 Dados macroeconómicos Europa: Os dados de segunda-feira sobre as encomendas industriais alemãs foram uma grande desilusão, registando uma queda acentuada de 3,8% em abril, em comparação com o mês anterior. Isto agrava o pessimismo crescente em relação ao crescimento económico no seio do bloco comum. A decisão do BCE sobre as taxas de juro e a conferência de imprensa da presidente Christine Lagarde estão agendadas para esta quinta-feira. Se ela destacar estas vulnerabilidades económicas, o euro poderá ficar sob pressão.

em abril, em comparação com o mês anterior. Isto agrava o pessimismo crescente em relação ao crescimento económico no seio do bloco comum. Numa nota ligeiramente mais positiva, os dados da produção industrial publicados esta manhã ficaram acima do consenso, apresentando uma queda anual de apenas 0,5%. Ásia: Notícias bastante opostas chegaram da China, onde se registou uma forte recuperação do comércio. As exportações de maio aumentaram 14,1% em termos anuais . Apesar de um aumento ainda mais dinâmico nas importações ( 27,4% em termos homólogos ), o excedente da balança comercial aumentou, o que deverá apoiar o yuan.

. Estados Unidos: De acordo com um inquérito realizado pelo Fed de Nova Iorque, as expectativas de inflação a um ano caíram ligeiramente de 3,6% para 3,5%. No entanto, os mercados aguardam ansiosamente a publicação do relatório do IPC na quarta-feira. 🌏 Ásia Os mercados asiáticos registam hoje ganhos significativos: KOSPI (+8%): O índice sul-coreano lidera a recuperação, recuperando as perdas de ontem. A volatilidade do índice tem sido excepcionalmente elevada recentemente, amplificada pela introdução de ETFs alavancados de ações individuais (visando a Samsung e a SK Hynix).

O índice sul-coreano lidera a recuperação, recuperando as perdas de ontem. A volatilidade do índice tem sido excepcionalmente elevada recentemente, amplificada pela introdução de ETFs alavancados de ações individuais (visando a Samsung e a SK Hynix). Nikkei 225 (+1,9%): O índice japonês também regista ganhos substanciais.

O índice japonês também regista ganhos substanciais. Índices chineses: Também em alta, com o Hang Seng (+0,4%) e o Shanghai SE Composite (+0,7%). ₿ Criptomoedas Tanto a Bitcoin (63 360 $) como a Ethereum (1689 $) permanecem próximas dos seus mínimos locais.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.