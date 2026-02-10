As ações continuam a subir: os índices de referência das ações mundiais prolongaram a recuperação, com o índice MSCI All Country World a subir cerca de 0,2%, atingindo um novo máximo . Na Ásia os ganhos foram mais fortes, subindo cerca de 1,3% e atingindo também máximos históricos. Os futuros dos índices de ações dos EUA e da Europa estão estáveis , enquanto o S&P 500 terminou a sessão anterior perto dos máximos locais.

a recuperação das aliviou a pressão após a recente onda de preocupações com o “sobreaquecimento” dos gastos com a IA. Macroeconómica dos EUA em foco: os investidores estão atentos aos principais indicadores económicos americanos que podem reformular as expectativas para a trajetória das taxas de juro. Às 10:30 AM GMT teremos o relatório NFIB Small Business Optimism . Às 12:15 GMT , a mudança de emprego ADP segue. Às 12:30 GMT , os mercados digerem as vendas a retalho dos EUA , juntamente com os preços de exportação e importação . Os comerciantes de mercadorias também estarão atentos ao relatório USDA WASDE , agendado para as 15:00 GMT, para atualizar as estimativas de oferta e procura nos mercados agrícolas.

Cimeira Trump-Xi no início de abril e comentários do Fed: a Casa Branca não confirmou os relatórios iniciais publicados pela Axios. Miran, do Fed, observou que as tarifas podem permitir que as taxas de juros sejam reduzidas ao longo do tempo e não são atualmente um fator-chave da inflação. Entretanto, Bostic, da Reserva Federal, afirmou que os últimos dados fracos do mercado de trabalho justificam a prudência no processo de tomada de decisões do banco central. US100 (intervalo H1) Olhando para o gráfico dos futuros do Nasdaq 100 (US100), o índice ainda não atingiu a linha de tendência horária. O nível de 25.550 é reforçado tanto por esta linha de tendência como pela retração Fibonacci de 61,8% do impulso ascendente mais recente que levou o índice a recuar a partir dos seus máximos quase recordes. Fonte: xStation5

