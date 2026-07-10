Destaques da manhã (10.07.2026)

Geopolítica
As tensões entre os EUA e o Irão continuam no centro das atenções, embora os mercados considerem o conflito «sob controlo», depois de um alto responsável norte-americano ter confirmado durante a noite que as negociações técnicas com Teerão iriam prosseguir. O Presidente Trump tinha anunciado anteriormente, na cimeira da OTAN em Ancara, que o cessar-fogo com o Irão estava «acabado», mas afirmou mais tarde que o Irão tinha contactado as autoridades norte-americanas com o objetivo de chegar a um acordo. O Irão controla o tráfego através do Estreito de Ormuz, tratando-o como a sua «arma de ouro» e uma prioridade mais importante do que o seu programa nuclear — o tráfego de petroleiros caiu para 13 por dia, face a uma média de 33 na semana passada. O Catar e o Paquistão estão a mediar as tentativas para trazer Washington e Teerão de volta à mesa de negociações.
Economia
O índice de preços no produtor (IPP) do Japão para junho subiu 7,1% em termos homólogos, bem acima das expectativas (6,8%) e do valor registado em maio (6,3%), mantendo o Banco do Japão no caminho para novos aumentos das taxas de juro. O ministro das Finanças do Japão, Katayama, anunciou medidas para incentivar o fundo de pensões GPIF a investir significativamente mais em ativos financeiros nacionais, o que acalmou as preocupações quanto à independência do Banco do Japão na sequência da onda de vendas de títulos do Tesouro japonês (JGBs). A taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos mantém-se estável em 4,541 por cento, embora os gestores de carteiras estejam a alertar para o aumento da volatilidade no mercado de títulos do Tesouro, à medida que a Reserva Federal adota uma postura mais reativa.
Evolução dos principais índices (Wall Street, fecho de quinta-feira)
O Nasdaq Composite subiu 1,3 por cento, o S&P 500 ganhou 0,8 por cento e o Dow Jones fechou com uma subida de 0,3 por cento — ganhos impulsionados por uma recuperação das ações do setor dos semicondutores, na sequência do anúncio de investimentos significativos por parte de um importante fabricante norte-americano de memórias. Os futuros dos índices norte-americanos registavam uma ligeira descida na manhã de sexta-feira (o S&P e o Nasdaq registavam uma descida de cerca de 0,1%), enquanto o Dow permanecia estável.
Mercados na Ásia
Os mercados asiáticos dispararam na sexta-feira, impulsionados por uma recuperação no setor dos chips de IA. O Kospi subiu mais de 4% (Kosdaq +5,9%), enquanto o Nikkei 225 registou ganhos de cerca de 1,5–2% e o Topix subiu quase 0,5–0,75%. O Hang Seng subiu entre 0,45% e 1,86%, e o CSI 300 chinês registou um ganho de 0,33% a 0,4% — o Morgan Stanley salienta que Hong Kong e a China têm vindo a apresentar, recentemente, um desempenho claramente superior ao dos mercados regionais. Apesar da recuperação de sexta-feira, o KOSPI continua a caminho de registar a terceira semana consecutiva de perdas.
Moedas
O iene valorizou-se significativamente na sequência dos comentários de Katayama sobre o GPIF. Os analistas salientam que o fluxo estrutural de capital proveniente dos fundos de pensões (atualmente 50% dos ativos estrangeiros) poderá proporcionar um apoio mais duradouro ao iene do que as intervenções cambiais. O dólar apresenta um desempenho fraco, mas o zloty polaco está a registar resultados ainda piores, atingindo os seus níveis mais baixos do último ano face tanto ao euro como ao dólar.
Matérias-primas
Os preços do petróleo mantêm-se estáveis dentro de intervalos estreitos – o Brent está a ser negociado em cerca de 76,40–76,57 dólares por barril e o WTI em 72,22–72,34 dólares por barril, na sequência de uma diminuição das preocupações com as infraestruturas energéticas. O Citi mantém o seu cenário base para o Brent em 75 dólares no terceiro trimestre, partindo do pressuposto de um acordo entre os EUA e o Irão e da reabertura do Estreito de Ormuz. O ouro registou uma ligeira descida (-0,21%, sendo negociado em cerca de 4 114–4 116 dólares), a prata subiu 0,58% (60,24–60,32), enquanto o gás natural registou uma subida de 0,17%.
Empresas
A SK Hynix deverá fazer a sua estreia na Nasdaq na sexta-feira através de ADRs com um preço de 149 dólares por ação, tendo a oferta pública inicial (IPO) sido sobre-subscrita e a empresa angariado aproximadamente 26,5 mil milhões de dólares em capital. A empresa está a ser negociada a 4,8x os lucros futuros, em comparação com uma mediana do setor de 29,84x, o que levanta questões sobre um estreitamento do chamado «desconto coreano». O Grupo SoftBank subiu mais de 11%, enquanto a Samsung Electronics registou um ganho de 4,3% em resposta à recuperação dos chips de IA; entretanto, a atenção do mercado da aviação estará centrada nos resultados trimestrais da Delta Air Lines na manhã de sexta-feira.
Criptomoedas e resumo da sessão de negociação
A Bitcoin está a ser negociada com uma subida de 1,14%, dentro do intervalo de 63 851–64 041 dólares, dando continuidade ao sentimento positivo do mercado. É provável que a sessão europeia de hoje seja impulsionada principalmente pela estreia da SK Hynix na Nasdaq, pelos resultados da Delta Air Lines e por novos desenvolvimentos relativos às negociações entre os EUA e o Irão e aos fluxos de capital provenientes dos fundos de pensões japoneses.
Fonte: xStation
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