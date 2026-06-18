📊 Macroeconomia e Bancos Centrais Decisão do Fed sobre as taxas: O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) dos EUA manteve a taxa de juro de referência no intervalo de 3,50%–3,75%, tal como esperado, marcando a quarta reunião consecutiva sem alterações nas taxas.

O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) dos EUA manteve a taxa de juro de referência no intervalo de 3,50%–3,75%, tal como esperado, marcando a quarta reunião consecutiva sem alterações nas taxas. Gráfico de pontos com tom mais restritivo: As projeções macroeconómicas, em particular o gráfico de pontos, apresentam uma perspetiva mais restritiva — especialmente para 2026. O novo presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, demonstrou uma abordagem significativamente mais restritiva.

As projeções macroeconómicas, em particular o gráfico de pontos, apresentam uma perspetiva mais restritiva — especialmente para 2026. O novo presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, demonstrou uma abordagem significativamente mais restritiva. Declaração simplificada: Mais de metade do conteúdo foi suprimido da declaração oficial da Reserva Federal, removendo completamente as anteriores referências «dovish» relativas a potenciais reduções das taxas.

Mais de metade do conteúdo foi suprimido da declaração oficial da Reserva Federal, removendo completamente as anteriores referências «dovish» relativas a potenciais reduções das taxas. Estratégia de Warsh: O presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, apontou para mudanças iminentes na apresentação de dados, nas projeções e na comunicação. No entanto, salientou também que os choques de oferta continuam a ser a principal causa da inflação e descreveu as taxas de juro atuais como «bastante restritivas».

O presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, apontou para mudanças iminentes na apresentação de dados, nas projeções e na comunicação. No entanto, salientou também que os choques de oferta continuam a ser a principal causa da inflação e descreveu as taxas de juro atuais como «bastante restritivas». Mudança de sentimento: Uma grande parte dos membros do Fed mantém agora uma postura mais restritiva do que em março, com a previsão mediana da taxa de juro para o final de 2026 a subir para 3,8%.

Uma grande parte dos membros do Fed mantém agora uma postura mais restritiva do que em março, com a previsão mediana da taxa de juro para o final de 2026 a subir para 3,8%. Subidas das taxas em cima da mesa: Metade dos membros do FOMC (9 em 12) espera pelo menos mais uma subida das taxas este ano, citando um mercado de trabalho forte e riscos inflacionistas crescentes (especialmente após os recentes choques energéticos). Entretanto, Warsh descartou categoricamente qualquer revisão da meta de inflação de 2%.

Metade dos membros do FOMC (9 em 12) espera pelo menos mais uma subida das taxas este ano, citando um mercado de trabalho forte e riscos inflacionistas crescentes (especialmente após os recentes choques energéticos). Entretanto, Warsh descartou categoricamente qualquer revisão da meta de inflação de 2%. PIB da Nova Zelândia supera as expectativas: Os dados oficiais do PIB do primeiro trimestre de 2026 da Nova Zelândia surpreenderam os mercados positivamente, revelando um crescimento económico de 0,8% em termos trimestrais (contra as expectativas de 0,9% e na sequência de um crescimento anterior de 0,5%) e um aumento de 1,5% em termos homólogos (frente a uma previsão de 1,1%).

Os dados oficiais do PIB do primeiro trimestre de 2026 da Nova Zelândia surpreenderam os mercados positivamente, revelando um crescimento económico de 0,8% em termos trimestrais (contra as expectativas de 0,9% e na sequência de um crescimento anterior de 0,5%) e um aumento de 1,5% em termos homólogos (frente a uma previsão de 1,1%). Reação do NZD: Os dados positivos da Nova Zelândia reforçam as expectativas de potenciais subidas das taxas de juro e estão a ajudar o par NZDUSD a recuperar após a sua recente queda para os níveis mais baixos desde abril. 🌍 Geopolítica Avanço entre os EUA e o Irão: Os EUA e o Irão terão assinado eletronicamente um Memorando de Entendimento (MOU) que implementa um cessar-fogo imediato em todas as frentes (incluindo o Líbano), abrindo uma janela de 60 dias para negociar um tratado de paz definitivo.

Os EUA e o Irão terão assinado eletronicamente um Memorando de Entendimento (MOU) que implementa um cessar-fogo imediato em todas as frentes (incluindo o Líbano), abrindo uma janela de 60 dias para negociar um tratado de paz definitivo. Assinatura em Genebra: A assinatura oficial e a entrada em vigor do memorando estão agendadas para a próxima sexta-feira, em Genebra, na Suíça, e estão a ser aclamadas como um avanço histórico.

A assinatura oficial e a entrada em vigor do memorando estão agendadas para a próxima sexta-feira, em Genebra, na Suíça, e estão a ser aclamadas como um avanço histórico. Principais disposições: O acordo inclui o compromisso dos EUA de levantar o bloqueio naval no prazo de 30 dias, descongelar os ativos iranianos, anular completamente as sanções e aprovar imediatamente as exportações de petróleo iraniano.

O acordo inclui o compromisso dos EUA de levantar o bloqueio naval no prazo de 30 dias, descongelar os ativos iranianos, anular completamente as sanções e aprovar imediatamente as exportações de petróleo iraniano. Reconstrução regional: Será criado um fundo de reconstrução no valor de 300 mil milhões de dólares em colaboração com parceiros regionais. Para restabelecer o tráfego marítimo normal e garantir uma administração marítima segura, o Irão está a iniciar conversações oficiais com Omã relativamente ao Estreito de Ormuz. 📈 Mercados bolsistas e ações Venda massiva em Wall Street: Os índices norte-americanos encerraram a sessão de quarta-feira com perdas acentuadas. O S&P 500 caiu 1,2% e o Nasdaq 100 registou uma queda de 1,34%, pressionados pelo tom hawkish da Reserva Federal e por uma venda massiva no mercado de títulos do Tesouro.

Os índices norte-americanos encerraram a sessão de quarta-feira com perdas acentuadas. O S&P 500 caiu 1,2% e o Nasdaq 100 registou uma queda de 1,34%, pressionados pelo tom hawkish da Reserva Federal e por uma venda massiva no mercado de títulos do Tesouro. Recuperação na quinta-feira: A sessão de hoje apresenta uma inversão dos movimentos de baixa registados ontem em Wall Street. Os futuros do US500 já registam uma subida de 1,4%, enquanto os futuros do US100 ganham 1,8%.

A sessão de hoje apresenta uma inversão dos movimentos de baixa registados ontem em Wall Street. Os futuros do US500 já registam uma subida de 1,4%, enquanto os futuros do US100 ganham 1,8%. Mercados asiáticos: A sessão asiática trouxe uma abertura mista, mas relativamente estável, com sinais de otimismo cauteloso, impulsionada por uma forte euforia no setor tecnológico.

A sessão asiática trouxe uma abertura mista, mas relativamente estável, com sinais de otimismo cauteloso, impulsionada por uma forte euforia no setor tecnológico. Marco histórico para o KOSPI: O índice sul-coreano KOSPI ultrapassou a barreira dos 9 000 pontos pela primeira vez na história, subindo 1,5% nas negociações da manhã, impulsionado pelos gigantes tecnológicos; as ações da SK Hynix subiram mais de 3%, atingindo novos máximos devido às entregas da sua memória avançada HBM4E.

O índice sul-coreano KOSPI ultrapassou a barreira dos 9 000 pontos pela primeira vez na história, subindo 1,5% nas negociações da manhã, impulsionado pelos gigantes tecnológicos; as ações da SK Hynix subiram mais de 3%, atingindo novos máximos devido às entregas da sua memória avançada HBM4E. Ganhos do Nikkei: O índice Nikkei 225 do Japão registou um ganho de quase 2%. 💱 Moedas Força do dólar: O Índice do Dólar registou uma forte subida de cerca de 50 pips imediatamente após o término da conferência de imprensa da Reserva Federal.

O Índice do Dólar registou uma forte subida de cerca de 50 pips imediatamente após o término da conferência de imprensa da Reserva Federal. Foco no iene: Os investidores estão a acompanhar de perto o iene japonês (JPY) depois de o Banco do Japão (BoJ) ter aumentado as taxas de juro para 1% na semana passada. Em conjunto com a postura hawkish da Reserva Federal, isto está a tornar as condições de liquidez globais ainda mais restritivas.

Os investidores estão a acompanhar de perto o iene japonês (JPY) depois de o Banco do Japão (BoJ) ter aumentado as taxas de juro para 1% na semana passada. Em conjunto com a postura hawkish da Reserva Federal, isto está a tornar as condições de liquidez globais ainda mais restritivas. Principais pares: O principal par cambial, o EURUSD, caiu ontem de 1,16 para o nível de 1,15, enquanto o USDJPY ultrapassou a barreira psicológica dos 160,5. 🛢️ Matérias-primas Petróleo sob pressão: Os preços globais do petróleo bruto registaram quedas acentuadas devido às perspetivas do mercado de um rápido regresso da oferta iraniana na sequência do acordo geopolítico.

Os preços globais do petróleo bruto registaram quedas acentuadas devido às perspetivas do mercado de um rápido regresso da oferta iraniana na sequência do acordo geopolítico. Petróleo Brent: Apesar da volatilidade de ontem, o petróleo Brent continua a sua trajetória descendente e está a ser negociado hoje abaixo dos 78 dólares por barril.

Apesar da volatilidade de ontem, o petróleo Brent continua a sua trajetória descendente e está a ser negociado hoje abaixo dos 78 dólares por barril. Volatilidade do ouro: O ouro reagiu negativamente à postura hawkish da Reserva Federal, anulando todos os ganhos registados no início da semana e caindo inicialmente para 4 250 dólares por onça.

O ouro reagiu negativamente à postura hawkish da Reserva Federal, anulando todos os ganhos registados no início da semana e caindo inicialmente para 4 250 dólares por onça. Recuperação dos metais preciosos: A perspetiva de queda dos preços do petróleo está a beneficiar os metais preciosos. Além disso, uma vez que Kevin Warsh não se revelou extremamente hawkish, o ouro está hoje a recuperar em direção ao nível de 4 321 dólares por onça.

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