Destaques da manhã (12.06.2026)

🌍 Geopolítica O presidente Donald Trump anunciou um acordo quase concluído com o Irão , o que suspendeu os ataques planeados pelos EUA e desencadeou um otimismo repentino nos mercados globais.

, o que suspendeu os ataques planeados pelos EUA e desencadeou um otimismo repentino nos mercados globais. Um acordo de paz poderá ser assinado na Europa já este fim de semana , com a participação do vice-presidente dos EUA, JD Vance.

, com a participação do vice-presidente dos EUA, JD Vance. As autoridades em Teerão estão a distanciar-se da declaração da Casa Branca , salientando que a aprovação final do Líder Supremo ainda não foi emitida. Por outro lado, a agência FARS aponta para uma elevada probabilidade de se chegar a um acordo.

, salientando que a aprovação final do Líder Supremo ainda não foi emitida. Por outro lado, a agência FARS aponta para uma elevada probabilidade de se chegar a um acordo. De acordo com relatos da Axios, o acordo envolve um cessar-fogo de 60 dias , a abertura total do Estreito de Ormuz e um levantamento parcial das sanções contra o Irão.

, a abertura total do Estreito de Ormuz e um levantamento parcial das sanções contra o Irão. As tensões nas águas em torno do Estreito de Ormuz continuam elevadas – as forças norte-americanas abateram, durante a noite, dois drones de combate iranianos que tinham como alvo navios comerciais.

– as forças norte-americanas abateram, durante a noite, dois drones de combate iranianos que tinham como alvo navios comerciais. A Marinha iraniana (IRGC) bloqueou um petroleiro que tentava atravessar o Estreito de Ormuz sem coordenação, e foram registadas explosões perto de Sirik. 📈 Mercados bolsistas e empresas Os mercados bolsistas asiáticos registaram ganhos massivos impulsionados pela distensão – o índice MSCI AC Asia Pacific subiu 3,5% , marcando o seu melhor desempenho em dois meses.

impulsionados pela distensão – o índice MSCI AC Asia Pacific subiu , marcando o seu melhor desempenho em dois meses. O Nikkei do Japão subiu cerca de 4%, embora tenha posteriormente reduzido o ganho para 2,8%. O contrato JP225 está ligeiramente negativo. O Kospi da Coreia do Sul subiu 5% e o índice de Hong Kong (Hang Seng CE) está a subir 1,6%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 5% e o índice de Hong Kong (Hang Seng CE) está a subir 1,6%. Os futuros na Europa subiram durante a sessão asiática, mas estão atualmente a recuar em parte e apresentam uma ligeira descida antes da abertura. A sessão à vista abrirá em alta, no entanto, uma vez que a maior parte dos ganhos de ontem ocorreu nos contratos de futuros.

A sessão à vista abrirá em alta, no entanto, uma vez que a maior parte dos ganhos de ontem ocorreu nos contratos de futuros. A SpaceX estreia-se hoje na Nasdaq após uma oferta pública inicial (IPO) recorde de 75 mil milhões de dólares – o mercado não oficial está a cotar as ações com um prémio de 35% , o que implica uma avaliação da empresa de 2,4 biliões de dólares .

– o mercado não oficial está a cotar as ações com um , o que implica uma avaliação da empresa de . A Adobe Inc. anunciou a saída do seu Diretor Financeiro (CFO) , o que agrava as lacunas na equipa de gestão na sequência do anúncio da demissão do CEO.

, o que agrava as lacunas na equipa de gestão na sequência do anúncio da demissão do CEO. As ações da Intel Corp. registaram fortes ganhos depois de o Bank of America ter elevado a sua recomendação para a fabricante de chips norte-americana para «comprar».

depois de o Bank of America ter elevado a sua recomendação para a fabricante de chips norte-americana para O Alibaba Group fez uma oferta de 1,5 mil milhões de dólares para adquirir a Pupu, representando um desafio direto ao concorrente Meituan no setor do comércio eletrónico. 📊 Macroeconomia e Obrigações As taxas de rendibilidade do Tesouro dos EUA caíram significativamente na sequência da desaceleração da tensão no Médio Oriente. As taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos caíram abaixo dos 4,47% .

na sequência da desaceleração da tensão no Médio Oriente. As taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos caíram abaixo dos . O mercado de taxas de juro alterou drasticamente as suas expectativas em relação à Reserva Federal , adiando o aumento de 25 pontos base previsto para dezembro para o primeiro trimestre de 2027 .

, adiando o aumento de 25 pontos base previsto para dezembro para . O PIB do Reino Unido contraiu 0,1% m/m em abril , o que esteve em linha com as previsões, enquanto o setor dos serviços registou um abrandamento ( -0,2% m/m ).

, o que esteve em linha com as previsões, enquanto o setor dos serviços registou um abrandamento ( ). A inflação final do IPC na Alemanha em maio situou-se nos 2,6% a/a , confirmando as estimativas anteriores e registando uma descida face ao nível de 2,9% registado em abril.

, confirmando as estimativas anteriores e registando uma descida face ao nível de 2,9% registado em abril. O PMI do setor industrial da Nova Zelândia caiu para 49,9 pontos, refletindo o impacto negativo dos custos dos combustíveis e do conflito no Médio Oriente. 🛢️ Matérias-primas Os preços do petróleo bruto caíram acentuadamente em resposta às notícias de uma potencial paz. O petróleo Brent está a cair abaixo dos 90 dólares por barril, atingindo os seus níveis mais baixos desde março. O petróleo WTI está a ser negociado abaixo dos 85 dólares por barril.

em resposta às notícias de uma potencial paz. O petróleo Brent está a cair abaixo dos 90 dólares por barril, atingindo os seus níveis mais baixos desde março. O petróleo WTI está a ser negociado abaixo dos 85 dólares por barril. Os inventários globais de combustíveis e matérias-primas estão a diminuir drasticamente. As reservas de combustível em Singapura são as mais baixas desde 2013 , e os inventários de petróleo dos EUA vêm caindo há 5 semanas.

As reservas de combustível em Singapura são as mais baixas desde , e os inventários de petróleo dos EUA vêm caindo há 5 semanas. O preço spot do ouro caiu 0,7%, apesar da queda nos preços do petróleo. O ouro está atualmente a ser negociado abaixo dos 4.200 dólares por onça. 💱 Moedas Os principais pares de moedas permanecem estáveis. A taxa de câmbio do par de moedas mais importante, o EURUSD, é de 1,1567 , e o yuan chinês está a ser negociado a 6,7642 face ao dólar .

A taxa de câmbio do par de moedas mais importante, o EURUSD, é de , e o yuan chinês está a ser negociado a . O iene japonês enfraqueceu 0,2% face ao dólar, para 160,25, mantendo a pressão perto da zona de potencial intervenção cambial. É provável que o Banco do Japão decida um aumento das taxas de juro na próxima semana. ₿ Criptomoedas A Bitcoin recuperou durante a sessão asiática, mas encontra-se atualmente em queda de 0,5% e a descer abaixo dos 63 000 dólares.

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