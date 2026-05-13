Destaques da Manhã (13.05.2026)

A sessão asiática decorreu de forma relativamente tranquila. Os índices chineses registam ganhos entre 0,00 % e 0,17 %, enquanto o JP225 do Japão e o SG20cash de Singapura registam uma subida de 1,30 %.

O dólar americano voltou a valorizar-se ligeiramente, embora os movimentos no mercado cambial continuem limitados. A atenção do mercado continua centrada na situação frágil do transporte de energia através do Estreito de Ormuz.

De acordo com avaliações dos serviços secretos dos EUA, o Irão recuperou o acesso operacional a 30 das suas 33 bases de mísseis ao longo do Estreito de Ormuz. Isto significa que Teerão pode, mais uma vez, mobilizar lançadores móveis e, em alguns casos, lançar mísseis a partir de posições fortificadas.

O Irão mantém, alegadamente, cerca de 70% do seu arsenal de lançadores e mísseis pré-guerra. Isto inclui tanto mísseis balísticos capazes de atingir alvos regionais como mísseis de cruzeiro de curto alcance destinados a alvos terrestres e marítimos.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, juntou-se à delegação do Presidente Donald Trump que viajou para a China, juntamente com outros representantes de destaque do mundo empresarial americano. Trump anunciou que iria pressionar Xi Jinping no sentido de uma maior abertura da economia chinesa. Os chips H200 da Nvidia ainda não receberam aprovação das autoridades chinesas para venda.

Os fortes dados de inflação do IPC dos EUA elevaram as expectativas de inflação. A taxa de inflação de equilíbrio a cinco anos atingiu o seu nível mais alto desde outubro de 2022, enquanto a medida a dez anos atingiu o seu nível mais alto desde 2023. Os preços mais elevados do petróleo continuam a ser um fator importante. O mercado está cada vez mais preocupado com a possibilidade de o Fed ser forçado a manter uma política restritiva ou mesmo a aumentar novamente as taxas.

O petróleo está a registar uma ligeira descida durante a sessão de hoje, com o OIL a cair 1,60% para 100 USD por barril e o OIL.WTI a cair 1,05% para 106 USD por barril.

O Senado do Alasca aprovou o projeto de lei HB 1, que reconhece o ouro e a prata em moeda como curso legal. O projeto de lei isenta também as transações que envolvam metais preciosos dos impostos locais sobre vendas e utilização.

O Banco Central da Nova Zelândia registou um ligeiro aumento nas expectativas de inflação. Tal insere-se no contexto global mais alargado de inflação persistente. Os preços mais elevados da energia continuam a ser o principal risco de subida.

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