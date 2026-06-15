Destaques da manhã (15.06.2026)

Chegou o dia tão esperado. Os Estados Unidos e o Irão chegaram a um acordo que prevê uma prorrogação de 60 dias do cessar-fogo e — o que é mais importante do ponto de vista dos mercados — a reabertura do Estreito de Ormuz.
🌍 Geopolítica
Esta informação foi inicialmente confirmada pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. Posteriormente, recebemos a confirmação oficial do presidente Trump e do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi. A cerimónia oficial de assinatura do memorando terá lugar esta sexta-feira na Suíça.
- Cessar-fogo imediato: As operações militares devem cessar imediatamente em todas as frentes, incluindo o Líbano, de acordo com o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão. Está previsto que mediadores de ambos os lados realizem uma série de reuniões esta semana para acertar os pormenores do acordo.
- Reabertura gradual: O Estreito de Ormuz será reaberto gradualmente. Durante o período de vigência do cessar-fogo (60 dias), o Irão isentará as taxas de trânsito aos navios que por lá passarem. Simultaneamente, as forças iranianas irão limpar a área das minas navais colocadas nas últimas semanas.
- Concessões nucleares: A condição mínima do acordo é, alegadamente, a diluição do urânio anteriormente enriquecido pelo Irão. As suas reservas excedem atualmente os 9 000 kg – dos quais 440 kg estão enriquecidos a níveis próximos do grau de armamento.
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₿ CriptomoedasA Bitcoin (65 800 $) e a Ethereum (1720 $) também estão a capitalizar sobre a melhoria do sentimento, ambas a valorizar-se hoje em cerca de 3%.
Mercados Emergentes (EM):Sem surpresa, várias moedas dos mercados emergentes estão a valorizar-se face ao dólar: o rand sul-africano (+0,9%), o forint húngaro (+0,7%), o won sul-coreano (+0,6%) e a rupia indiana (+0,5%). Estas são as moedas de países que estavam altamente expostos à perspetiva de um encerramento prolongado do Estreito de Ormuz.
💱 Moedas
G10:O dólar americano regista uma fraqueza significativa face a outras moedas do G10, incluindo o euro (-0,4%). Na parte inferior do ranking, encontramos também outras moedas ligadas às matérias-primas: a coroa norueguesa e o dólar canadiano. O iene japonês também apresenta um desempenho fraco. A maior vencedora no espaço do G10 é a coroa sueca (+1,2% face ao USD), que se destaca como uma das moedas mais fortemente correlacionadas com o sentimento geral do mercado no grupo.
🌏 Ásia
A euforia tomou conta dos mercados bolsistas.Os índices asiáticos estão a registar ganhos substanciais, liderados pelo KOSPI (+4,7%) e pelo NIKKEI 225 (+4,7%). Os contratos de futuros na Europa e nos EUA também apresentam sinais positivos. Antes da abertura do mercado, o S&P 500 registava uma subida de 1,3% e o DAX de 1,7%.
🪙 Obrigações e Metais Preciosos
Esta viragem dovish está a conduzir a uma descida nos rendimentos das obrigações globais de cerca de 1–1,5%.
Consequentemente — e talvez de forma um tanto contraintuitiva —, em meio à significativa acalmia do sentimento nos mercados globais, os preços do ouro e da prata estão a subir mais de 2%.
🏦 Política monetária
Os preços de mercado relativos às trajetórias das taxas de juro dos principais bancos centrais estão a ser fortemente revistos em baixa.Nos EUA, a probabilidade implícita no mercado de um aumento das taxas antes do final do ano situa-se agora em pouco menos de 65%. Na Zona Euro e no Reino Unido, o cenário base do mercado prevê agora apenas mais um aumento em 2026.
Os preços do gás também apresentam uma tendência de descida.Um MWh de gás na bolsa holandesa TTF caiu abaixo dos 44 dólares, enquanto o NATGAS oscila em torno dos 3,06 dólares.
🛢️ Matérias-primas
Os preços do petróleo bruto caíram mais de 4% em comparação com o fecho de sexta-feira.Um barril de Brent custa agora pouco menos de 84 dólares, enquanto o WTI oscila em torno dos 81 dólares. Estes são os níveis mais baixos desde o início de março, quando os EUA lançaram os seus ataques iniciais contra o Irão.
Calendário económico: Acordo entre EUA e Irão no centro das atenções
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