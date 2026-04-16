Informações não oficiais indicam que o Irão está a propor uma abertura parcial do Estreito de Ormuz, utilizando as águas territoriais de Omã. O petróleo não está, de momento, a reagir a esta notícia e está a abrir aos níveis de fecho de ontem.

Ainda assim, esta proposta está condicionada ao avanço das negociações com os Estados Unidos.

Ambas as partes estão também a considerar prolongar o cessar-fogo por mais duas semanas. O prazo do primeiro cessar-fogo expira na próxima terça-feira.

O petróleo Brent está a ser negociado ligeiramente abaixo dos 95 dólares por barril, pouco antes da renovação dos contratos (rollover) de futuros. O petróleo WTI, após o rollover, está a ser negociado em baixa, a 88 dólares por barril.

O ouro mantém-se acima dos 4.800 dólares por onça, mas não está a dar continuidade à forte recuperação registada no início da semana, o que está associado à enorme incerteza nos mercados.

Ao mesmo tempo, estamos a observar recordes no US500, apesar da guerra em curso no Irão, o que está associado aos bons resultados das empresas. O US500 atingiu um nível de quase 7.080 pontos, registando hoje um ganho de 0,3%. Uma situação semelhante está a ocorrer no US100, onde o contrato do índice está a ultrapassar picos históricos e a aproximar-se do nível dos 26.500 pontos.

O EURUSD está a ultrapassar o nível de 1,1800, mas os ganhos do par estão mais ligados às expectativas de uma desescalada no Médio Oriente do que às expectativas de subidas de taxas por parte do BCE.

O conflito no seio da Fed continua. As audições de Warsh poderão ter início na próxima semana, enquanto Trump continua a ameaçar demitir Powell caso este não renuncie posteriormente ao seu cargo de governador.

O PIB do Reino Unido em fevereiro registou um crescimento superior ao esperado. Em termos anuais, trata-se de um aumento de 1,0% a/a, enquanto mensalmente se verifica uma recuperação de 0,5% m/m. O GBPUSD está a testar a zona do nível de 1,3600.

Durante a sessão asiática, foram divulgados dados mistos da China. Os dados do PIB revelaram-se melhores do que o esperado, mas, ao mesmo tempo, temos dados fracos relativos aos preços imobiliários e às vendas a retalho.

O PIB do primeiro trimestre na China está a crescer 5,0% a/a, contra expectativas de 4,8% a/a e o nível anterior de 4,5% a/a.

As vendas a retalho cresceram apenas 1,7% em termos homólogos, contra expectativas de 2,3% e o nível anterior de 2,8%. Por sua vez, a produção industrial cresceu ligeiramente mais do que o esperado, a 5,7% em termos homólogos, contra expectativas de 5,5%, mas isto representa um abrandamento face aos 6,3% registados anteriormente.

Muller, do BCE, indica que não está excluída uma alteração das taxas de juro durante a reunião de abril, embora a maioria dos membros do banco aponte antes para uma manutenção. Até recentemente, o mercado descontava uma certeza de 100% de um aumento das taxas de juro até meados do ano.

A Bitcoin foi negociada ontem ao seu valor mais alto desde o início de fevereiro, ultrapassando o nível dos 75 000 pontos.

A TSMC reporta resultados recorde no primeiro trimestre de 2026, apresentando um crescimento do lucro líquido de 58% em termos homólogos, para o nível de 18,1 mil milhões de dólares. A margem bruta da empresa situou-se nos 66,2%. As vendas líquidas ascenderam a quase 36 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 40% em termos homólogos.

Hoje, após o fecho da sessão de Wall Street, a Netflix apresentará os seus resultados. Fonte: xStation5

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