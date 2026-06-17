📈 Mercado bolsista A sessão de ontem em Wall Street, apesar de uma abertura positiva, terminou com uma correção , com o índice S&P 500 a registar uma queda de 0,6% , enquanto o Nasdaq 100 perdeu quase 1,2% .

, com o , enquanto o . O único índice de referência a encerrar o dia em território positivo foi o Dow Jones, que subiu 0,6% .

. As informações relativas às finanças da OpenAI surgem num momento em que a empresa se prepara para a sua estreia na bolsa, tendo já apresentado um prospeto confidencial de IPO ; de acordo com relatos da imprensa, a estreia poderá ocorrer já em setembro de 2026, com uma avaliação potencial a atingir 1 bilião de dólares .

; de acordo com relatos da imprensa, a estreia poderá ocorrer já em . As ações da SpaceX subiram durante a sessão de ontem quase 5%, ultrapassando a marca dos 200 dólares .

durante a sessão de ontem . A sessão de hoje na Ásia está a registar um sentimento misto, com ganhos liderados pelo Nikkei japonês e pelo Kospi sul-coreano, enquanto o Hang Seng chinês regista uma ligeira correção. 🧠 OpenAI A OpenAI gastou 3,7 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026 , contra receitas que ascenderam a 5,7 mil milhões de dólares (os dados provêm de documentos distribuídos aos acionistas e divulgados pelo The Information).

, contra receitas que ascenderam a (os dados provêm de documentos distribuídos aos acionistas e divulgados pelo The Information). A dimensão das despesas demonstra que, apesar do crescimento dinâmico das receitas, a empresa continua a incorrer em custos enormes relacionados com o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, a expansão da infraestrutura informática e a manutenção de serviços como o ChatGPT. 🏛️ Macroeconomia e Política Monetária A atenção do mercado está atualmente centrada na decisão de hoje da Reserva Federal sobre as taxas de juro , que é, sem dúvida, o evento mais importante da sessão de hoje.

, que é, sem dúvida, o evento mais importante da sessão de hoje. Vale a pena recordar que esta será a primeira reunião do FOMC presidida por Kevin Warsh .

. O novo presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, inicia o seu mandato num contexto económico exigente , caracterizado por uma inflação persistente, incerteza quanto ao ritmo de crescimento económico e elevada volatilidade nos mercados financeiros .

, caracterizado por . As decisões iniciais de política monetária de Kevin Warsh serão analisadas de perto pelos investidores e poderão ter um impacto significativo na avaliação de todo o seu mandato. 🌍 Geopolítica (EUA – Irão) Donald Trump afirmou estar confiante no sucesso do acordo entre os EUA e o Irão , sublinhando que a sua condição fundamental continua a ser garantir que o Irão nunca venha a possuir armas nucleares .

, sublinhando que a sua condição fundamental continua a ser garantir que . Segundo Trump, o memorando assinado por ambas as partes define claramente este objetivo , e as negociações estão agora a avançar para a fase seguinte, que se espera que conduza a um acordo final nas próximas semanas .

, e as negociações estão agora a avançar para a fase seguinte, que se espera que conduza a um . Trump acrescentou que o Irão está interessado numa conclusão rápida das negociações e num regresso às relações económicas normais .

e num . Na opinião de Trump, as linhas gerais do acordo já foram acordadas, as negociações futuras centrar-se-ão na definição dos pormenores, e a segunda fase das negociações poderá revelar-se mais fácil do que a primeira. China As autoridades chinesas anunciaram a emissão de obrigações especiais no valor de 300 mil milhões de yuan para recapitalizar o setor bancário.

para recapitalizar o setor bancário. Pequim compromete-se também a intensificar os esforços destinados a conter a dívida das autarquias locais e a estabilizar o setor imobiliário .

destinados a e a . O governador do Banco Popular da China (PBOC), Pan Gongsheng, considerou que o ritmo anterior de crescimento do crédito já não é possível nem desejável , sinalizando uma expansão do crédito mais moderada nos próximos trimestres.

, sinalizando uma nos próximos trimestres. Simultaneamente, o PBOC está a preparar novas medidas para apoiar a internacionalização do yuan, através do desenvolvimento de mercados cambiais e de obrigações offshore. 🛢️ Matérias-primas A queda dos preços do petróleo acentuou-se na sequência de notícias de que, no âmbito do acordo em preparação entre os EUA e o Irão, Teerão poderia retomar quase imediatamente as vendas legais da matéria-prima .

. O mercado interpretou esta informação como um sinal de um possível aumento da oferta global de petróleo e de uma normalização gradual do tráfego através do Estreito de Ormuz .

e de uma . Os investidores começaram a precificar uma maior disponibilidade da matéria-prima no mercado global , o que exerceu pressão sobre os preços do petróleo Brent e WTI .

, o que exerceu pressão sobre os . No entanto, alguns analistas salientam que uma normalização total das exportações poderá demorar mais tempo devido a restrições logísticas e preocupações de segurança.

devido a restrições logísticas e preocupações de segurança. Um clima misto está também a ser observado no mercado dos metais preciosos.

está também a ser observado no mercado dos metais preciosos. O ouro mantém-se próximo da sua cota de referência e está a ser negociado em torno de 4 350 dólares por onça .

. A prata está a valorizar ligeiramente e mantém-se acima do nível de 70 dólares por onça .

e mantém-se acima do nível de . O petróleo Brent está a ser negociado abaixo dos 80 dólares por barril. 🪙 Criptomoedas O mercado das criptomoedas apresenta também hoje um quadro misto .

. A Bitcoin está a perder ligeiramente terreno e mantém-se abaixo do nível dos 66 000 dólares .

e mantém-se abaixo do nível dos . O ethereum está a valorizar cerca de 1,8% e está a testar a marca dos 1 800 dólares.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.