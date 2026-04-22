Os futuros das ações norte-americanas registaram uma subida após Donald Trump ter anunciado uma prorrogação por tempo indeterminado do cessar-fogo com o Irão, o que o mercado interpretou como um sinal de abrandamento temporário das tensões geopolíticas. Após o fecho da sessão norte-americana, estão previstos os resultados da Tesla (TSLA.US) e da IBM (IBM.US), enquanto a agenda macroeconómica de hoje se mantém relativamente escassa.

Na prática, os investidores reagiram com um modesto retorno do apetite pelo risco. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 registaram um ganho de 0,3%, à medida que os mercados começaram a precificar um cenário em que a redução das tensões poderia aliviar a pressão sobre os preços do petróleo e apoiar as perspetivas de crescimento económico.

Ao mesmo tempo, o dólar norte-americano enfraqueceu, o que normalmente reflete um afastamento parcial dos ativos de refúgio, à medida que os mercados passam de uma postura defensiva para um ambiente de risco mais cauteloso.

No mercado de matérias-primas, continuam a existir pressões. O petróleo Brent oscilou em torno dos 98 dólares por barril, indicando que, apesar da melhoria de curto prazo no sentimento, os mercados continuam a incorporar um prémio de risco geopolítico alto relacionado com o Médio Oriente.

O sentimento na Ásia permaneceu moderado. O Índice MSCI Ásia-Pacífico caiu 0,7% na terça-feira, na sequência de perdas anteriores em Wall Street, à medida que os investidores avaliavam a duração do conflito no Médio Oriente e o seu potencial impacto na economia global.

Na Europa, as perspetivas para a sessão eram igualmente cautelosas. Apesar dos ganhos nos mercados norte-americanos, esperava-se que as ações europeias abrissem ligeiramente em baixa, sugerindo que os mercados globais ainda não consideram a situação totalmente resolvida.

O próprio anúncio de Trump foi simultaneamente tranquilizador e ambíguo. Por um lado, confirmou uma prorrogação por tempo indeterminado do cessar-fogo com o Irão; por outro, atribuiu a falta de progressos nas negociações ao que descreveu como uma estrutura de liderança «gravemente fragmentada» em Teerão.

Do ponto de vista do mercado, é importante que os EUA planeiem suspender novos ataques militares, mantendo simultaneamente o bloqueio do Estreito de Ormuz, onde o tráfego marítimo continua fortemente perturbado. Para os investidores, isto significa que, embora o risco militar tenha diminuído temporariamente, o risco de abastecimento no mercado petrolífero não desapareceu de forma alguma. Fonte: xStation5

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