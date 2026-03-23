Fonte: investing Fonte: xStation Os mercados iniciaram a semana num clima de grande tensão, ainda dominados pela escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente.

O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou um ultimato de 48 horas ao Irão, exigindo que o Estreito de Ormuz fosse reaberto, sob pena de possíveis ataques a infraestruturas essenciais.

O prazo expira na segunda-feira à noite, razão pela qual os mercados permanecem em alerta máximo, caso o conflito se agrave ainda mais.

O Irão respondeu com firmeza, alertando que quaisquer ações desse tipo desencadeariam ataques de retaliação contra instalações energéticas em toda a região do Golfo Pérsico, bem como contra estações de dessalinização e centrais nucleares nos países vizinhos do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Fatih Birol, diretor da Agência Internacional de Energia, descreveu a situação como «muito grave» e potencialmente pior do que as crises petrolíferas da década de 1970. Birol observou que as perturbações atuais estão estimadas em cerca de 11 milhões de barris por dia, o que excede as perdas combinadas dos dois grandes choques petrolíferos daquela época.

Neste contexto, o dólar americano e o dólar canadiano estão mais uma vez a dominar o mercado cambial. O par USDJPY voltou a subir acima do nível de 159,500 ienes por dólar. Entretanto, as moedas das Antípodas estão a apresentar um desempenho muito fraco.

No entanto, os maiores movimentos que captam a atenção dos investidores estão a ser observados nos metais preciosos, especificamente no ouro e na prata. O ouro registou uma queda de 4% e desceu para 4.320 dólares por onça, enquanto a prata registou uma queda de 5,6% e está a ser negociada perto dos 65 dólares.

A descida nos preços destes metais pode dever-se, em parte, à contínua valorização do dólar americano, que historicamente tem demonstrado uma forte correlação inversa com movimentos acentuados no mercado do ouro.

Os contratos de futuros sobre índices norte-americanos e europeus apontam para quedas nos preços das ações das empresas dessas regiões durante a sessão de negociação desta segunda-feira. O índice alemão DE40 está atualmente em baixa de 0,82%, o índice norte-americano US500 está em baixa de 0,32% e o índice chinês CHN.Cash está em baixa de 1,29%. Por outro lado, no entanto, o contrato para o JP225 japonês está atualmente em alta de quase 0,72%, indicando que o sentimento é misto.

A situação é bastante diferente no mercado spot, no entanto. Aqui, os mercados bolsistas estão a registar quedas muito acentuadas. O KOSPI coreano e o Nikkei 225 japonês são os que apresentam pior desempenho, caindo 6,3% e 3,6%, respetivamente. Os preços do petróleo — atualmente o principal indicador do risco inflacionário percebido proveniente do Médio Oriente — estão a subir, mas numa margem relativamente pequena, dado o contexto geopolítico de ultimatos e ataques à infraestrutura petrolífera. Os preços do Brent oscilam atualmente perto dos 107 dólares, com uma subida de cerca de 0,3%, enquanto os preços do WTI sobem para os 98 dólares.



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