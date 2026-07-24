A escalada no Médio Oriente está a aumentar o risco. O Irão rejeitou a proposta de cessar-fogo apresentada pelo primeiro-ministro iraquiano, alertando que um ataque dos EUA a Teerão levaria a ataques contra Telavive e ao encerramento do Estreito de Bab al-Mandeb pelos houthis. O Centcom dos EUA já confirmou a 13.ª noite consecutiva de ataques aéreos contra alvos militares iranianos, enquanto o Secretário da Defesa, Pete Hegseth, estimou o custo de uma guerra com o Irão para os EUA em 37,5 mil milhões de dólares. Além disso, os houthis atacaram dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho, criando um segundo ponto de estrangulamento crítico para as rotas de abastecimento, a par do Estreito de Ormuz.

O Irão rejeitou a proposta de cessar-fogo apresentada pelo primeiro-ministro iraquiano, alertando que um ataque dos EUA a Teerão levaria a ataques contra Telavive e ao encerramento do Estreito de Bab al-Mandeb pelos houthis. O Centcom dos EUA já confirmou a 13.ª noite consecutiva de ataques aéreos contra alvos militares iranianos, enquanto o Secretário da Defesa, Pete Hegseth, estimou o custo de uma guerra com o Irão para os EUA em 37,5 mil milhões de dólares. Além disso, os houthis atacaram dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho, criando um segundo ponto de estrangulamento crítico para as rotas de abastecimento, a par do Estreito de Ormuz. Trump lança uma nova onda de tarifas sobre 60 parceiros comerciais. A partir de sexta-feira, a administração Trump impôs tarifas de 10 a 12,5 por cento a 60 economias, sob o pretexto de esforços insuficientes no combate ao trabalho forçado, substituindo a tarifa global de 10 por cento que estava a expirar ao abrigo da Secção 122. A decisão foi alvo de críticas por parte dos parceiros comerciais — o Brasil classificou as tarifas como «arbitrárias», a Austrália como «injustificadas» e o Japão descreveu-as como «lamentáveis»; no entanto, nenhum dos países anunciou quaisquer medidas de retaliação.

A partir de sexta-feira, a administração Trump impôs tarifas de 10 a 12,5 por cento a 60 economias, sob o pretexto de esforços insuficientes no combate ao trabalho forçado, substituindo a tarifa global de 10 por cento que estava a expirar ao abrigo da Secção 122. A decisão foi alvo de críticas por parte dos parceiros comerciais — o Brasil classificou as tarifas como «arbitrárias», a Austrália como «injustificadas» e o Japão descreveu-as como «lamentáveis»; no entanto, nenhum dos países anunciou quaisquer medidas de retaliação. Sell-off impulsionado pelo petróleo e pela tecnologia. Wall Street encerrou a sessão de quinta-feira com fortes quedas — o Dow Jones desceu mais de 500 pontos (cerca de 1%), registando o seu quinto dia de perdas em seis, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registaram o seu pior dia desde 23 de junho, perdendo 1,2% e 2,2%, respetivamente. O mercado foi prejudicado pelo desempenho da Tesla (-15%, a sua pior sessão desde março de 2025) e da Alphabet (-7%, a sua maior queda desde maio de 2025), na sequência de um aumento nas suas previsões de despesas de capital em IA, o que, em conjunto, eliminou cerca de 500 mil milhões de dólares da capitalização bolsista. Os futuros apresentam um quadro misto nesta sexta-feira – o S&P 500 em baixa de 0,13%, o Nasdaq-100 em baixa de 0,44% e o Dow está estável.

Wall Street encerrou a sessão de quinta-feira com fortes quedas — o Dow Jones desceu mais de 500 pontos (cerca de 1%), registando o seu quinto dia de perdas em seis, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registaram o seu pior dia desde 23 de junho, perdendo 1,2% e 2,2%, respetivamente. O mercado foi prejudicado pelo desempenho da Tesla (-15%, a sua pior sessão desde março de 2025) e da Alphabet (-7%, a sua maior queda desde maio de 2025), na sequência de um aumento nas suas previsões de despesas de capital em IA, o que, em conjunto, eliminou cerca de 500 mil milhões de dólares da capitalização bolsista. Os futuros apresentam um quadro misto nesta sexta-feira – o S&P 500 em baixa de 0,13%, o Nasdaq-100 em baixa de 0,44% e o Dow está estável. Índices asiáticos sob pressão. O Nikkei 225 caiu cerca de 2,7–2,8 por cento, o Topix 1 por cento e o Kospi desceu mais de 5 por cento, obrigando à ativação do mecanismo «sidecar» da bolsa de valores coreana (KOSPI e KOSDAQ), que suspendeu temporariamente a negociação algorítmica. O Hang Seng perdeu 1,33 por cento, o CSI 300 1,4 por cento e o ASX 200 0,95 por cento — tudo isto num contexto de subida dos preços do petróleo, tensões no Médio Oriente e novas tarifas impostas por Trump. O setor tecnológico da região enfrentou pressões adicionais devido às quedas da SK Hynix (-3,5% após atingir o seu limite de conversão de ADR), da Samsung (-4%) e da SoftBank (-7,5%).

O Nikkei 225 caiu cerca de 2,7–2,8 por cento, o Topix 1 por cento e o Kospi desceu mais de 5 por cento, obrigando à ativação do mecanismo «sidecar» da bolsa de valores coreana (KOSPI e KOSDAQ), que suspendeu temporariamente a negociação algorítmica. O Hang Seng perdeu 1,33 por cento, o CSI 300 1,4 por cento e o ASX 200 0,95 por cento — tudo isto num contexto de subida dos preços do petróleo, tensões no Médio Oriente e novas tarifas impostas por Trump. O setor tecnológico da região enfrentou pressões adicionais devido às quedas da SK Hynix (-3,5% após atingir o seu limite de conversão de ADR), da Samsung (-4%) e da SoftBank (-7,5%). o iene em mínimos de 40 anos, o dólar estável. A inflação do IPC subjacente do Japão subiu para 1,6% em termos homólogos em junho (em linha com as expectativas), o primeiro aumento desde março, impulsionado pela subida dos preços do petróleo, enquanto o iene se mantém próximo de mínimos de vários anos face ao dólar (163,7–163,8). O Tesouro dos EUA está a pressionar o Banco do Japão para que acelere os aumentos das taxas de juro, enquanto o ministro das Finanças japonês, Katayama, sinalizou estar preparado para uma intervenção cambial decisiva. No que diz respeito às taxas de câmbio, os movimentos matinais são modestos: EUR/USD +0,17%, GBP/USD +0,18%, USD/JPY -0,01%, USD/PLN -0,24%, EUR/PLN -0,02%.

A inflação do IPC subjacente do Japão subiu para 1,6% em termos homólogos em junho (em linha com as expectativas), o primeiro aumento desde março, impulsionado pela subida dos preços do petróleo, enquanto o iene se mantém próximo de mínimos de vários anos face ao dólar (163,7–163,8). O Tesouro dos EUA está a pressionar o Banco do Japão para que acelere os aumentos das taxas de juro, enquanto o ministro das Finanças japonês, Katayama, sinalizou estar preparado para uma intervenção cambial decisiva. No que diz respeito às taxas de câmbio, os movimentos matinais são modestos: EUR/USD +0,17%, GBP/USD +0,18%, USD/JPY -0,01%, USD/PLN -0,24%, EUR/PLN -0,02%. Petróleo acima dos 100 dólares, juros da dívida voltam a disparar. O petróleo Brent ultrapassou a barreira psicológica dos 100 dólares por barril pela primeira vez desde maio, registando uma subida de cerca de 7% na quinta-feira para 100,69 dólares, antes de sofrer uma ligeira correção na manhã de sexta-feira (-2,14% no contrato WTI, de acordo com o quadro de cotações), em resposta ao ataque dos houthis a petroleiros sauditas. A taxa de rendibilidade das obrigações norte-americanas a 10 anos subiu para o seu nível mais elevado desde janeiro de 2025 (4,705%), e os analistas salientam que o mercado entrou nesta escalada «mal posicionado», o que amplifica a reação dos preços a quaisquer notícias negativas do lado da oferta. O ouro mantém-se estável perto do nível de suporte de 4 040 dólares (-0,05% na tabela), enquanto a prata regista uma subida de 1,14%.

O petróleo Brent ultrapassou a barreira psicológica dos 100 dólares por barril pela primeira vez desde maio, registando uma subida de cerca de 7% na quinta-feira para 100,69 dólares, antes de sofrer uma ligeira correção na manhã de sexta-feira (-2,14% no contrato WTI, de acordo com o quadro de cotações), em resposta ao ataque dos houthis a petroleiros sauditas. A taxa de rendibilidade das obrigações norte-americanas a 10 anos subiu para o seu nível mais elevado desde janeiro de 2025 (4,705%), e os analistas salientam que o mercado entrou nesta escalada «mal posicionado», o que amplifica a reação dos preços a quaisquer notícias negativas do lado da oferta. O ouro mantém-se estável perto do nível de suporte de 4 040 dólares (-0,05% na tabela), enquanto a prata regista uma subida de 1,14%. Empresas: a Volkswagen revê em baixa as suas previsões, enquanto a Intel e a Oracle apresentam resultados superiores aos esperados. A Volkswagen registou uma queda no lucro operacional de quase 10% em termos homólogos, para 3,5 mil milhões de euros (abaixo da estimativa de consenso de 4,3 mil milhões de euros) e, pela primeira vez, previu uma redução na receita de até 3% em 2026, pouco depois de confirmar planos para cortar até 100 000 postos de trabalho. Por outro lado, a Intel registou o seu crescimento de receitas mais rápido dos últimos 15 anos (25% em termos homólogos, para 16,1 mil milhões de dólares; as ações subiram 9% após o fecho do mercado), enquanto a Oracle valorizou 3% após assinar um contrato de software de 10 anos com o Pentágono no valor de até 7 mil milhões de dólares. A SAP registou uma subida de 3% nas negociações pré-mercado, na sequência de um aumento de 27% em termos homólogos na sua carteira de encomendas de serviços na nuvem, para 22,9 mil milhões de euros, apesar de uma revisão em baixa da sua previsão de lucros para 2026 devido aos custos de aquisição de dados para IA.

A Volkswagen registou uma queda no lucro operacional de quase 10% em termos homólogos, para 3,5 mil milhões de euros (abaixo da estimativa de consenso de 4,3 mil milhões de euros) e, pela primeira vez, previu uma redução na receita de até 3% em 2026, pouco depois de confirmar planos para cortar até 100 000 postos de trabalho. Por outro lado, a Intel registou o seu crescimento de receitas mais rápido dos últimos 15 anos (25% em termos homólogos, para 16,1 mil milhões de dólares; as ações subiram 9% após o fecho do mercado), enquanto a Oracle valorizou 3% após assinar um contrato de software de 10 anos com o Pentágono no valor de até 7 mil milhões de dólares. A SAP registou uma subida de 3% nas negociações pré-mercado, na sequência de um aumento de 27% em termos homólogos na sua carteira de encomendas de serviços na nuvem, para 22,9 mil milhões de euros, apesar de uma revisão em baixa da sua previsão de lucros para 2026 devido aos custos de aquisição de dados para IA. Criptomoedas. A Bitcoin registou uma ligeira subida (+0,85%), apesar do sentimento geral de aversão ao risco nos mercados. A abertura dos mercados europeus deverá ser mista — prevê-se que o FTSE 100 abra ligeiramente em baixa (-0,17%), enquanto o DAX e o CAC 40 deverão registar subidas (de +0,19% e +0,22%, respetivamente), e os temas-chave do dia continuarão a ser os desenvolvimentos relativos ao Irão, os preços do petróleo acima dos 100 dólares e as reações adicionais do mercado à nova onda de tarifas de Trump.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.