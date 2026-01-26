Destaques da manhã (26.01.26)

O início das negociações de segunda-feira está a ser muito volátil. A tendência de “desdolarização”, já visível na semana passada, foi interrompida hoje.

O par EURUSD está a recuar cerca de 0,32% e está a ser negociado na zona dos 1,1852. Ao mesmo tempo, o USDJPY está a ser negociado estável abaixo dos 154,500, uma zona importante marcada pela EMA de 100 dias.

No mercado Forex em geral, o iene e o dólar canadiano estão atualmente com o melhor desempenho. As perdas dominam o franco suíço e o dólar australiano.

A força do iene surge com as declarações do primeiro-ministro japonês Takaichi, que advertiu que o governo está pronto para tomar medidas contra movimentos especulativos em face da fraqueza da moeda e um aumento acentuado dos rendimentos das obrigações.

O mercado dos metais preciosos está a registar novamente fortes valorizações. Os ganhos das últimas semanas estão a ser prolongados esta segunda-feira. O OURO está a ser negociado acima dos 5.000 dólares por onça pela primeira vez, adicionando quase 1,9% durante o dia. Ao mesmo tempo, os preços da PRATA subiram cerca de 4,85%, acima de $ 107,5.

Ao mesmo tempo, os preços da PRATA subiram cerca de 4,85%, acima de $ 107,5. Estes movimentos nos metais resultam da combinação da tendência para a desdolarização, da agitação geopolítica e da especulação no próprio mercado de derivados.

As tendências para NATGAS e OIL.WTI também se mantêm inalteradas. Os contratos de gás natural já estão a subir 5,44% devido à continuação das baixas temperaturas e queda de neve nos EUA.

No mercado de ações prevalecem sentimentos mistos. Atualmente, os contratos sobre os índices americanos estão a perder entre 0,10% e 0,3%. No mercado à vista, a maioria dos índices chineses perdeu valor hoje, com o Nikkei 225 a perder 1,83%. Os mercados na Austrália estiveram fechados devido a um feriado público.

O sentimento é fraco devido à preocupações com a intervenção japonesa e as últimas ameaças do presidente dos EUA, Trump, em relação às tarifas sobre o Canadá; Trump ameaçou o Canadá com tarifas de 100% se entrar em um acordo comercial com a China.

O calendário económico para hoje está relativamente vazio. Os investidores irão concentrar-se nos dados do IFO da Alemanha, nas vendas a retalho da Polónia e na publicação de encomendas de bens duradouros dos EUA.

O sentimento no mercado cripto está a melhorar depois do sell-off registado no domingo. Fonte: xStation

