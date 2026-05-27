🛢️Brent cai mais de 3%

Na sequência da recuperação dos preços registada ontem no mercado energético, assistimos hoje a um regresso à tendência de descida, num contexto de esperança quanto à possibilidade de se alcançar a paz no Irão. No início da sessão de hoje, os investidores reagiram com otimismo às notícias de um possível avanço diplomático entre Washington e Teerão. No entanto, apesar da clara melhoria no sentimento do mercado, a situação no terreno no estratégico Estreito de Ormuz permanece praticamente inalterada. O tráfego marítimo continua drasticamente restringido e continuam a ocorrer confrontos militares regulares na região.

Quedas acentuadas nos preços do petróleo bruto

As notícias sobre um potencial acordo de paz levaram a uma forte onda de vendas nas bolsas de combustíveis. Como se traduz isto em termos estatísticos?

O preço do petróleo Brent caiu momentaneamente abaixo do nível de 92 dólares por barril, o mais baixo em um mês, mas posteriormente os preços voltaram a 94 dólares por barril. Numa base semanal, os preços estão a perder mais de 6%, enquanto que, desde o início do mês, a queda chega aos 15%.

O índice de referência dos EUA, ou seja, o petróleo WTI com entrega em julho, registou uma queda ainda mais acentuada, tendo, a certa altura, ultrapassado os 5%. Atualmente, a redução está limitada a 3,5%, e o preço está a recuperar ligeiramente acima dos 90 dólares por barril.

O petróleo poderá registar a sua maior queda desde abril de 2025. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Projeto de acordo suscita otimismo

A origem da queda de preços de hoje foram notícias da televisão estatal iraniana, que anunciou ter obtido um projeto não oficial de um acordo de paz provisório entre os EUA e o Irão. De acordo com as disposições deste documento, o tráfego comercial e o fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz regressariam ao normal no prazo de um mês após a conclusão do acordo. O rascunho prevê, entre outras coisas, que as forças norte-americanas levantem o bloqueio naval imposto aos portos iranianos e retirem a sua marinha das águas que rodeiam o Irão. O levantamento dos bloqueios poderá conduzir a um afluxo repentino de um grande número de barris para o mercado global de combustíveis.

No entanto, convém recordar que o acordo ainda não foi concluído, e o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, alertou que a elaboração de um acordo final poderá demorar pelo menos alguns dias. Além disso, nas últimas cerca de doze semanas, houve pelo menos algumas declarações deste tipo, pelo que não se pode excluir que os movimentos atuais sejam meramente uma correção antes de outra onda ascendente numa tendência lateral que se mantém desde 8/9 de março.

Vale a pena salientar que os principais pontos de discórdia incluem a procura do Irão de que se descongele imediatamente metade dos 24 mil milhões de dólares em ativos congelados e a relutância de Teerão em garantir uma navegação totalmente livre, sem cobrar taxas pelos serviços de navegação. O próprio Irão informou que permitiu recentemente a passagem de várias dezenas de navios. Surgiram também informações sobre a partida de dois superpetroleiros. Por outro lado, isto é apenas uma gota no oceano das necessidades do mercado global de petróleo.

Vale a pena destacar que a partida destes petroleiros marcou a primeira vez numa semana em que 4 milhões de barris de crude não sancionado foram transportados através do estreito, embora o tráfego total de terça-feira tenha ficado-se por apenas 5 unidades a viajar em ambas as direções. Os analistas do mercado energético salientam que este aumento temporário poderá ser rapidamente compensado por uma ausência total de navios nos dias seguintes, uma vez que os navios abandonam esta zona exclusivamente em grupos organizados. Além disso, o acompanhamento do tráfego é dificultado pela interferência generalizada nos sinais AIS e pelo facto de os navios ligados ao Irão desligarem habitualmente os seus transponders para evitar a deteção.

O petróleo já se encontra numa tendência descendente, o que é também sugerido pelo historial de tensões no mercado petrolífero entre 1990 e 2022. Por outro lado, esse mesmo historial mostra que o caminho para os níveis pré-conflito pode ser muito acidentado, e a atual crise no mercado do petróleo bruto é a maior da história. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Análise Técnica

Tecnicamente, estamos perante uma situação importante no mercado do petróleo bruto Brent. Em primeiro lugar, estamos claramente abaixo da média móvel de 50 dias há vários dias consecutivos, o que poderá ser um sinal importante. A SMA 50 está também a atingir um ponto de inflexão, semelhante ao que ocorreu em julho de 2022.

Por outro lado, a média de 100 períodos continua a subir e mantém-se abaixo do nível atual do petróleo. Parece também que a estabilização do mercado após a obtenção da paz exigirá a manutenção dos preços, pelo menos, na faixa de 80–85 dólares por barril, enquanto que em 2022 estes acabaram por cair mesmo abaixo dos 80 dólares.