🌍 Geopolítica
A noite de quinta-feira para sexta-feira foi, por enquanto, a última em que se registaram bombardeamentos por parte dos EUA. A suspensão dos ataques aéreos resulta, alegadamente, de alertas por parte de conselheiros norte-americanos relativamente à diminuição dos alvos e das reservas de armamento. No domingo, isto foi confirmado pelo embaixador dos EUA na ONU, Mike Waltz. Este salientou que a pausa tinha como objetivo «dar algum espaço à diplomacia».
Nesse mesmo dia, o presidente Trump informou que as negociações estavam, de facto, em curso:
- «Estamos a dialogar com eles neste preciso momento. Penso que estão a tornar-se mais sérios a cada dia que passa. Estamos prontos para agir, mas estamos a dialogar com eles.»
Esta noite, chegou mesmo a referir que se trata de «boas conversações». Ao mesmo tempo, como já nos habituámos, salientou que, caso as negociações fracassem, os EUA «voltariam a fazer o que estavam a fazer».
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, apresenta a situação de forma ligeiramente diferente, alegando que não existe atualmente qualquer diálogo direto entre responsáveis iranianos e norte-americanos. Teerão confirmou, no entanto, que está a ter conversações com Omã, um mediador fundamental no conflito. O seu objetivo é estabelecer «mecanismos para o tráfego marítimo» no Estreito de Ormuz. Por enquanto, tal como afirmou Baghaei, «não há alterações na situação da navegação pelo Estreito de Ormuz».
Teerão declarou que suspenderia as retaliações «desde que os EUA mantivessem a pausa».
🛢️ Matérias-primas energéticas
O Estreito de Ormuz permanece efetivamente fechado (de acordo com dados da Kpler, o tráfego de navios está limitado a um máximo de cerca de uma dúzia por dia, em comparação com aproximadamente 80-140 em condições normais), e as partes continuam longe de chegar a um acordo relativamente ao enriquecimento de urânio.
- O petróleo Brent está atualmente cotado a cerca de 88 dólares e o WTI a 82 dólares. Isto representa uma descida de 15% e 12%, respetivamente, em comparação com os picos registados na quinta-feira.
- O gás na bolsa holandesa TTF também está a descer, com o contrato de setembro a indicar um preço de 58 dólares por MWh. No caso do NATGAS, o preço é de 2,75 dólares por MMBtu.
📈 Ações
A queda nos preços das matérias-primas energéticas levou a uma melhoria acentuada no sentimento do mercado a nível global. Os índices europeus estiveram em destaque na segunda-feira, com os ganhos a serem liderados pelo DAX alemão (+1%) e pelo Ibex 35 espanhol (+0,8%).
Nos Estados Unidos a situação foi diferente. O Dow Jones terminou o dia com uma subida de 0,5%, mas tanto o S&P 500 como o Nasdaq 100 terminaram a sessão com quedas. Esta disparidade deve-se principalmente ao fraco desempenho das empresas do setor dos semicondutores, que perderam parte dos seus ganhos recentes. A Sandisk perdeu ontem 11,3%, a ASML 5,4%, a Nvidia 5% e a Seagate 4%.
Devido às quedas contínuas da Nvidia, a Apple assumiu a posição de empresa com maior capitalização bolsista (4,95 biliões de dólares).
Tabela 1: Vencedores e perdedores do dia no Nasdaq 100 (27.07.2026)
Fonte: XTB Research, 28.07.2026
Este movimento pode, em parte, ser interpretado como uma realização de lucros antes da publicação dos resultados por parte de outras empresas hiperescaláveis. No entanto, as informações sobre os progressos na construção de maquinaria própria para a produção de semicondutores por parte dos fabricantes chineses também podem ter sido significativas neste contexto. Segundo relatos, estão a ser desenvolvidas tecnologias como a DUV (Litografia por Ultravioleta Profundo), fundamental para a produção de chips avançados.
🌏 Ásia
A onda de quedas no setor dos semicondutores não poupou a Ásia. O índice coreano KOSPI registou uma queda superior a 10%. As quedas foram lideradas, naturalmente, pela Samsung (-13,2%) e pela SK Hynix (-7,5%).
O Nikkei 225 japonês (-4,3%) e o Índice Composto da Bolsa de Xangai chinesa (-1,3%) também ficaram no vermelho. O Hang Seng manteve-se ligeiramente acima da linha de equilíbrio (+0,2%).
🧈 Metais preciosos
É difícil determinar uma direção clara para os preços dos metais preciosos. Inicialmente, após a abertura do mercado na segunda-feira, tanto o ouro como a prata registaram ganhos. No entanto, perderam esses ganhos na parte final do dia (apesar da descida das taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos nas principais economias). Hoje, ambos os metais continuam a sua tendência de descida.
- O ouro situa-se em cerca de 4045 dólares por onça troy (uma descida de 0,8% desde o início do dia) e a prata em 57,2 dólares (-2,1%).
📈 Dados macroeconómicos e política monetária
As publicações de dados de ontem não tiveram grande impacto. A situação tornar-se-á mais interessante na segunda metade da semana, devido aos dados sobre a inflação dos países europeus e dos EUA (neste caso, estamos a referir-nos à inflação PCE, que é divulgada com um mês de atraso).
No entanto, o foco principal desta semana serão as reuniões dos maiores bancos centrais. Na quarta-feira, a Reserva Federal tomará uma decisão sobre as taxas de juro; na quinta-feira, será a vez do Banco de Inglaterra; e na noite de quinta para sexta-feira, do Banco do Japão. Não esperamos quaisquer alterações nas taxas de juro por parte de nenhum destes bancos. Todos, no entanto, deverão apresentar uma retórica «hawkish», orientando os mercados para um aumento na próxima reunião (o que, para cada banco, constitui atualmente o cenário base).
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