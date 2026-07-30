A escalada no Médio Oriente volta a estar no centro das atenções. Na quarta-feira à noite (hora dos EUA), os EUA levaram a cabo uma «onda intensa» de ataques aéreos contra alvos pertencentes à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, em retaliação aos ataques com mísseis iranianos contra bases norte-americanas na terça-feira. Trump já tinha anunciado um «ataque intenso» contra o Irão, afirmando: «Vamos atacá-los, vão levar uma surra». O Secretário-Geral da ONU, Guterres, alertou que um conflito prolongado corre o risco de arrastar toda a região para o conflito, enquanto o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz ficou praticamente paralisado na sequência da rejeição, por parte do Irão, da proposta de Omã para partilhar o controlo da via navegável.

Na quarta-feira à noite (hora dos EUA), os EUA levaram a cabo uma «onda intensa» de ataques aéreos contra alvos pertencentes à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, em retaliação aos ataques com mísseis iranianos contra bases norte-americanas na terça-feira. Trump já tinha anunciado um «ataque intenso» contra o Irão, afirmando: «Vamos atacá-los, vão levar uma surra». O Secretário-Geral da ONU, Guterres, alertou que um conflito prolongado corre o risco de arrastar toda a região para o conflito, enquanto o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz ficou praticamente paralisado na sequência da rejeição, por parte do Irão, da proposta de Omã para partilhar o controlo da via navegável. O Fed manteve as taxas de juro inalteradas, mas os comentários de Warsh apanharam o mercado de surpresa. O FOMC, liderado pelo seu novo presidente, Kevin Warsh, manteve as taxas entre 3,5 % e 3,75 % numa votação de 9 a 3, tendo Warsh descrito a situação como uma «discussão familiar» e sublinhado o afastamento de orientações claras sobre a trajetória da política monetária, transferindo a responsabilidade pela fixação dos preços para o mercado obrigacionista. Hoje, na Europa, deparamo-nos com um calendário de dados muito preenchido: valores preliminares do PIB do segundo trimestre da França, Espanha, Alemanha, Itália e da zona euro no seu conjunto, bem como valores preliminares do IPC de julho da Alemanha e da Espanha — o mercado está a precificar uma probabilidade de cerca de 64% de uma nova medida do BCE (um aumento das taxas) em setembro.

O FOMC, liderado pelo seu novo presidente, Kevin Warsh, manteve as taxas entre 3,5 % e 3,75 % numa votação de 9 a 3, tendo Warsh descrito a situação como uma «discussão familiar» e sublinhado o afastamento de orientações claras sobre a trajetória da política monetária, transferindo a responsabilidade pela fixação dos preços para o mercado obrigacionista. Hoje, na Europa, deparamo-nos com um calendário de dados muito preenchido: valores preliminares do PIB do segundo trimestre da França, Espanha, Alemanha, Itália e da zona euro no seu conjunto, bem como valores preliminares do IPC de julho da Alemanha e da Espanha — o mercado está a precificar uma probabilidade de cerca de 64% de uma nova medida do BCE (um aumento das taxas) em setembro. O Banco de Inglaterra deverá anunciar a sua decisão hoje às 13h00. O consenso aponta fortemente para que a taxa seja mantida em 3,75% (votação provavelmente de 7–2), apesar das tensões geopolíticas estarem a aumentar a pressão inflacionista através dos preços do petróleo. Após a decisão, às 13h30 GMT, o governador Bailey realizará uma conferência de imprensa, que poderá fornecer orientações adicionais para setembro.

O consenso aponta fortemente para que a taxa seja mantida em 3,75% (votação provavelmente de 7–2), apesar das tensões geopolíticas estarem a aumentar a pressão inflacionista através dos preços do petróleo. Após a decisão, às 13h30 GMT, o governador Bailey realizará uma conferência de imprensa, que poderá fornecer orientações adicionais para setembro. Wall Street registou uma sessão de negociação fraca na sequência da decisão da Reserva Federal e do recomeço da guerra com o Irão. O Dow Jones caiu 1 153 pontos (-2,19%), o S&P 500 1,52% e o Nasdaq Composite 1,74%, encerrando a sessão mais de 10% abaixo do seu máximo histórico registado em junho. A taxa de rendibilidade das obrigações norte-americanas a 30 anos subiu mais de 11 pontos base para 5,21 por cento — o valor mais elevado desde 2007 —, o que arrastou os preços das ações do setor tecnológico para baixo.

O Dow Jones caiu 1 153 pontos (-2,19%), o S&P 500 1,52% e o Nasdaq Composite 1,74%, encerrando a sessão mais de 10% abaixo do seu máximo histórico registado em junho. A taxa de rendibilidade das obrigações norte-americanas a 30 anos subiu mais de 11 pontos base para 5,21 por cento — o valor mais elevado desde 2007 —, o que arrastou os preços das ações do setor tecnológico para baixo. Os futuros dos EUA estão a recuperar esta manhã, à medida que o mercado assimila os resultados das grandes empresas tecnológicas. Os futuros do Dow registam uma subida de 0,14 por cento, os do S&P 500 de 0,35 por cento e os do Nasdaq 100 de até 0,78 por cento, como também se pode verificar no nosso resumo (US100 +0,78 por cento, US500 +0,44 por cento). O mercado está a desviar rapidamente a sua atenção da geopolítica e das taxas de juro para os resultados das grandes empresas tecnológicas anunciados após o encerramento da sessão de quarta-feira.

Os futuros do Dow registam uma subida de 0,14 por cento, os do S&P 500 de 0,35 por cento e os do Nasdaq 100 de até 0,78 por cento, como também se pode verificar no nosso resumo (US100 +0,78 por cento, US500 +0,44 por cento). O mercado está a desviar rapidamente a sua atenção da geopolítica e das taxas de juro para os resultados das grandes empresas tecnológicas anunciados após o encerramento da sessão de quarta-feira. A Meta e a Microsoft, na sequência dos seus resultados trimestrais. As ações da Meta caíram cerca de 10–11% depois de a diretora financeira, Susan Li, ter anunciado que as despesas com IA continuariam a aumentar até 2028 e além, enquanto o fluxo de caixa livre desceu drasticamente para 784 milhões de dólares, face aos 8,55 mil milhões de dólares do ano anterior. A Microsoft, em contrapartida, registou uma valorização de cerca de 7–8% nas negociações após o fecho do mercado, graças a um aumento de 43% nas receitas do Azure no 4.º trimestre e à manutenção da sua previsão de fluxo de caixa livre positivo no ano fiscal de 2027, apesar de despesas de capital de cerca de 175 mil milhões de dólares.

As ações da Meta caíram cerca de 10–11% depois de a diretora financeira, Susan Li, ter anunciado que as despesas com IA continuariam a aumentar até 2028 e além, enquanto o fluxo de caixa livre desceu drasticamente para 784 milhões de dólares, face aos 8,55 mil milhões de dólares do ano anterior. A Microsoft, em contrapartida, registou uma valorização de cerca de 7–8% nas negociações após o fecho do mercado, graças a um aumento de 43% nas receitas do Azure no 4.º trimestre e à manutenção da sua previsão de fluxo de caixa livre positivo no ano fiscal de 2027, apesar de despesas de capital de cerca de 175 mil milhões de dólares. Os mercados asiáticos apresentam um quadro misto, com o KOSPI ainda em crise de liquidez. O Nikkei 225 registou hoje uma subida de cerca de 1% (recuperando parte das suas perdas), mas o KOSPI registou uma descida de cerca de 1,1%, após ter caído mais de 10% no início desta semana e 6% nas duas sessões seguintes, o que levou à intervenção regulatória do governo sul-coreano (limites aos ETF alavancados sobre a Samsung e a SK Hynix). A SK Hynix registou hoje uma nova queda de 6%, apesar de resultados recorde — o lucro operacional aumentou 557%, para 60,5 biliões de won, mas ficou aquém das expectativas dos analistas, alimentando preocupações quanto à sobrevalorização do setor das memórias.

O Nikkei 225 registou hoje uma subida de cerca de 1% (recuperando parte das suas perdas), mas o KOSPI registou uma descida de cerca de 1,1%, após ter caído mais de 10% no início desta semana e 6% nas duas sessões seguintes, o que levou à intervenção regulatória do governo sul-coreano (limites aos ETF alavancados sobre a Samsung e a SK Hynix). A SK Hynix registou hoje uma nova queda de 6%, apesar de resultados recorde — o lucro operacional aumentou 557%, para 60,5 biliões de won, mas ficou aquém das expectativas dos analistas, alimentando preocupações quanto à sobrevalorização do setor das memórias. Samsung – um ponto positivo no setor da memória, mesmo com o mercado bolsista a penalizar todo o segmento. A divisão de semicondutores da Samsung registou um aumento de 250 vezes no lucro, graças à procura de memória impulsionada pela IA, com um lucro operacional de 89,2–89,5 biliões de won (aproximadamente 62 mil milhões de dólares), superando as previsões de 79,3–88,1 biliões de won. A empresa assinou um contrato com a Broadcom no valor de mais de 200 mil milhões de dólares para o fornecimento de chips até 2030 e está a finalizar acordos de longo prazo com os seus cinco maiores clientes de centros de dados, o que lhe confere maior visibilidade em termos de receitas, apesar da volatilidade do mercado. As ações da empresa subiram mais de 7 % na sequência do anúncio.

A divisão de semicondutores da Samsung registou um aumento de 250 vezes no lucro, graças à procura de memória impulsionada pela IA, com um lucro operacional de 89,2–89,5 biliões de won (aproximadamente 62 mil milhões de dólares), superando as previsões de 79,3–88,1 biliões de won. A empresa assinou um contrato com a Broadcom no valor de mais de 200 mil milhões de dólares para o fornecimento de chips até 2030 e está a finalizar acordos de longo prazo com os seus cinco maiores clientes de centros de dados, o que lhe confere maior visibilidade em termos de receitas, apesar da volatilidade do mercado. As ações da empresa subiram mais de 7 % na sequência do anúncio. Moedas: o dólar enfraquece apesar dos rendimentos mais elevados. O euro valorizou 0,70% face ao dólar norte-americano, a libra esterlina 0,56%, enquanto apenas o dólar australiano perdeu terreno (-0,36%) durante a sessão de quarta-feira — uma reação invulgar, uma vez que rendimentos mais elevados normalmente apoiariam o dólar, o que poderá refletir uma onda geral de vendas de ativos norte-americanos. Esta manhã, o mercado à vista está a estabilizar: EUR/USD -0,03%, GBP/USD -0,07%, USD/JPY +0,07% e o Índice do Dólar +0,12%.

O euro valorizou 0,70% face ao dólar norte-americano, a libra esterlina 0,56%, enquanto apenas o dólar australiano perdeu terreno (-0,36%) durante a sessão de quarta-feira — uma reação invulgar, uma vez que rendimentos mais elevados normalmente apoiariam o dólar, o que poderá refletir uma onda geral de vendas de ativos norte-americanos. Esta manhã, o mercado à vista está a estabilizar: EUR/USD -0,03%, GBP/USD -0,07%, USD/JPY +0,07% e o Índice do Dólar +0,12%. Matérias-primas: o petróleo dispara devido aos receios em relação ao Estreito de Ormuz; o ouro e a prata consolidam-se após ganhos. O Brent subiu 7,9% para 90,74 dólares, enquanto o WTI subiu 6,6% para 84,46 dólares, em resposta à escalada do conflito com o Irão e ao encerramento da refinaria de Jazan, na Arábia Saudita, na sequência dos ataques houthis. O ouro, após ter subido quase 1% na quarta-feira (enquanto ativo de refúgio), regista hoje uma correção de -0,58%, para cerca de 4 041 dólares, enquanto a prata desce -0,77%, para 57,14 dólares — um movimento natural de realização de lucros na sequência de uma forte recuperação.

O Brent subiu 7,9% para 90,74 dólares, enquanto o WTI subiu 6,6% para 84,46 dólares, em resposta à escalada do conflito com o Irão e ao encerramento da refinaria de Jazan, na Arábia Saudita, na sequência dos ataques houthis. O ouro, após ter subido quase 1% na quarta-feira (enquanto ativo de refúgio), regista hoje uma correção de -0,58%, para cerca de 4 041 dólares, enquanto a prata desce -0,77%, para 57,14 dólares — um movimento natural de realização de lucros na sequência de uma forte recuperação. As stablecoins mantêm-se estáveis, enquanto a Bitcoin regista uma ligeira subida esta manhã. Após uma queda de 0,5% na quarta-feira, para 63 525 dólares, a Bitcoin subiu 0,25% esta manhã, para cerca de 63 900 dólares, enquanto o mercado aguarda novos desenvolvimentos no panorama macroeconómico e geopolítico.

Após uma queda de 0,5% na quarta-feira, para 63 525 dólares, a Bitcoin subiu 0,25% esta manhã, para cerca de 63 900 dólares, enquanto o mercado aguarda novos desenvolvimentos no panorama macroeconómico e geopolítico. Os principais eventos da sessão de negociação de hoje serão: os dados do PIB e do IPC da Europa, a decisão do Banco de Inglaterra (BOE), os resultados da Amazon, da Apple e da Coinbase após o encerramento de Wall Street, e os desenvolvimentos relativos ao Irão e ao Estreito de Ormuz. A OPEP+ deverá anunciar, a 2 de agosto, um aumento da oferta de 188 000 barris por dia para setembro, o que poderá limitar as subidas do preço do petróleo a longo prazo, desde que as tensões geopolíticas diminuam. Vale também a pena acompanhar a reação do KOSP, da Samsung I e da SK Hynix — se a volatilidade na Coreia do Sul persistir, tal poderá voltar a afetar o sentimento global em relação ao setor dos semicondutores. Fonte: xStation

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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