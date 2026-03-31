Os futuros dos índices bolsistas registaram subidas, enquanto os preços do petróleo baixaram, após o The Wall Street Journal ter avançado que Donald Trump teria dito aos seus assessores que poderia estar disposto a suspender a campanha militar dos EUA contra o Irão, mesmo que o Estreito de Ormuz continuasse em grande parte bloqueado. O conflito, no entanto, continua, com notícias durante a noite a apontar para um ataque significativo contra instalações subterrâneas de armazenamento de mísseis iranianas perto de Isfahan, seguido de uma série de grandes explosões.

ter avançado que Donald Trump teria dito aos seus assessores que poderia estar disposto a suspender a campanha militar dos EUA contra o Irão, mesmo que o Estreito de Ormuz continuasse em grande parte bloqueado. O conflito, no entanto, continua, com notícias durante a noite a apontar para um ataque significativo contra instalações subterrâneas de armazenamento de mísseis iranianas perto de Isfahan, seguido de uma série de grandes explosões. Os futuros ligados ao S&P 500 subiram 0,8%, enquanto os contratos europeus registaram um aumento de 0,3%, refletindo as crescentes expectativas dos investidores de um abrandamento gradual das tensões geopolíticas. A recuperação nos mercados asiáticos revelou-se de curta duração. O Índice MSCI Ásia-Pacífico acabou por cair 1%, colocando-se a caminho do seu pior desempenho mensal desde outubro de 2008. As ações do setor dos semicondutores estiveram entre as mais afetadas.

Em meio a esperanças de uma distensão no Médio Oriente, o petróleo West Texas Intermediate (WTI) perdeu os ganhos anteriores e foi negociado praticamente estável em cerca de 103 dólares por barril, depois de ter subido anteriormente para perto dos 107 dólares. Os títulos do Tesouro dos EUA prolongaram a sua recuperação, enquanto o dólar enfraqueceu face à maioria das moedas do G10.

Após um mês de conflito, o Irão parece ter assegurado uma vantagem estratégica significativa ao manter o controlo sobre o tráfego através do Estreito de Ormuz. Em março, apenas cerca de seis navios por dia passaram pela estreita rota que liga o Golfo Pérsico aos mercados globais, em comparação com cerca de 135 por dia em condições normais.

As taxas de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA caíram na sequência da notícia do WSJ, com a taxa de 10 anos a descer dois pontos base para 4,33%. Os preços das obrigações já tinham sido apoiados na segunda-feira, depois de o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ter minimizado os riscos de inflação a curto prazo associados aos custos mais elevados da energia.

Do ponto de vista macroeconómico, os dados do PMI do NBS da China revelaram resultados melhores do que o esperado tanto no setor industrial (50,4 contra 50,1 esperado e 49 anteriormente) como no setor não industrial (50,1 contra 49,9 esperado e 49,5 anteriormente). As novas construções de habitação no Japão registaram uma queda de -4,9% em termos mensais, contra -4,5% esperado e -0,4% anteriormente. Fonte: xStation5

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