🌍 Geopolítica As negociações entre os EUA e o Irão em Islamabad terminaram sem um acordo no fim de semana — as duas partes não conseguiram chegar a um acordo sobre o programa nuclear iraniano. O cessar-fogo continua formalmente em vigor, mas as esperanças de uma nova ronda de diálogo são escassas, especialmente na sequência das últimas medidas de escalada por parte de Washington.

O Presidente Trump confirmou esta manhã no Truth Social que o bloqueio dos portos iranianos entrará em vigor às 10h00 ET (14h00 GMT). Os EUA irão interceptar todos os navios que entrem ou saiam dos portos iranianos e que transportem mercadorias iranianas, incluindo petróleo e gás.

O CENTCOM esclareceu que o bloqueio não significa que o Estreito de Ormuz será fechado ao tráfego de trânsito; no entanto, o Irão advertiu que qualquer aproximação de navios norte-americanos ao Estreito será considerada uma violação do cessar-fogo. Israel elevou o seu nível de alerta.

Relatos indicam que Trump e os seus conselheiros estão a considerar retomar ataques limitados contra o Irão, caso o bloqueio se revele ineficaz. Os analistas encaram o bloqueio principalmente como um meio de exercer pressão, mas o mercado está a precificar o risco de uma nova escalada. 🗳️ Política — Hungria Nas eleições parlamentares de domingo na Hungria, o partido da oposição Tisza Péter Magyar obteve aproximadamente 53% dos votos, num contexto de uma afluência às urnas historicamente elevada. Com 98,93% dos votos apurados, o Tisza detém 138 lugares, o Fidesz 55 e o Mi Hazánk 6 dos 199 lugares no parlamento.

Magyar assegurou uma maioria constitucional (o limiar é de 133 lugares), pondo fim ao governo de 16 anos de Viktor Orbán. A Europa enviou as suas felicitações e os mercados estão a interpretar o resultado como um sinal da reaproximação da Hungria à UE — até 90 mil milhões de euros em ajuda à Ucrânia, anteriormente bloqueada por Budapeste, poderão agora ser libertados.

O par EUR/USD reagiu apenas ligeiramente a esta notícia — encontra-se sob pressão devido a um dólar mais forte e ao aumento dos preços da energia na Europa. A longo prazo, no entanto, o resultado eleitoral é positivo para o euro e para os ativos da UE. 📉 Mercados asiáticos

A sessão asiática foi marcada por um sentimento de aversão ao risco: o Nikkei 225 caiu 1,0%, pressionado pelo aumento dos preços da energia e por uma alta de 29 anos nos rendimentos das obrigações japonesas a 10 anos, que subiram devido a preocupações com a inflação. O Hang Seng caiu 1,5% e o Shanghai Composite registou uma queda de 0,3%.

O ASX 200 caiu 0,5% — as ações de tecnologia e mineração puxaram o índice para baixo, embora o setor energético tenha registado ganhos.

Os futuros do Euro Stoxx 50 estão em baixa de 1,8% após terem fechado em alta de 0,5% na sexta-feira. Os futuros dos EUA também estão em baixa: US500 -0,70%, US100 -0,81%. 💱 Forex O dólar está a valorizar-se devido à procura por ativos de refúgio e aos preços mais elevados do petróleo: DXY +0,3%, USD/JPY +0,3% (cerca de 159,7). O iene permanece fraco, apesar dos sinais de linha dura do Banco do Japão, uma vez que os preços mais elevados da energia representam um problema estrutural para a economia japonesa.

O EUR/USD caiu 0,3%, ficando abaixo do nível de 1,1700. O GBP/USD registou uma queda de 0,4%, com dificuldades em manter-se acima de 1,3400.

As moedas do Hemisfério Sul sob pressão de aversão ao risco: AUD/USD -0,3% (suporte em 0,7000), NZD/USD -0,2% (suporte em 0,5800). Zloty: USD/PLN -0,13% (3,6394), EUR/PLN +0,12% (4,2531) — relativamente estável. Fonte: xStation 🛢️ Matérias-primas O petróleo é hoje o líder indiscutível: WTI +8,95% (~104,76 $/barril), Brent +6,8% (acima dos 102 $). Isto marca um regresso acima do limiar psicológico dos 100 $, na sequência do colapso das negociações e do anúncio de um bloqueio.

Os analistas apontam para um fator de risco adicional: o vencimento do contrato WTI de maio, a 21 de abril. A ausência de um avanço diplomático poderá desencadear uma forte subida especulativa — alguns prevêem uma possível subida para os 120 dólares até ao final da semana.

O ouro registou uma queda entre -0,5% e -0,81% (cerca de 4.720 dólares/onça) devido ao dólar forte e à subida dos preços do petróleo — mas mantém-se bem acima da sua mínima de 4.700 dólares. A prata registou uma queda de 2,52%. O cobre registou uma queda de 1,3%, sob pressão de um sentimento de crescimento mais fraco e do risco de abrandamento. 📊 Ações e setores O cenário predominante é uma fuga dos setores cíclicos: bancos, companhias aéreas, empresas industriais e retalhistas ficarão sob pressão devido aos custos mais elevados da energia. As empresas do setor energético e o setor da defesa são os beneficiários naturais.

O DE40 registou uma queda de 1,16%, o EU50 de 1,15%, o JP225 de 1,37% e o CHN.cash de 0,84% — um quadro claramente negativo a nível global. ₿ Criptomoedas Bitcoin -0,69% (aprox. 70 800 $) — está a comportar-se como um ativo de risco, e não como «ouro digital», o que constitui uma fraqueza no atual contexto. Volatilidade nos principais mercados. Fonte: xStation 🎯 O que podemos esperar hoje? É provável que a sessão europeia abra em forte queda, sendo o momento-chave às 14h00 GMT — o início oficial do bloqueio dos portos iranianos. Se ocorrer um incidente marítimo ou se o Irão responder militarmente, os preços do petróleo poderão disparar e as ações poderão ampliar as suas perdas.

— o início oficial do bloqueio dos portos iranianos. Se ocorrer um incidente marítimo ou se o Irão responder militarmente, os preços do petróleo poderão disparar e as ações poderão ampliar as suas perdas. No calendário macroeconómico, vale a pena estar atento a quaisquer anúncios diplomáticos (com o Paquistão e a China a atuarem como mediadores) e a quaisquer declarações do BCE na sequência da agitação política na Hungria. Quaisquer sinais de distensão por parte dos EUA ou do Irão constituiriam a maior surpresa positiva da sessão. No que diz respeito aos dados, o calendário está vazio hoje.

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