Os últimos dias os mercados têm vindo a recuperar. O presidente Donald Trump anunciou que Israel e o Líbano chegaram a acordo quanto a um cessar-fogo de 10 dias, o que foi confirmado pelo primeiro-ministro israelita. No entanto, os especialistas no Médio Oriente salientam que o acordo continua a ser muito frágil, com questões fundamentais ainda por resolver.

Donald Trump advertiu também que seria «ótimo para o Hezbollah se se comportassem adequadamente», acrescentando que uma nova reunião com o Irão poderia ter lugar já este fim de semana. Afirmou ainda que «a guerra no Golfo deverá chegar ao fim em breve.»

Em resultado destes desenvolvimentos geopolíticos e de uma atenuação parcial das tensões no Médio Oriente, as ações norte-americanas mantêm-se próximas de máximos históricos após uma forte recuperação, apoiadas por resultados empresariais sólidos e pelo crescente otimismo dos investidores quanto a um potencial fim do conflito.

Entretanto, responsáveis dos países do Golfo e da Europa prevêem que os EUA possam necessitar de até seis meses para chegar a um acordo com o Irão. Além disso, os países do G7 alertam para os riscos económicos decorrentes da guerra, destacando potenciais pressões inflacionistas e perturbações na cadeia de abastecimento.

No mercado das matérias-primas, o petróleo bruto Brent voltou a cair abaixo dos 100 dólares por barril.

Ontem, recebemos também dados do mercado de trabalho dos EUA, que se revelaram melhores do que o esperado. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego situaram-se nos 207 000, contra a previsão do mercado de 215 000, confirmando a condição relativamente forte do mercado de trabalho dos EUA. Além disso, o índice de atividade empresarial da Fed de Filadélfia para abril surpreendeu positivamente, subindo para +26,7 em comparação com os +10,0 esperados, indicando uma clara aceleração da atividade industrial e uma melhoria do sentimento empresarial.

Na Ásia, as sessões de negociação estão atualmente dominadas por um sentimento negativo. O Nikkei 225 do Japão registou uma queda de cerca de 1%, o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,5% e o Hang Seng da China está a recuar 1,3%. O índice australiano está a aguentar-se ligeiramente melhor, com uma queda de apenas 0,2%.

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, recusou-se a comentar a queda das expectativas de um aumento das taxas de juro em abril.

No mercado cambial, assistimos a um enfraquecimento contínuo do iene japonês face às principais moedas, com o USD/JPY a testar mais uma vez o nível de 160.

O Banco Popular da China (PBoC) fixou a taxa de referência do USD/CNY de hoje em 6,8622, enquanto as expectativas se situavam em 6,8206. A China continua a sinalizar uma política monetária flexível, a par de um aumento da despesa fiscal, para apoiar o crescimento económico num contexto de incerteza global. As autoridades estão a concentrar-se no estímulo ao consumo e no investimento em novas tecnologias e segurança energética, com vista a reforçar o desenvolvimento a longo prazo.

No que diz respeito aos metais preciosos, assistimos a ganhos modestos. O ouro subiu cerca de 0,2%, ultrapassando os 4.800 dólares, enquanto a prata subiu cerca de 0,5%, testando o nível dos 79 dólares.

Uma tendência contrastante é visível no mercado das criptomoedas, onde os principais ativos continuam sob pressão. A Bitcoin caiu abaixo dos 75.000 dólares, enquanto a Ethereum registou uma queda de cerca de 1,5%, sendo negociada perto dos 2.320 dólares.

As ações da Netflix caíram mais de 9%, apesar dos sólidos resultados do primeiro trimestre, que superaram as expectativas do mercado em termos de receitas e lucros. No entanto, os investidores ficaram desapontados principalmente com as orientações futuras mais fracas, em particular com as previsões mais baixas de lucros, receitas e margens para o segundo trimestre. Além disso, parte do forte desempenho foi impulsionado por fatores pontuais, o que suscitou preocupações quanto à sustentabilidade do crescimento e pesou sobre o sentimento do mercado.

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