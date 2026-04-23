A sessão de ontem em Wall Street terminou com fortes ganhos, com os principais índices norte-americanos a registarem ganhos sólidos. A recuperação foi impulsionada, em grande parte, pela notícia de um cessar-fogo anunciado pelo Presidente Trump antes das negociações com o Irão. O S&P 500 subiu cerca de 1%, o Nasdaq ganhou mais de 1,6% e o Dow Jones avançou 0,8%.

com os principais índices norte-americanos a registarem ganhos sólidos. A recuperação foi impulsionada, em grande parte, pela notícia de um cessar-fogo anunciado pelo Presidente Trump antes das negociações com o Irão. O S&P 500 subiu cerca de 1%, o Nasdaq ganhou mais de 1,6% e o Dow Jones avançou 0,8%. De acordo com relatos que citam fontes da Casa Branca , o presidente dos EUA, Donald Trump, não estabeleceu um prazo específico para a prorrogação do cessar-fogo com o Irão. A ausência de um prazo sugere um esforço para manter a flexibilidade e dar mais margem às negociações, ao mesmo tempo que destaca a incerteza quanto à durabilidade da trégua.

, o presidente dos EUA, Donald Trump, não estabeleceu um prazo específico para a prorrogação do cessar-fogo com o Irão. A ausência de um prazo sugere um esforço para manter a flexibilidade e dar mais margem às negociações, ao mesmo tempo que destaca a incerteza quanto à durabilidade da trégua. Trump indicou que as negociações com o Irão poderão começar já na sexta-feira, dependendo do progresso da mediação e do cumprimento das condições prévias. Os sinais apontam para um possível reinício do diálogo dentro de 36 a 72 horas, mas a situação permanece incerta, uma vez que persistem desacordos fundamentais.

dependendo do progresso da mediação e do cumprimento das condições prévias. Os sinais apontam para um possível reinício do diálogo dentro de 36 a 72 horas, mas a situação permanece incerta, uma vez que persistem desacordos fundamentais. Autoridades iranianas afirmam que os principais obstáculos às negociações são alegadas violações de compromissos, sanções e ameaças. Salientam também que um cessar-fogo total só faz sentido se as restrições forem levantadas.

Na sequência do recente aumento das tensões, o petróleo Brent subiu e mantém-se em cerca de 97 dólares por barril.

A Alemanha reduziu drasticamente a sua previsão de crescimento do PIB para 2026, de cerca de 1% para 0,5% , citando o impacto do conflito com o Irão. O aumento das tensões geopolíticas está a impulsionar os preços da energia, pesando sobre a economia, enquanto as exportações mais fracas e a inflação mais elevada retardam ainda mais a recuperação.

, citando o impacto do conflito com o Irão. O aumento das tensões geopolíticas está a impulsionar os preços da energia, pesando sobre a economia, enquanto as exportações mais fracas e a inflação mais elevada retardam ainda mais a recuperação. O PMI preliminar da indústria transformadora do Japão subiu para 54,9 em abril , bem acima das expectativas e da leitura anterior, apontando para a expansão mais forte do setor em muito tempo. O crescimento foi impulsionado por novas encomendas e produção, sugerindo uma melhoria das condições industriais.

, bem acima das expectativas e da leitura anterior, apontando para a expansão mais forte do setor em muito tempo. O crescimento foi impulsionado por novas encomendas e produção, sugerindo uma melhoria das condições industriais. O PMI preliminar da Austrália também melhorou , subindo de 46,6 para 50,1, sinalizando um regresso a uma ligeira expansão no setor privado após a contração. A recuperação foi liderada principalmente pelos serviços, enquanto o setor industrial também voltou a situar-se acima do limiar dos 50 pontos.

, subindo de 46,6 para 50,1, sinalizando um regresso a uma ligeira expansão no setor privado após a contração. A recuperação foi liderada principalmente pelos serviços, enquanto o setor industrial também voltou a situar-se acima do limiar dos 50 pontos. No mercado cambial , o dólar americano continua a fortalecer-se face à maioria das principais moedas.

, o dólar americano continua a fortalecer-se face à maioria das principais moedas. As ações asiáticas continuam sob pressão devido às tensões em curso entre os EUA e o Irão, que estão a aumentar a aversão ao risco.

O sentimento também é mais fraco nos metais preciosos, com o ouro a cair cerca de 0,7%, testando os 4700 dólares por onça, enquanto a prata cai mais de 2,5%, descendo abaixo dos 76 dólares por onça.

A Tesla divulgou resultados superiores ao esperado, particularmente no que diz respeito aos indicadores de rentabilidade, o que foi bem recebido pelos investidores. No entanto, o relatório e os comentários da empresa destacam uma fase de desenvolvimento mais desafiante que se avizinha, com um foco crescente em projetos de capital intensivo nas áreas da IA, robótica e condução autónoma.

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