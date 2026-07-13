Destaques da manhã: Estreito de Ormuz fechado? (13.07.2026)

🌍 A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) encerra o Estreito de Ormuz No sábado, a Guarda Revolucionária Islâmica emitiu um comunicado a declarar que o Estreito de Ormuz está encerrado à navegação até nova ordem. Qualquer ação adicional por parte dos EUA ou dos seus aliados em resposta ao bloqueio será alvo de retaliação severa. As bases aliadas dos EUA na região são as que se encontram em maior risco. A Guarda informou ainda que, a título de aviso, disparou contra um navio que desativou os seus sistemas de identificação, navegava numa rota aprovada pelos iranianos e ignorou uma ordem para alterar o rumo. 🌍 Os EUA negam O Comando Central dos EUA (CENTCOM) informou, por sua vez, que o Irão não controla o estreito e que o tráfego decorre sem problemas e sem grandes perturbações. Donald Trump rejeitou as declarações de Teerão, garantindo a navegabilidade da rota para os navios que circulam em conformidade com a lei. Simultaneamente, advertiu que, caso Teerão não cesse as suas ações, os EUA levarão a cabo novos ataques contra o Irão. Recorde-se que, alguns dias antes, os Estados Unidos realizaram ataques contra 80 alvos no Irão, e o Presidente Trump anunciou a quebra do pacto de cessar-fogo na cimeira da NATO em Ancara. 🛢️ Matérias-primas Os preços do petróleo bruto Brent e WTI regressaram a máximos locais em torno dos 79,5 e 74,5 dólares por barril, respetivamente. Isto representa um aumento de aproximadamente 4,5%.

O gás na bolsa holandesa TTF também está a subir (+3,6%). Atualmente, o preço situa-se ligeiramente acima dos 50 dólares por MWh.

As taxas de rendibilidade das obrigações norte-americanas a 10 anos estão a subir (4,58%), contribuindo para a descida dos preços do ouro (4060 dólares) e da prata (58,3 dólares). 📈 Ações Todos os mercados asiáticos estão em forte queda. O apetite pelo risco está a deteriorar-se significativamente mais uma vez. Após ganhos substanciais resultantes da estreia da empresa na bolsa norte-americana Nasdaq, a coreana SK Hynix regista hoje uma queda superior a 14%. Todo o índice KOSPI volta a apresentar perdas significativas (-8,2%).

Também se registam perdas no Nikkei 225 japonês (-2,2%) e no Shanghai SE Composite chinês (-1,6%).

Apenas o Hang Seng se destaca (+0,5%), apoiado pela JD (+3,7%), pela Alibaba (+2%), pela CNOOC (+1,7%) e pela Xiaomi (+1%). Os futuros nos mercados europeus e norte-americanos também estão em território negativo. O Nasdaq 100 registou uma queda de 1,4%.

O DAX registou uma queda de 0,9%. 📈 Dados macroeconómicos Começamos uma semana significativa do ponto de vista macroeconómico de forma bastante tranquila. Para além do índice PMI do setor dos serviços na Nova Zelândia (que, aliás, revelou-se bastante positivo – 50,6), não se esperam hoje dados significativos do nosso ponto de vista. Aguardamos a terça-feira, que trará a publicação dos dados de inflação de março dos EUA e a audição do presidente Warsh perante a Câmara dos Representantes dos EUA. 💱 Moedas Perante a aversão ao risco por parte dos investidores, o dólar norte-americano reina supremo, embora os seus ganhos sejam, de momento, bastante modestos. O par EUR/USD oscila em torno de 1,14. No topo da lista encontram-se as moedas ligadas às matérias-primas – a coroa norueguesa e o dólar canadiano (com um enfraquecimento que não ultrapassa os 0,1% face ao dólar norte-americano).

Na parte inferior da tabela estão o dólar australiano (-0,4%), a coroa sueca de alto beta (-0,4%) e o iene (-0,4%), que se aproxima lentamente dos mínimos locais estabelecidos recentemente.

Todas as principais moedas dos mercados emergentes, na nossa perspetiva, também se encontram em território negativo. Com um desempenho particularmente fraco estão o forint húngaro (-0,7%), o won sul-coreano (-0,6%) e o rand sul-africano (-0,6%) – moedas de países mais expostos ao agravamento da crise energética. Entre as moedas em baixa, encontramos também o zloty polaco (-0,5%). ₿ Criptomoedas A aversão ao risco está a pesar sobre as principais criptomoedas. Tanto o Bitcoin (-1,6%), que está a cair abaixo da barreira dos 63 000 dólares, como o Ethereum (-1,7%), pelo qual temos atualmente de pagar cerca de 1 780 dólares, estão a perder valor.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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