Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 08/09/25

Os mercados bolsistas asiáticos registaram ganhos ligeiros nas primeiras horas da sessão de segunda-feira; o Nikkei do Japão valorizou quase 1,5% após uma revisão do PIB superior ao esperado e uma onda de incerteza na sequência da demissão do Primeiro-Ministro Ishiba. A China também valorizou ligeiramente, apesar dos dados decepcionantes do comércio externo; o Hang Seng de Hong Kong subiu, enquanto a Austrália registou um ligeiro declínio.

No mercado cambial, o principal evento é o enfraquecimento do iene causado pela mudança política no Japão; USD/JPY atingiu temporariamente 148,57. O dólar americano desce ligeiramente após os fracos dados do mercado de trabalho dos EUA, e o yuan chinês mantém-se estável, apesar das preocupações com as perspectivas de exportação.

Em termos de dados, o PIB revisto do Japão mostrou que a economia cresceu a uma taxa anualizada de 2,2% no segundo trimestre (0,5% em termos trimestrais), mais rápido do que o esperado, em comparação com a estimativa preliminar de 1,0%. A melhoria reflectiu um aumento do consumo privado e marcou o quinto trimestre consecutivo de crescimento.

Na China, os dados comerciais de agosto revelaram um aumento das exportações, mas abaixo das expectativas, com o crescimento homólogo no seu nível mais baixo desde fevereiro. Os envios para os Estados Unidos caíram 33% em termos homólogos, evidenciando o impacto negativo das tarifas.

Entre as matérias-primas, os preços do ouro continuam elevados (a China está a comprar o metal, e o preço ultrapassa os $3.500/oz, mantendo-se perto dos $3.600/oz), enquanto o petróleo está a recuperar apesar das alterações na política de produção da OPEP+. O NATGAS está a subir mais de 3% hoje.

Em agosto, o Banco Popular da China aumentou as suas reservas de ouro pelo décimo mês consecutivo, continuando a sua diversificação em relação ao dólar americano. Durante este período, foram adicionados 0,06 milhões de onças troy, elevando o total das reservas para 74,02 milhões de onças desde que as compras foram retomadas em novembro do ano passado, quando um total de 1,22 milhões de onças começou a ser acumulado.

No mercado cripto, nota-se algumas melhorias no sentimento. Embora o Bitcoin não esteja a registar mudanças significativas. Esta manhã. Dogecoin e Sandbox estão a subir mais de 3,5% e 2%, respetivamente.

