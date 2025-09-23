Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 23/09/25

Os mercados asiático terminou a sessão de forma mista - Tóquio esteve fechada (feriado), Hang Seng -0,9%, Shanghai Composite +0,5%, S&P/ASX 200 da Austrália -1%. Os futuros de Wall Street estão a valorizar ligeiramente após a sessão positiva de segunda-feira. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Os futuros do Euro Stoxx 50 estão a subir +0,1% antes da abertura, após uma queda de -0,3% no fecho de ontem. A euforia durante a sessão de Wall Street de ontem resultou do anúncio de que a OpenAI e a NVIDIA formaram uma parceria - a NVIDIA irá afetar até 100 mil milhões de dólares para o desenvolvimento dos sistemas de IA da OpenAI. A Piper Sandler aumentou o preço das ações da Tesla para 500 USD, enfatizando a vantagem da empresa em termos de IA. Principais relatórios agendados para hoje: Micron, Kingfisher (earnings); a sessão centrar-se-á em PMIs flash (EZ / UK / EUA), decisões de política monetária do Riksbank e NBH; discursos importantes de funcionários do BoE, Fed (Powell), BCE, BoC e Presidente Trump na ONU (09:50 ET / 14:50 BST). O dólar americano voltou a estar estável após a correção de ontem. EUR / USD está a ser negociado perto de 1,1800, USD / JPY recua de sua média móvel de 200 períodos (147,8); as principais moedas estão a ser negociadas em intervalos estreitos. O franco suíço e o euro têm atualmente o melhor desempenho. O PBOC fixou a taxa USD / CNY em 7,1057; de acordo com o Commerzbank, o dólar poderia teoricamente enfraquecer se Trump ganhasse o caso do Supremo Tribunal em relação a Lisa Cook do Fed. O ouro alarga os ganhos no início da sessão de hoje, subindo 0,18%. Ao mesmo tempo, o NATGAS cai 0.82% e o OIL.WTI cai 0.53%. O sentimento do mercado de cripto é misto. O Bitcoin caiu 0.15%, enquanto o Ethereum perdeu 0.14%.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.