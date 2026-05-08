Destaques da semana que vem

A semana que agora termina nos mercados

Os mercados acionistas americanos tiveram mais uma semana impressionante, com tanto o S&P 500 como o Nasdaq 100 a atingirem novos máximos históricos e a manterem-se no caminho certo para uma sexta semana consecutiva de ganhos. Resultados empresariais sólidos, um entusiasmo renovado pela exposição à inteligência artificial e dados económicos resilientes permitiram que os investidores ignorassem, em grande medida, o impasse em curso no Médio Oriente e os preços elevados do petróleo. Notícias mais recentes relatam terem sido disparados tiros norte-americanos contra portos iranianos. Donald Trump afirmou que o tiroteio ocorreu durante a passagem de contratorpedeiros americanos atacados pelo Estreito de Ormuz, ao mesmo tempo que confirmou que o cessar-fogo continua em vigor, apesar de gravemente ameaçado.

EUA

- As encomendas às fábricas dos EUA em março subiram 1,5% em relação ao mês anterior, excedendo confortavelmente a previsão de 0,5%;

- O índice de gestores de compras (PMI) do setor de serviços do ISM dos EUA para abril recuou ligeiramente para 53,6, ficando um pouco abaixo da previsão consensual de 53,7, mas continuando a indicar expansão;

- As vagas de emprego na Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTS) dos EUA para março caíram para 6,866 milhões, ficando ligeiramente acima das expectativas de 6,84 milhões;

- A variação do emprego ADP dos EUA para abril mostrou um ganho de 109.000 empregos, superando confortavelmente a estimativa de 99.000;

- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram em 10.000 para 200.000 na última semana, ainda abaixo da previsão de 205.000.

APAC

- O PMI dos serviços da RatingDog da China para abril saiu nos 52,6, subindo dos 52,1 anteriores e excedendo a previsão de 52,0;

- O RBA aumentou a sua taxa de juro oficial em 25 pontos base para 4,35%, em linha com as expectativas do mercado, e revertendo efetivamente todos os 75 pb de cortes efetuados em 2025;

- A taxa de desemprego da Nova Zelândia para o primeiro trimestre baixou ligeiramente para 5,3%, ficando melhor do que o consenso de 5,4%

Destaques da semana que vem

Índice de Preços no Consumidor na China

Data: Segunda-feira, 11 de maio, às 02h30 GMT

O IPC geral da China subiu 1,0% em termos homólogos em março, abaixo do consenso de 1,2% e em queda face aos 1,3% registados em fevereiro. O IPC subjacente, excluindo alimentos e energia, abrandou para 1,1%, face aos 1,8% do mês anterior, refletindo pressões de preços subjacentes mais moderadas após o período do Ano Novo Lunar. Os dados de abril serão acompanhados de perto em busca de sinais de uma nova fraqueza. A previsão é que o IPC geral se situe em cerca de 0,8%. Um resultado mais fraco do que o esperado reforçaria provavelmente a necessidade de mais apoio político por parte de Pequim, especialmente porque as preocupações com o setor imobiliário continuam a persistir.

Índice de Preços no Consumidor nos EUA

Data: terça-feira, 12 de maio, às 13h30 GMT

Em março, o IPC geral dos EUA subiu 3,3% em termos homólogos, uma forte aceleração em relação aos 2,4% de fevereiro e o valor mais elevado em vários meses, impulsionado em grande parte pelos custos mais elevados da energia e da habitação. O IPC subjacente aumentou 2,6% em termos homólogos, apenas ligeiramente acima dos 2,5% do mês anterior. A atualização sobre a inflação da próxima terça-feira surge num momento particularmente delicado. Na reunião da FOMC da semana passada, a Reserva Federal manteve as taxas inalteradas, mas registou a votação mais dividida desde 1992. A remoção da expressão «ajustes adicionais» do comunicado foi interpretada como uma clara viragem para a neutralidade, tornando os futuros aumentos das taxas tão plausíveis quanto os cortes. Os mercados estarão atentos ao impacto do aumento dos preços da gasolina decorrente do conflito no Médio Oriente. O consenso aponta para que o IPC global suba para 3,8% em termos homólogos, com o IPC subjacente a subir para 2,7%. Um resultado mais forte do que o esperado reforçaria a tendência hawkish da FOMC, enquanto um resultado mais fraco ajudaria a atenuar essas preocupações.