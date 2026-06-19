Destaques da semana que vem

A semana que agora termina nos mercados

Numa semana encurtada pelos feriados, os mercados americanos encerraram com fortes ganhos, impulsionados pelo cessar-fogo entre os EUA e o Irão e por uma descida dos preços da energia. Os investidores também continuaram a investir agressivamente nas ações do setor tecnológico, ignorando as preocupações em torno de potenciais subidas das taxas de juro sob a liderança do novo presidente da Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

EUA

- A Fed manteve a sua taxa de juro de referência estável no intervalo dos 3,50-3,75%, em linha com o consenso do mercado, e mostrou-se hawkish.Uma grande parte dos membros do Fed mantém agora uma postura mais restritiva do que em março, com a previsão mediana da taxa de juro para o final de 2026 a subir para 3,8%;

- As vendas a retalho nos EUA registaram um salto de 0,9% em termos mensais no mês de maio, excedendo a previsão de 0,5%;

- As vendas pendentes de habitação nos EUA subiram 3,8% em relação ao mês anterior em maio, superando largamente a previsão consensual de 0,8% e marcando uma forte aceleração em relação ao aumento de 0,3% — revisto em baixa — do mês anterior;

- As novas construções de habitação nos EUA desceram 15,4% em relação ao mês anterior, para uma taxa anualizada de 1,177 milhões em maio, ficando muito aquém do consenso de 1,43 milhões;

- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram para 226.000 na semana passada, um resultado ligeiramente melhor do que os 225.000 esperados. Os pedidos de subsídio de desemprego recorrentes, no entanto, aumentaram em 24.000, para 1.810.000, o nível mais elevado em quase três meses.

APAC

- O Banco do Japão (BoJ) aumentou a sua taxa de juro de referência em 25 pontos base (pb), para os 1%, o valor mais elevado em 31 anos;

- A inflação subjacente no Japão subiu 1,4% em termos homólogos em maio, em linha com as previsões;

- As vendas a retalho na China ficaram aquém das expectativas, registando uma queda de 0,6% em maio, contra as previsões de um valor estável de 0%; no entanto, a produção industrial constituiu um ponto positivo, ao registar um aumento de 4,5% a/a, superando o consenso de 4,3%;

- Os preços das habitações novas na China, em 70 cidades, caíram 3,5% em termos homólogos em maio, marcando o 35º mês de quedas;

- O Banco Central da Austrália (RBA) manteve a sua taxa de juro oficial inalterada nos 4,35%, tal como esperado;

- A economia da Nova Zelândia cresceu 0,8% em termos trimestrais no primeiro trimestre, acelerando em relação ao crescimento de 0,5% do trimestre anterior, mas ficando ligeiramente aquém da previsão de 0,9%.

Europa

- No Reino Unido, a inflação global manteve-se estável nos 2,8% em termos homólogos em maio, ficando aquém da previsão de 3,0%, enquanto a inflação subjacente ficou ligeiramente abaixo das expectativas, nos 2,6% em termos homólogos;

- O Banco de Inglaterra (BoE) manteve a sua taxa de juro oficial inalterada nos 3,75%, tal como esperado;

- O índice ZEW de confiança económica da zona euro registou uma recuperação significativa em junho, subindo de -9,1 para 9,5 e superando facilmente a previsão consensual de -7,2.

Destaques da semana que vem

PMIs preliminares nos EUA

Data: terça-feira, 23 de junho, às 14h45 GMT

Em maio, o PMI composto preliminar da S&P Global para os EUA manteve-se estável nos 51,7, inalterado em relação a abril. Analisando os detalhes, o PMI do setor industrial subiu de 54,5 para 55,3, o seu valor mais elevado desde maio de 2022, à medida que as novas encomendas aumentaram ao ritmo mais rápido dos últimos quatro anos e a produção acelerou acentuadamente devido aos esforços de constituição de reservas para mitigar o impacto do choque energético anterior. Entretanto, o PMI dos serviços registou uma ligeira descida, passando de 51,0 para 50,9, uma vez que o volume de novos negócios diminuiu pela primeira vez em dois anos, devido à incerteza relacionada com a guerra e às preocupações com as tarifas. As pressões sobre os preços dos fatores de produção mantiveram-se elevadas em ambos os setores, devido aos custos mais elevados da energia e da mão-de-obra. Os PMIs preliminares de junho, a serem divulgados na terça-feira, serão acompanhados de perto para detectar sinais de que esta resiliência se mantém ou começa a esmorecer após a viragem hawkish da Reserva Federal esta semana. Com o mercado de taxas a prever agora um aumento das taxas já em outubro, qualquer abrandamento nos valores do índice composto ou do setor industrial poderá ajudar a atenuar os receios de subida das taxas, enquanto um resultado novamente sólido reforçaria a opinião de que a economia dos EUA mantém dinamismo suficiente para absorver uma política monetária mais restritiva. O consenso aponta para uma ligeira desaceleração, com a previsão de que o PMI da indústria transformadora recue ligeiramente para 54,8 e o PMI dos serviços se mantenha próximo dos níveis atuais.

Índice de Preços Subjacente na Austrália

Data: quarta-feira, 24 de junho, às 02h30 GMT

Em abril, os dados do IPC registaram algum arrefecimento, com a inflação global a descer para 4,2% em termos homólogos, face aos 4,6% registados em março. A medida de inflação preferida pelo RBA, a média aparada, subiu ligeiramente de 3,3% para 3,4%. Na reunião do Conselho de Administração realizada no início desta semana, o RBA reconheceu que a inflação continua demasiado elevada e observou que a perturbação no abastecimento global de petróleo continua a repercutir-se nos preços em geral, com algumas empresas a repercutirem os custos mais elevados. O Conselho considerou adequado manter a taxa de juro de referência nos 4,35%, enquanto avalia o impacto dos três aumentos aplicados este ano e a evolução do choque energético. A divulgação do IPC de maio, na quarta-feira, estará, por isso, no centro das atenções. O consenso aponta para que a inflação global volte a subir para 4,6% em termos homólogos, com a média aparada a subir provavelmente para os 3,6%. Um valor da inflação subjacente mais elevado do que o esperado reforçaria a orientação restritiva do RBA e manteria a porta aberta a novos aumentos, enquanto um resultado mais moderado daria mais peso à opinião de que a política monetária já é suficientemente restritiva. O mercado de taxas de juro prevê subidas de 8 pontos de base na reunião do RBA de agosto, com um total acumulado de 15 pontos base de subidas de taxas do RBA previstas para o resto de 2026.

Índice de preços PCE subjacente nos EUA

Data: quinta-feira, 25 de junho, às 13h30 GMT

No mês passado, a inflação global do PCE subiu 0,4% em relação ao mês anterior, elevando a taxa anual de 3,5% para 3,8%, o valor mais elevado desde maio de 2023. O indicador de inflação preferido da Reserva Federal, o PCE subjacente, subiu 0,2% em relação ao mês anterior em abril, elevando a taxa anual de 3,2% para 3,3%. Este foi o valor mais elevado do PCE subjacente desde o final de 2023 e bem acima da meta de 2% da Reserva Federal. A reunião desta semana da FOMC revelou uma mudança acentuada para uma postura mais hawkish. Embora a Fed tenha mantido as taxas inalteradas, o Resumo das Projeções Económicas atualizado revelou que nove dos 19 responsáveis prevêem agora pelo menos um aumento das taxas até ao final de 2026, uma reviravolta significativa em relação a março, quando a previsão mediana ainda apontava para cortes nas taxas. A divulgação, na quinta-feira, do PCE subjacente de maio terá, por isso, um peso acrescido. As previsões preliminares apontam para que a taxa suba ligeiramente para 3,4%. Embora os preços da energia tenham caído acentuadamente nas últimas semanas, há uma certa compensação proveniente de um mercado de trabalho mais firme e de dados de atividade resilientes. Um resultado mais elevado do que o esperado reforçaria a viragem para uma postura mais restritiva e aumentaria as expectativas de uma política monetária mais restritiva ainda este ano, enquanto um resultado mais fraco ajudaria a atenuar os receios de subidas das taxas.