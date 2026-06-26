Destaques da semana que vem

Emprego Não Agrícola (Non-Farm Payrolls) nos EUA: O relatório de junho testará a resiliência do mercado de trabalho, com o mercado atento a novos sinais que justifiquem um aperto monetário pela Fed.

Estimativa preliminar do PIB (e inflação) na Zona Euro: Os dados de junho serão cruciais para o BCE, que poderá antecipar a subida das taxas de juro caso a inflação subjacente supere os 2,6% previstos.

Cenário na região APAC: A China manteve as suas taxas de juro de referência inalteradas e a Austrália viu a sua taxa de inflação global abrandar para os 4,0% em maio.

Indicadores económicos na Europa: A confiança dos consumidores na zona euro registou uma ligeira quebra em junho, fixando-se nos -17,7 pontos e abaixo das previsões.

Dados macroeconómicos nos EUA: A inflação PCE de base subiu para 3,4% (máximo desde outubro de 2023) e o PIB do 1.º trimestre foi revisto em alta para 2,1%, mas as vendas de casas caíram.

Preocupação com custos de IA: A SpaceX caiu em bolsa devido ao endividamento agressivo para financiar infraestruturas de IA, refletindo o receio dos investidores com o retorno destes investimentos.

Divergência nos mercados americanos: O Russell 2000 (pequenas capitalizações) e o Dow Jones fecham em alta, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caem pressionados pelas grandes tecnológicas.

A semana que agora termina nos mercados

Os mercados acionistas americanos deverão encerrar a semana com resultados mistos. O índice Russel 2000 e o índice Dow Jones estão a caminho de encerrar em alta, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq 100 apontam para perdas semanais, pressionados sobretudo pelas 7 Magníficas. Esta divergência tornou-se um dos temas marcantes no final do primeiro semestre (1.º semestre) de 2026. Na situação atual, o índice de pequenas capitalizações Russell 2000 está a superar o desempenho do Nasdaq 100, com uma subida de cerca de 21% desde o início do ano, em comparação com os cerca de 17% do tecnológico, fortemente orientado para o setor tecnológico. Também a SpaceX caiu abaixo do preço de fecho do seu primeiro dia de cotação em bolsa. A razão prende-se com o anúncio de um endividamento agressivo, uma vez que a empresa está a emitir, pela primeira vez, obrigações com notação de investimento para financiar as suas ambições gigantescas na área das infraestruturas de IA. Esta mudança reflete o crescente desconforto dos investidores face aos enormes investimentos de capital (capex) relacionados com a inteligência artificial (IA) que estão a ser realizados pelas maiores empresas, bem como a crescente incerteza sobre quando esses investimentos se traduzirão num crescimento dos lucros que justifique as atuais valorizações. Com a época de divulgação dos resultados do segundo trimestre nos EUA a apenas três semanas de distância, as expectativas são elevadas; os analistas prevêem um crescimento dos lucros de cerca de 22%, após um resultado muito forte de 29% no primeiro trimestre, um resultado que superou em muito as expectativas de 9%.

EUA

- O índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) de base, a medida de inflação preferida da Reserva Federal, subiu 0,3% em maio, em linha com as previsões, elevando a taxa anual para 3,4% — a mais elevada desde outubro de 2023;

- O crescimento final do PIB do primeiro trimestre de 2026 foi revisto em alta, passando de 1,6% para 2,1% anualizados;

- As vendas de novas casas nos EUA caíram 7,3% em termos mensais em maio, para 0,58 milhões, não tendo atingido a estimativa de 0,64 milhões, uma vez que o setor imobiliário enfrentou novos obstáculos;

- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego diminuíram em 11.000, para os 215.000, na semana que terminou a 20 de junho, superando a previsão de 225.000, enquanto os pedidos contínuos aumentaram em 21.000, para 1,821 milhões.

Europa

- A confiança dos consumidores da zona euro registou uma ligeira descida para -17,7 em junho, ficando ligeiramente aquém da previsão de -17,5.

APAC

- O investimento direto estrangeiro da China, acumulado desde o início do ano, registou uma queda de 8,6% em termos homólogos em maio, embora o resultado tenha sido ligeiramente melhor do que a queda de 11% com que o mercado contava;

- O Banco Popular da China (PBoC) manteve uma postura firme em matéria de política monetária, deixando as taxas de juro de referência para empréstimos (LPR) a um ano e a cinco anos inalteradas em 3% e 3,5%, respetivamente;

- A taxa de inflação global da Austrália abrandou para 4,0% em termos homólogos em maio, ficando muito abaixo da previsão de 4,4%;

- O índice de preços no consumidor (IPC) subiu para 3,6% em termos homólogos, excedendo ligeiramente a previsão de 3,5% e sublinhando a natureza «persistente» da inflação subjacente.

Destaques da semana que vem

Estimativa preliminar do PIB na Zona Euro

Data: quarta-feira, 1 de julho, às 10h00 GMT Em maio, a inflação global da zona euro subiu para 3,2% em termos homólogos, face aos 3,0% registados em abril, atingindo o valor mais elevado desde setembro de 2023. A inflação subjacente, que exclui a energia, os alimentos, o álcool e o tabaco, subiu de 2,2% para 2,6%, mantendo-se bem acima da meta de 2% do Banco Central Europeu. Na sequência dos dados de inflação mais elevados de maio, o BCE respondeu com um aumento das taxas de juro de 25 pontos de base no início deste mês — o seu primeiro aumento desde 2023 —, à medida que os decisores políticos cumpriram o seu compromisso de ancorar a inflação na meta de médio prazo de 2%. O BCE também reviu em alta as suas previsões de inflação, esperando agora que a inflação global atinja 3,0% em 2026 e 2,3% em 2027. As previsões para a inflação subjacente foram elevadas para 2,5% em ambos os anos. A estimativa preliminar de junho, a ser divulgada na próxima semana, será analisada minuciosamente para detectar quaisquer sinais de que a recente subida impulsionada pela energia se esteja a alargar por toda a economia. Os mercados antecipam que a inflação global se mantenha em torno dos 3,2%, com a inflação subjacente a permanecer firme perto dos 2,6%. O mercado europeu de taxas de juro está atualmente a prever plenamente mais um aumento de 25 pontos base na reunião do BCE de dezembro. Um valor da inflação subjacente mais elevado do que o esperado poderá antecipar esta medida para outubro ou mesmo setembro.

Variação de Emprego Não Agrícola nos EUA

Data: quinta-feira, 2 de julho, às 13h30 GMT

No mês passado, os dados sobre o emprego não agrícola nos EUA registaram um aumento de 172.000 postos de trabalho em maio, na sequência de um aumento revisto em alta para 179.000 em abril, continuando a apontar para um mercado de trabalho resiliente. A taxa de desemprego manteve-se estável nos 4,3%, enquanto o salário médio por hora subiu 3,4% em termos homólogos, abaixo dos 3,6% do mês anterior. Após uma série de relatórios de emprego mais sólidos e o tom hawkish na reunião da FOMC de 17 de junho — onde o novo presidente da Fed, Kevin Warsh, assumiu uma posição notavelmente firme sobre os riscos de inflação e a necessidade de manter a vigilância na política monetária —, o relatório de emprego de junho, a ser divulgado esta quinta-feira, será analisado de perto em busca de novos indícios sobre a saúde do mercado de trabalho. As expectativas apontam para um aumento de cerca de 115.000 postos de trabalho, com a taxa de desemprego a dever manter-se estável nos 4,3%. Os comentários de Warsh conferiram um peso adicional aos dados: um resultado forte poderá reforçar os argumentos a favor de uma política monetária mais restritiva ainda este ano, enquanto um resultado fraco aliviaria a pressão sobre as expectativas de subida das taxas. O mercado de taxas de juro dos EUA está a descontar uma probabilidade de 30% (7 pb) de um aumento das taxas no próximo mês, com um aumento total de 25 pb a ser descontado para outubro.