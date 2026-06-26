Destaques da semana que vem

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Divergência nos mercados americanos: O Russell 2000 (pequenas capitalizações) e o Dow Jones fecham em alta, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caem pressionados pelas grandes tecnológicas.
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Preocupação com custos de IA: A SpaceX caiu em bolsa devido ao endividamento agressivo para financiar infraestruturas de IA, refletindo o receio dos investidores com o retorno destes investimentos.
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Dados macroeconómicos nos EUA: A inflação PCE de base subiu para 3,4% (máximo desde outubro de 2023) e o PIB do 1.º trimestre foi revisto em alta para 2,1%, mas as vendas de casas caíram.
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Indicadores económicos na Europa: A confiança dos consumidores na zona euro registou uma ligeira quebra em junho, fixando-se nos -17,7 pontos e abaixo das previsões.
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Cenário na região APAC: A China manteve as suas taxas de juro de referência inalteradas e a Austrália viu a sua taxa de inflação global abrandar para os 4,0% em maio.
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Estimativa preliminar do PIB (e inflação) na Zona Euro: Os dados de junho serão cruciais para o BCE, que poderá antecipar a subida das taxas de juro caso a inflação subjacente supere os 2,6% previstos.
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Emprego Não Agrícola (Non-Farm Payrolls) nos EUA: O relatório de junho testará a resiliência do mercado de trabalho, com o mercado atento a novos sinais que justifiquem um aperto monetário pela Fed.
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Divergência nos mercados americanos: O Russell 2000 (pequenas capitalizações) e o Dow Jones fecham em alta, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caem pressionados pelas grandes tecnológicas.
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Preocupação com custos de IA: A SpaceX caiu em bolsa devido ao endividamento agressivo para financiar infraestruturas de IA, refletindo o receio dos investidores com o retorno destes investimentos.
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Dados macroeconómicos nos EUA: A inflação PCE de base subiu para 3,4% (máximo desde outubro de 2023) e o PIB do 1.º trimestre foi revisto em alta para 2,1%, mas as vendas de casas caíram.
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Indicadores económicos na Europa: A confiança dos consumidores na zona euro registou uma ligeira quebra em junho, fixando-se nos -17,7 pontos e abaixo das previsões.
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Cenário na região APAC: A China manteve as suas taxas de juro de referência inalteradas e a Austrália viu a sua taxa de inflação global abrandar para os 4,0% em maio.
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Estimativa preliminar do PIB (e inflação) na Zona Euro: Os dados de junho serão cruciais para o BCE, que poderá antecipar a subida das taxas de juro caso a inflação subjacente supere os 2,6% previstos.
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Emprego Não Agrícola (Non-Farm Payrolls) nos EUA: O relatório de junho testará a resiliência do mercado de trabalho, com o mercado atento a novos sinais que justifiquem um aperto monetário pela Fed.
A semana que agora termina nos mercados
Os mercados acionistas americanos deverão encerrar a semana com resultados mistos. O índice Russel 2000 e o índice Dow Jones estão a caminho de encerrar em alta, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq 100 apontam para perdas semanais, pressionados sobretudo pelas 7 Magníficas. Esta divergência tornou-se um dos temas marcantes no final do primeiro semestre (1.º semestre) de 2026. Na situação atual, o índice de pequenas capitalizações Russell 2000 está a superar o desempenho do Nasdaq 100, com uma subida de cerca de 21% desde o início do ano, em comparação com os cerca de 17% do tecnológico, fortemente orientado para o setor tecnológico. Também a SpaceX caiu abaixo do preço de fecho do seu primeiro dia de cotação em bolsa. A razão prende-se com o anúncio de um endividamento agressivo, uma vez que a empresa está a emitir, pela primeira vez, obrigações com notação de investimento para financiar as suas ambições gigantescas na área das infraestruturas de IA. Esta mudança reflete o crescente desconforto dos investidores face aos enormes investimentos de capital (capex) relacionados com a inteligência artificial (IA) que estão a ser realizados pelas maiores empresas, bem como a crescente incerteza sobre quando esses investimentos se traduzirão num crescimento dos lucros que justifique as atuais valorizações. Com a época de divulgação dos resultados do segundo trimestre nos EUA a apenas três semanas de distância, as expectativas são elevadas; os analistas prevêem um crescimento dos lucros de cerca de 22%, após um resultado muito forte de 29% no primeiro trimestre, um resultado que superou em muito as expectativas de 9%.
EUA
- O índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) de base, a medida de inflação preferida da Reserva Federal, subiu 0,3% em maio, em linha com as previsões, elevando a taxa anual para 3,4% — a mais elevada desde outubro de 2023;
- O crescimento final do PIB do primeiro trimestre de 2026 foi revisto em alta, passando de 1,6% para 2,1% anualizados;
- As vendas de novas casas nos EUA caíram 7,3% em termos mensais em maio, para 0,58 milhões, não tendo atingido a estimativa de 0,64 milhões, uma vez que o setor imobiliário enfrentou novos obstáculos;
- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego diminuíram em 11.000, para os 215.000, na semana que terminou a 20 de junho, superando a previsão de 225.000, enquanto os pedidos contínuos aumentaram em 21.000, para 1,821 milhões.
Europa
- A confiança dos consumidores da zona euro registou uma ligeira descida para -17,7 em junho, ficando ligeiramente aquém da previsão de -17,5.
APAC
- O investimento direto estrangeiro da China, acumulado desde o início do ano, registou uma queda de 8,6% em termos homólogos em maio, embora o resultado tenha sido ligeiramente melhor do que a queda de 11% com que o mercado contava;
- O Banco Popular da China (PBoC) manteve uma postura firme em matéria de política monetária, deixando as taxas de juro de referência para empréstimos (LPR) a um ano e a cinco anos inalteradas em 3% e 3,5%, respetivamente;
- A taxa de inflação global da Austrália abrandou para 4,0% em termos homólogos em maio, ficando muito abaixo da previsão de 4,4%;
- O índice de preços no consumidor (IPC) subiu para 3,6% em termos homólogos, excedendo ligeiramente a previsão de 3,5% e sublinhando a natureza «persistente» da inflação subjacente.
Destaques da semana que vem
Estimativa preliminar do PIB na Zona Euro
Data: quarta-feira, 1 de julho, às 10h00 GMT
Em maio, a inflação global da zona euro subiu para 3,2% em termos homólogos, face aos 3,0% registados em abril, atingindo o valor mais elevado desde setembro de 2023. A inflação subjacente, que exclui a energia, os alimentos, o álcool e o tabaco, subiu de 2,2% para 2,6%, mantendo-se bem acima da meta de 2% do Banco Central Europeu. Na sequência dos dados de inflação mais elevados de maio, o BCE respondeu com um aumento das taxas de juro de 25 pontos de base no início deste mês — o seu primeiro aumento desde 2023 —, à medida que os decisores políticos cumpriram o seu compromisso de ancorar a inflação na meta de médio prazo de 2%. O BCE também reviu em alta as suas previsões de inflação, esperando agora que a inflação global atinja 3,0% em 2026 e 2,3% em 2027. As previsões para a inflação subjacente foram elevadas para 2,5% em ambos os anos. A estimativa preliminar de junho, a ser divulgada na próxima semana, será analisada minuciosamente para detectar quaisquer sinais de que a recente subida impulsionada pela energia se esteja a alargar por toda a economia. Os mercados antecipam que a inflação global se mantenha em torno dos 3,2%, com a inflação subjacente a permanecer firme perto dos 2,6%. O mercado europeu de taxas de juro está atualmente a prever plenamente mais um aumento de 25 pontos base na reunião do BCE de dezembro. Um valor da inflação subjacente mais elevado do que o esperado poderá antecipar esta medida para outubro ou mesmo setembro.
Variação de Emprego Não Agrícola nos EUA
Data: quinta-feira, 2 de julho, às 13h30 GMT
No mês passado, os dados sobre o emprego não agrícola nos EUA registaram um aumento de 172.000 postos de trabalho em maio, na sequência de um aumento revisto em alta para 179.000 em abril, continuando a apontar para um mercado de trabalho resiliente. A taxa de desemprego manteve-se estável nos 4,3%, enquanto o salário médio por hora subiu 3,4% em termos homólogos, abaixo dos 3,6% do mês anterior. Após uma série de relatórios de emprego mais sólidos e o tom hawkish na reunião da FOMC de 17 de junho — onde o novo presidente da Fed, Kevin Warsh, assumiu uma posição notavelmente firme sobre os riscos de inflação e a necessidade de manter a vigilância na política monetária —, o relatório de emprego de junho, a ser divulgado esta quinta-feira, será analisado de perto em busca de novos indícios sobre a saúde do mercado de trabalho. As expectativas apontam para um aumento de cerca de 115.000 postos de trabalho, com a taxa de desemprego a dever manter-se estável nos 4,3%. Os comentários de Warsh conferiram um peso adicional aos dados: um resultado forte poderá reforçar os argumentos a favor de uma política monetária mais restritiva ainda este ano, enquanto um resultado fraco aliviaria a pressão sobre as expectativas de subida das taxas. O mercado de taxas de juro dos EUA está a descontar uma probabilidade de 30% (7 pb) de um aumento das taxas no próximo mês, com um aumento total de 25 pb a ser descontado para outubro.
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Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.