Destaques da semana que vem

A semana que agora termina nos mercados

Os mercados acionistas americanos deverão encerrar esta semana encurtada devido ao feriado com uma tendência geral de alta. Uma queda acentuada nas ações do setor tecnológico foi amplamente compensada pela solidez do Dow Jones que atingiu um novo máximo histórico e comprovou que está a haver uma rotação de capital para setores mais defensivos. Ao longo da semana, o Dow Jones valorizou cerca de 1 024 pontos (1,97%), o S&P 500 subiu 1,76% e o Nasdaq 100 encerrou praticamente estável. O relatório de junho sobre o emprego não agrícola, mais fraco do que o esperado, acompanhado por uma revisão substancial em baixa dos dados relativos aos dois meses anteriores, atenuou os receios de um aumento iminente das taxas de juro por parte da Reserva Federal nas próximas duas reuniões, e foi o principal fator impulsionador do Dow Jones.

EUA

- O relatório do NFP de junho revelou que a economia dos EUA criou apenas 57.000 postos de trabalho, muito abaixo das expectativas de cerca de 115.000. Embora a taxa de desemprego tenha descido para 4,2%, tal deveu-se, em parte, a uma queda acentuada na taxa de participação na força de trabalho, que só tinha registado níveis tão baixos durante o período da pandemia;

- As vagas de emprego do JOLTs subiram para os 7,594 milhões em maio, ultrapassando confortavelmente o consenso de 7,30 milhões;

- O relatório de emprego do ADP revelou um aumento de apenas 98.000 postos de trabalho em junho, ficando aquém da previsão de 120.000;

- O Índice de Confiança do Consumidor da Conference Board subiu ligeiramente para 91,2, face a um valor revisto de 90,6, embora não tenha atingido a previsão de 94,7, uma vez que as famílias continuam um pouco cautelosas quanto às perspetivas a curto prazo;

- O PMI do Setor Transformador do ISM recuou para 53,3 em junho, face aos 54,0 anteriores, ficando ligeiramente abaixo das expectativas, mas mantendo uma base sólida em território expansionista;

- O crescimento dos preços da habitação nos EUA acelerou, com o Índice S&P/Case-Shiller a subir 1,1% em termos homólogos em abril, superando a estimativa de consenso de 0,9%.

APAC

- As vendas a retalho japonesas registaram um aumento de 5,3% em termos homólogos em maio, superando o consenso de 3,2% e sinalizando uma recuperação significativa da atividade de consumo;

- O Índice Tankan das Grandes Empresas Industriais do segundo trimestre no Japão subiu para 22, ultrapassando largamente a previsão de 16 e assinalando uma melhoria acentuada no sentimento empresarial;

- O PMI do setor transformador da China, divulgado pelo NBS, subiu ligeiramente para 50,3 em junho, superando a previsão de 50,1 e confirmando que a atividade industrial está gradualmente a ganhar impulso.

- O PMI do setor transformador da China, calculado pela RatingDog, manteve-se em território de expansão, nos 51,7, excedendo ligeiramente o consenso de 51,6, apesar de uma ligeira descida em relação ao mês anterior;

- A confiança empresarial da ANZ na Nova Zelândia disparou para 36,6 em junho, face aos 10,0 anteriores, sugerindo um aumento dramático e repentino do otimismo empresarial local.

Europa

- A inflação na zona euro arrefeceu mais rapidamente do que o previsto, com a inflação geral preliminar em termos homólogos a abrandar para 2,8% face à previsão de 3%, enquanto a inflação subjacente caiu para 2,4% contra as expectativas de 2,6%;

- O Índice de Confiança Económica Europeia melhorou para 95,0 em junho, superando o consenso de 94,3 e assinalando uma evolução para um território mais otimista na região;

- Os preços da habitação no Reino Unido, segundo a Nationwide, subiram 2,2% em termos homólogos em junho, ficando aquém da previsão de 2,4%, uma vez que a recuperação dos valores imobiliários parece estar a perder algum ímpeto.

Destaques da semana que vem

Decisão do RBNZ sobre a taxa de juro

Data: quarta-feira, 8 de julho, às 03h00 GMT

Na sua última reunião, no final de maio, o Banco Central da Nova Zelândia manteve a Taxa Oficial de Juro (OCR) estável nos 2,25% pela terceira reunião consecutiva, numa decisão dividida, tendo o governador Breman dado o voto decisivo para manter as taxas inalteradas. As minutas e a declaração que acompanharam a decisão revelaram uma clara viragem para uma postura mais restritiva, salientando que a OCR provavelmente terá de ser aumentada mais cedo e em maior medida do que o previsto na Declaração de Política Monetária de fevereiro. A decisão surgiu num contexto de pressões inflacionistas crescentes a curto prazo, associadas ao conflito no Médio Oriente, que elevou os custos da gasolina, do gasóleo e de outros derivados do petróleo, repercutindo-se nas cadeias de abastecimento e afetando as famílias e as empresas neozelandesas com dificuldades financeiras. Os dados entre as reuniões de maio e julho têm sido relativamente escassos, e a revisão de julho será acompanhada de perto para se verificar se o RBNZ dá seguimento à retórica hawkish ou mantém a flexibilidade. A manutenção da taxa provavelmente desapontará os mercados, que já descontaram cerca de 20 pontos de base ou uma probabilidade de cerca de 80% de um aumento de 25 pontos de base na próxima semana, o que elevaria a taxa de juro de referência para 2,50%. O mercado de taxas está a descontar um segundo aumento de 25 pontos de base no último trimestre deste ano, o que levaria a taxa de juro de referência a terminar o ano nos 2,75%.

Índice de Preços no Consumidor na China

Taxa de inflação: quinta-feira, 9 de julho, às 02h30 GMT

No mês passado, a taxa anual de inflação ao consumidor da China manteve-se estável nos 1,2% em maio, inalterada em relação a abril e ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. A inflação subjacente permaneceu moderada em cerca de 1,1%, refletindo a fraqueza contínua da procura interna, apesar de algum apoio proveniente dos preços mais elevados da gasolina e dos serviços. Dados recentes sobre a atividade económica acrescentam mais contexto a este cenário de inflação moderada. O PMI do setor industrial de junho superou as expectativas, situando-se em 50,3 contra um consenso de 50,1, impulsionado por exportações mais fortes e por um esforço de produção no final do trimestre. No entanto, a procura interna continua fraca, com o PMI dos serviços a manter-se praticamente estável nos 50,4 e o setor da construção a permanecer em território de contração, nos 49,0. Os dados do IPC de junho serão acompanhados para detectar sinais de que a segunda maior economia do mundo está a ganhar algum impulso reflacionista significativo ou se permanece presa num ambiente de baixa inflação que poderia levar a um maior apoio político por parte de Pequim. Os economistas esperam que o valor de junho se situe próximo dos 1,2% em termos homólogos, com um potencial de subida limitado devido à recente descida dos preços globais da energia, compensado por um consumo privado ainda fraco.

Minutas da FOMC

Data: quarta-feira, 8 de julho, às 19h00

Na reunião da FOMC do mês passado a taxa de juro manteve-se inalterada na faixa dos 3,50%–3,75%, ao mesmo tempo que se assinala uma viragem para uma postura mais restritiva. Isto incluiu uma mudança dramática no gráfico de pontos, com nove membros a preverem agora pelo menos um aumento das taxas até ao final de 2026, e a declaração a abandonar a linguagem anterior de flexibilização. O novo presidente da Fed, Kevin Warsh, adotou um tom firme na conferência de imprensa, enfatizando repetidamente a estabilidade de preços e sinalizando que pretende que os mercados reajam aos dados, em vez de se anteciparem à Fed. As minutas da reunião de junho são anteriores ao relatório mais moderado sobre o emprego não agrícola de junho e à avaliação de Warsh, no início desta semana, sobre a moderação dos riscos de inflação. No entanto, serão analisadas minuciosamente para obter quaisquer indicações adicionais sobre o equilíbrio de riscos em torno da inflação e do mercado de trabalho, bem como sobre a evolução das opiniões do Comité quanto à trajetória adequada da política monetária na segunda metade do ano. O mercado de taxas de juro dos EUA começa a descontar apenas uma probabilidade de 17% de um aumento das taxas pelo Fed no próximo mês, com um aumento total de 25 pb agora adiado para dezembro.