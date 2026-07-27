O mercado inicia a semana na sequência de uma queda acentuada dos preços do petróleo, após notícias de que os EUA e o Irão suspenderam os ataques no Estreito de Ormuz – este é o principal fator determinante da sessão de hoje. O petróleo WTI registou uma descida superior a 7%, enquanto o Brent chegou a cair cerca de 5% no domingo, recuando em relação aos máximos de dois meses registados na sequência do conflito no Médio Oriente. O que está a movimentar o mercado? No início da semana, o mercado de matérias-primas parece estar a assumir a liderança – OIL.WTI (-7,38%) e OIL (Brent, -6,54%) são os líderes evidentes nas quedas, enquanto o NATGAS registou uma descida de quase 4%. No outro extremo do mercado, a prata (+2,57%), o US100 (+1,41%) e o EU50 (+1,36%) registam os maiores ganhos, sugerindo uma recuperação face aos riscos geopolíticos e um regresso do apetite por ativos de risco. Os principais índices europeus (DE40 +1,32%, SPA35 +1,25%, ITA40 +1,20%) e o US500 (+0,96%) estão a subir na abertura, tal como os índices asiáticos JP225 (+1,31%) e CHN.cash (+1,33%). Dados macroeconómicos de hoje Às 10h00, serão divulgados os dados do índice Ifo alemão relativos a julho e, às 14h30, as encomendas de bens duradouros dos EUA relativas a junho – estes são os únicos dados macroeconómicos concretos no calendário de hoje. No entanto, em segundo plano, os desenvolvimentos geopolíticos e comerciais estão a dominar o cenário – na sexta-feira, a administração Trump impôs novas tarifas ao abrigo da Secção 301 (10–12,5 por cento) a 60 parceiros comerciais, o que está, mais uma vez, a alimentar a incerteza nos mercados globais. O que nos espera esta semana Segunda-feira, 27 de julho 10h00 Alemanha – Índice do Instituto Ifo (clima empresarial) relativo a julho

14h30 EUA – Encomendas de bens duradouros (mensal) relativas a junho Terça-feira, 28 de julho 05h05 Austrália – Discurso do governador do RBA

22h40 EUA – Relatório da API sobre as variações nos stocks de petróleo bruto Quarta-feira, 29 de julho 03:30 Austrália – Inflação do IPC (em termos homólogos e trimestrais) para o segundo trimestre

16:30 EUA – Variação nos invnetários de petróleo e gasolina, de acordo com a EIA

20:00 EUA – Decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juro

20:30 EUA – Conferência de imprensa do FOMC Quinta-feira, 30 de julho 09:00 Espanha – Inflação do IPC para julho e PIB para o segundo trimestre

11:00 Zona Euro – PIB (em termos homólogos e trimestrais) para o segundo trimestre

13:00 Reino Unido – Decisão do Banco de Inglaterra (BoE) sobre a taxa de juro

14:00 Alemanha – Inflação do IPC (em termos homólogos e mensais) para julho

14:30 EUA – PIB (anualizado) do segundo trimestre

14:30 EUA – Inflação do PCE de junho

16:30 EUA – Dados da EIA sobre as reservas de gás natural Sexta-feira, 31 de julho 00:00 Japão – Decisão sobre a taxa de juro do Banco do Japão (BoJ) e conferência de imprensa

01:50 Japão – Produção industrial e vendas a retalho de junho

03:30 China – Índices PMI da CFLP (para a indústria transformadora e os serviços) relativos a julho

09:30 Polónia – Inflação do IPC (em termos homólogos e mensais) relativa a julho

11:00 Zona Euro – Inflação do IHPC e do IHPC subjacente (em termos homólogos e mensais) relativa a julho O evento principal da semana será a decisão da Reserva Federal na quarta-feira (20:00) – o mercado está atualmente a prever uma probabilidade de 35 a 40 por cento de um aumento das taxas de juro, o que representa um aumento acentuado em relação aos cerca de 10 por cento registados ainda em junho, devido ao aumento dos preços do petróleo e às preocupações com a inflação. Além disso, teremos várias empresas das «Mag7» a apresentarem os seus resultados – a Microsoft e a Meta na quarta-feira após o fecho do mercado, a Apple e a Amazon na quinta-feira, enquanto, fora do setor das grandes empresas tecnológicas, a Visa, a Samsung e a ExxonMobil também estarão no centro das atenções.

Em termos de calendário económico, a semana termina com uma série de publicações importantes: os dados do PIB dos EUA e da zona euro relativos ao segundo trimestre (quinta-feira), a decisão do Banco de Inglaterra e a inflação medida pelo IPC alemão (quinta-feira) e, na sexta-feira, a decisão do Banco do Japão, o PMI da China e os dados da inflação medida pelo IPC da Polónia e da UE relativos a julho. Fonte: XTB

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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